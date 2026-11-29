Прогноз погоды в Ярославской области на неделю Источник: Александр Куренной / 76.RU

Первые дни зимы в Ярославской области будут снежными. Хотя, по прогнозу специалистов центра «Фобос», больших снегопадов на следующей неделе ждать не стоит.

«В атмосфере над Центральной Россией будет доминировать холодный очаг высокого давления, и только в четверг-пятницу скажется влияние северного циклона, местами пройдет небольшой снег. Преобладающая дневная температура −2…−7°С, но в конце рабочей недели на севере и крайнем западе региона есть шанс на потепление до 0°С», — рассказали 29 ноября эксперты.

Так, например, в столице большую часть недели существенные осадки маловероятны. По словам специалистов центра «Фобос», только во второй половине периода возможен небольшой снег.

Прогноз погоды в Ярославской области

30 ноября. Ночью ожидается снег. Температура днем — -4 градуса. Западный ветер порывами до четырех метров в секунду;

1 декабря. Температура весь день будет держаться на отметке -5 градусов. Облачно, без осадков. Умеренный юго-западный ветер;

2 декабря. Температура от -4 до -6 градусов. На протяжении всего дня, по прогнозу, будет идти снег. Слабый юго-западный ветер;

3 декабря. Температура опустится до -7 градусов. Снег будет идти с утра до ночи. Слабый юго-восточный ветер;

4 декабря. Ночью температура опустится до -10 градусов, а днем будет держаться на отметке -8 градусов. Переменная облачность, без осадков. Южный ветер порывами до четырех метров в секунду.

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Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с 76.RU рассказал, что зима-26/27 будет близка к климатическим нормам, превышая их по температуре лишь на один-два градуса.