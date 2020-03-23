В Ярославле медики призвали горожан без необходимости не выходить из дома

Врачи ярославской клинической больницы № 9 присоединились к мировому флешмобу «Мы дежурим в больнице для вас. Останьтесь дома для нас!».



— Медики фотографируются с информационными табличками и призывают без необходимости не выходить из дома, а также соблюдать меры профилактики, чтобы помочь врачам остановить распространение новой коронавирусной инфекции, — сообщили в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области..



Помогать врачам и Роспотребнадзору бороться с COVID-19 взялись и православные. И делать они это стали так же, как во время оспы, холеры и тифа. Ранее, мы уже сообщали подробности об этом.

