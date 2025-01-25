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Криминал Задержали депутата Замешан сын председателя муниципалитета: скандальное дело о взятках в Рыбинске дошло до суда

Замешан сын председателя муниципалитета: скандальное дело о взятках в Рыбинске дошло до суда

Речь идет о передаче должностным лицам 4,5 миллиона рублей

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2 комментария

До суда дошло дело о взятках в Рыбинске

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В Ярославле суд рассмотрит дело адвоката Евгения Ефанова, которого обвиняют в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Правоохранители считают, что именно он передавал взятку от сына председателя ярославского муниципалитета Михаила Калинина высокопоставленным лицам из Рыбинска за помощь в своевременной и беспрепятственной приемке и оплате работ по реконструкции тепловых сетей города, а также за общее покровительство. Сам Калинин тогда занимал должность главного инженера коммерческой строительной организации, которая и выполняла ремонты сетей.

Получателями взятки, по версии правоохранителей, были Виктор Тамаров и Иван Дубино. Первый с августа 2022 года по май 2023 года являлся заместителем гендиректора рыбинского МУП «Теплоэнерго», отвечающего за теплосети в городе, а с января 2023 года — генеральным директором теплоснабжающей компании «Рыбинская Генерация». Второй занимал пост заместителя главы Рыбинска.

— Ефанов передал в качестве взятки в адрес должностных лиц в период с декабря 2022 года по июль 2023 года денежные средства в сумме более 4,5 миллиона рублей. Подсудимый за посредничество получил вознаграждение в сумме 494 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

В случае признания Евгения Ефанова виновным ему грозит от семи до двенадцати лет лишения свободы.

Уголовное дело Михаила Калинина также поступило для рассмотрения во Фрунзенский районный суд. За дачу взятки в особо крупном размере предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Напомним, Калинина, Тамарова и Дубино задержали осенью 2023 года. Первым, к кому пришли правоохранители, стал Виктор Тамаров. После его задержания Иван Дубино сбежал. Чиновника объявили в федеральный розыск. Утром 19 октября стало известно, что его удалось поймать. По данным телеграм-канала «112», Дубино скрывался в Новгородской области. Всех троих фигурантов заключили под стражу. Однако Михаила Калинина и Виктора Тамарова вскоре отпустили под домашний арест. А в ноябре появилась информация, что Виктор Тамаров заключил контракт с Минобороны и отправился в зону СВО.

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Комментарии
2
Инженер1
51 минута
Какие ставки? Посодют/не посодют?
Гость
35 минут
Сына не посалят
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