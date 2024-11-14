Арестованный за взятку ярославский экс-депутат подписал контракт с Минобороны

Виктор Тамаров долгие годы работал в политике и сфере ЖКХ. Он родился в Ярославле, учился в университете имени Демидова, затем начинал карьеру «Ярэнерго».

В его биографии уже есть уголовное дело. В 2017-м, будучи депутатом Ярославской облдумы, он входил в комитет по ЖКХ и получал депутатскую зарплату. В этот момент вспомнили про дело о превышении должностных полномочий, которое начали расследовать еще в 2013-м. В итоге он получил условный срок на 1 год и 8 месяцев. На момент последних выборов судимость была снята.

Депутатом муниципального совета Рыбинска от «Единой России» Тамаров стал в сентябре 2023 года, его сразу избрали руководителем фракции. Но в связи с задержанием Виктор Тамаров не попал на первое заседание. Подробный разбор этого уголовного дела читайте в этом материале.