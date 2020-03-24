Пока Ярославская область сопротивляется распространению коронавирусной инфекции COVID-19, бизнес уже считает убытки. Директора кафе и ресторанов, медицинских центров опасаются за будущее своих организаций. Некоторые уже сейчас сообщают, что в ближайшем будущем не найдут денег на зарплаты сотрудникам.

— Большая проблема со всеми, кто занимается общепитом. Никто не компенсирует расходы, но пока никто и не останавливает предприятия. Предприниматели уже начинают нести невосполнимые потери. Ко мне обратился владелец сети придорожных кафе, сообщив, что выручка в некоторые дни опустилась ниже 1000 рублей. А у него 12 сотрудников, оплата коммуналки, — рассказал уполномоченный по правам предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров. — Поступают пугающие цифры от федеральных экспертов, что до половины малого бизнеса может закрыться. Вслед за этим начнутся массовые увольнения людей. Если бизнес разоряется, он тянет за собой шлейф безработицы. Одно из моих предложений: государство должно частично взять на себя последствия, вплоть до выплаты зарплат.