Замешан сын председателя муниципалитета: скандальное дело о взятках в Рыбинске дошло до суда

До суда дошло дело о взятках в Рыбинске Источник: ООО «Рыбинская генерация», Михаил Калинин, Иван Дубино / Vk.com











В Ярославле суд рассмотрит дело адвоката Евгения Ефанова, которого обвиняют в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Правоохранители считают, что именно он передавал взятку от сына председателя ярославского муниципалитета Михаила Калинина высокопоставленным лицам из Рыбинска за помощь в своевременной и беспрепятственной приемке и оплате работ по реконструкции тепловых сетей города, а также за общее покровительство. Сам Калинин тогда занимал должность главного инженера коммерческой строительной организации, которая и выполняла ремонты сетей.

Получателями взятки, по версии правоохранителей, были Виктор Тамаров и Иван Дубино. Первый с августа 2022 года по май 2023 года являлся заместителем гендиректора рыбинского МУП «Теплоэнерго», отвечающего за теплосети в городе, а с января 2023 года — генеральным директором теплоснабжающей компании «Рыбинская Генерация». Второй занимал пост заместителя главы Рыбинска.

— Ефанов передал в качестве взятки в адрес должностных лиц в период с декабря 2022 года по июль 2023 года денежные средства в сумме более 4,5 миллиона рублей. Подсудимый за посредничество получил вознаграждение в сумме 494 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

В случае признания Евгения Ефанова виновным ему грозит от семи до двенадцати лет лишения свободы.

Уголовное дело Михаила Калинина также поступило для рассмотрения во Фрунзенский районный суд. За дачу взятки в особо крупном размере предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.