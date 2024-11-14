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Криминал Задержали депутата подробности Арестованный за взятку ярославский экс-депутат подписал контракт с Минобороны

Арестованный за взятку ярославский экс-депутат подписал контракт с Минобороны

Что известно о решении Виктора Тамарова

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13 комментариев

Ранее Виктора Тамарова отправляли в СИЗО

Бывший депутат муниципального совета Рыбинска Ярославской области от «Единой России» Виктор Тамаров, который ранее был арестован по подозрению во взятке в 600 тысяч рублей от топ-менеджера одного из предприятий Рыбинска, подписал контракт с Министерством обороны. Об этом сообщил инсайдер 76.RU в правоохранительных органах.

По данным нашего собеседника, это произошло в октябре.

Также о произошедшем сообщили журналисты ТАСС, уточнив, что Виктор Тамаров отправился в зону СВО.

— Виктор Тамаров подписал контракт с Министерством обороны РФ и отправился в зону специальной военной операции, — приводит агентство слова своего собеседника.

Официально в правоохранительных органах данную информацию не комментируют.

Что известно про Виктора Тамарова

Виктор Тамаров долгие годы работал в политике и сфере ЖКХ. Он родился в Ярославле, учился в университете имени Демидова, затем начинал карьеру «Ярэнерго».

В его биографии уже есть уголовное дело. В 2017-м, будучи депутатом Ярославской облдумы, он входил в комитет по ЖКХ и получал депутатскую зарплату. В этот момент вспомнили про дело о превышении должностных полномочий, которое начали расследовать еще в 2013-м. В итоге он получил условный срок на 1 год и 8 месяцев. На момент последних выборов судимость была снята.

Депутатом муниципального совета Рыбинска от «Единой России» Тамаров стал в сентябре 2023 года, его сразу избрали руководителем фракции. Но в связи с задержанием Виктор Тамаров не попал на первое заседание. Подробный разбор этого уголовного дела читайте в этом материале.

Виктора Тамарова задержали силовики в ночь на 28 сентября 2023 года по подозрению во взятке в 600 тысяч рублей. В 2019 году в Рыбинске согласовали заключение концессионного соглашения между МУП «Теплоэнерго» и ООО «Рыбинская генерация» — дочерним предприятием АО «ТГК-2». По договору рыбинские котельные и тепловые сети должны были на 20 лет передать «Рыбинской генерации», обещавшей вложиться в реконструкцию, погасить долги, а затем получать прибыль от продажи и поставки теплоэнергии.

В декабре 2022 года избранный новым мэром Дмитрий Рудаков разорвал то самое соглашение, чтобы котельные и сети снова принадлежали городу.

Виктор Тамаров был заместителем гендиректора рыбинского МУП «Теплоэнерго» и фактически с августа 2022 года по май 2023 года отвечал за масштабную и долгожданную для города реконструкцию теплосетей. По данным следователей, именно в этот период Тамаров получил деньги от бизнесмена за общее покровительство.

Следователи также считают, что вместе с Тамаровым взятки брал бывший первый замглавы Рыбинска, 41-летний Иван Дубино. После того как Дубино объявили в розыск, он скрывался от следствия в другом регионе. По некоторым данным, на двоих они с Тамаровым получили около трех миллионов рублей.

Третьим фигурантом по делу проходит сын ярославского депутата Сергея Калинина — Михаил, его подозревают в даче взятки.

Все новости, связанные с задержанием депутата и взятками по делу, мы собираем в специальном сюжете.

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Комментарии
14
Гость
54 минуты
Будет там в тылу гужеваться. Какую хорошую схему придумали для воров.
Гость
54 минуты
А по договрнячку, дали местечко в тылу) Эти все такие хитрые
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