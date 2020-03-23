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В Ярославле медики призвали горожан без необходимости не выходить из дома

Таким образом врачи просят людей помочь им в борьбе с новой коронавирусной инфекцией

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Первыми в Ярославле к всемирному антикоронавирусному флешмобу присоединись врачи больницы № 9

Первыми в Ярославле к всемирному антикоронавирусному флешмобу присоединись врачи больницы № 9

Врачи ярославской клинической больницы № 9 присоединились к мировому флешмобу «Мы дежурим в больнице для вас. Останьтесь дома для нас!».

— Медики фотографируются с информационными табличками и призывают без необходимости не выходить из дома, а также соблюдать меры профилактики, чтобы помочь врачам остановить распространение новой коронавирусной инфекции, — сообщили в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области..

Помогать врачам и Роспотребнадзору бороться с COVID-19 взялись и православные. И делать они это стали так же, как во время оспы, холеры и тифа. Ранее, мы уже сообщали подробности об этом.

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за последние сутки на 71 человека. Таким образом, всего в стране диагностировано 438 случаев заболевания, 17 пациентов выздоровели, в Москве одна женщина, заразившаяся COVID-19, умерла. В Ярославской области официально зарегистрирован только один случай заражения COVID-19. Пациентка сейчас находится в боксе инфекционной больницы. Врачи накануне рассказали о состоянии её здоровья на сегодняшний день.

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