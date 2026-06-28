«Вот тебе блокировочка». Как антифрод-системы обрывают звонки мошенникам и лишают связи честных граждан

Ваш номер тоже может оказаться в бане — по загадочным причинам Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Даже ваш номер могут автоматически признать мошенническим. Как антифрод-системы одним алгоритмом обрывают звонки не только злоумышленникам, но и обычным людям, а главное — куда бежать, если вы в стоп-листе, разбиралась «Фонтанка.ру».

Сбой или бан? Хроника одного исчезновения

Корреспондент «Фонтанки.ру» испытала автоматическую блокировку на себе в начале июня. Последним успешным перед недельной блокировкой стал звонок 93-летней бабушке в воскресенье, 31 мая. Поговорить с мамой менее чем через час уже не удалось. Гудки шли, но потом автоматически обрывались. Звонок не проходил ни в ту, ни в другую сторону. Пришлось связываться в «Телеграме».

То, что поначалу выглядело как случайный сбой, получило развитие в рабочий понедельник. Шла интенсивная работа над материалом, но созвониться с респондентами не удавалось. Оказалось, проще дойти до адреса и встретиться лично. Обрывались звонки и при попытках проверить информацию для новостей. Выручало наличие еще одного телефона.

Эксперимент внутри редакции показал следующее. При попытке позвонить с проблемного номера звонок сначала проходит, но когда другая сторона берет трубку, обрывается. То же самое наоборот, во время звонка на проблемный номер. При этом интернет и отправка СМС работали.

Журналисты звонят десятки раз в день — это факт. И на них жалуются. Даже добавляют в личные черные списки.

На телефон и аккаунты корреспондентки жалобы тоже были. Годом ранее «Телеграм» ввел ограничения для ее аккаунта: несколько часов было нельзя написать незнакомцу. Модераторы тогда изучили жалобу и признали ее обоснованной. А одна пожилая дама при личной встрече показала: ее смартфон автоматически помечает номер корреспондентки как потенциально мошеннический. Это значит, что кто-то жаловался на номер через специальные сервисы.

Корреспондент отправилась в офис своего оператора. Сотрудник предположил, что дело в антифрод-системе: на телефон пожаловались 10–15 раз, система провела проверку и ограничила звонки. Предложил поменять сим-карту с сохранением номера, но не вышло, так как у оператора случился технический сбой.

Звонки продолжали сбрасываться. В субботу, 6 июня, бан снялся сам — удалось позвонить маме и другим абонентам.

В поддержке оператора объяснить ничего не смогли. Ответ пришел от ИИ-бота: «Сам номер не был блокирован. Проверить ограничения можно только в момент проблемы».

Три слоя антифрода: государство, операторы и алгоритмы

Руководитель информационно-аналитического агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин объясняет, что в России существует несколько крупных антифрод-систем для противодействия мошенничеству. ГИС «Антифрод» — главная. Разъяснение о ее создании и основных принципах работы в 2023 году публиковал Роскомнадзор. В феврале 2026-го полноценный запуск системы с 1 марта анонсировало Минцифры, которое выступает ее оператором. Подключение к этой системе обязательно для всех операторов связи.

«Платформа проверяет факт самого звонка. Если звонок происходит между номерами одного оператора, то он сам может проверить, действительно ли это так», — объясняет принцип работы системы Юрий Брюквин.

Если номер подменен, вызов разрывается. Если звонок между номерами разных операторов, проверка происходит через единую платформу. Она дает команду, а операторы подтверждают или не подтверждают факт звонка. Юрий Брюквин руководитель информационно-аналитического агентства «Рустелеком»

Есть еще одна всеобъемлющая платформа — единая система маркировки вызовов. С сентября 2025-го маркировка обязательна для номеров индивидуальных предпринимателей и юрлиц. Если маркировки нет, звонки для такого номера могут быть заблокированы.

«Человек, которому звонят, должен видеть „этикетку“ с названием организации. Многие просто платят операторам за эту услугу, поскольку маркировка обязательна. Есть те, кто платить не хотят. А операторы смотрят: номер принадлежит юрлицу, звонит физлицу, маркировки нет. И решают: звонить ты не будешь, вот тебе блокировочка», — рассказывает Брюквин.

Помимо этого, существуют отдельные частные антифрод-сервисы операторов связи, банков и IT-компаний (например, «Яндекса»). Они работают по-разному, могут быть подключены в качестве бесплатной или платной услуги.

«Например, если вы подключили это, такой сервис „слушает“ ваши разговоры на предмет ключевых слов. Среди них могут быть код, пин-код, номер карты, безопасный счет и т. п. Когда набирается определенное количество таких слов, система принимает меры. Либо разговор разрывается, либо абонент получает предупреждение в форме СМС или голосового сигнала о том, что это могут быть мошенники», — объясняет Брюквин.

Другой распространенный вариант работы таких сервисов — «этикетки». На основании разных признаков, в том числе жалоб от пользователей, номер телефона может получить отметку о признаках мошенничества.

«У таких сервисов есть функция автоматической блокировки всех номеров, которые помечены как потенциальные мошенники или нежелательные. Если номер получил такую метку на основе чьей-то жалобы, его владелец может не дозвониться до других людей из-за этого», — продолжает эксперт.

В таких случаях у второй стороны отобразятся заблокированные входящие, либо нежелательные звонки будут обрываться на первых гудках.

«По всем признакам это похоже на блокировку ГИС „Антифрод“. Эта система как раз проверяет звонок в первые миллисекунды соединения, когда второй человек берет трубку. Но уверенности на 100% быть не может. Найти концы, кто виноват, здесь невозможно. Жалобами добиться такой блокировки нельзя. Номер в базе обезличен», — рассуждает Брюквин.

По какой-то причине система не подтверждала, что звонки настоящие. Как объясняет эксперт, проблема могла быть не только на стороне оператора или ГИС «Антифрод», но и на стороне «прокладок» между ними. Если углубляться, цепочка выглядит примерно так: оператор 1 — специальный софт — «Антифрод» — специальный софт — оператор 2. Что-то могло работать неправильно в одном из этих звеньев.

Были прецеденты в новых регионах

«Фонтанка.ру» попросила представителей нескольких мобильных операторов рассказать о том, по каким причинам телефон может попасть в спам-листы, под блокировку по признакам мошенничества. А Т2 проанализировал еще и кейс корреспондента, поскольку проблемный номер телефона обслуживает как раз он.

«Речь идет, скорее всего, о технической проблеме на уровне самого устройства, поскольку проблемы с дозвоном как от абонента на других операторов, так и на самого абонента в сети Т2 должны указывать на единовременную блокировку несколькими участниками рынка в течение определенного периода и потом исключение из спам-списков, что представляется крайне маловероятным», — сообщили в пресс-службе Т2.

Дополнительная проверка номера показала, что никаких маркеров, которые могли бы препятствовать звонкам, на нем нет.

Отметим, что техническая проблема на уровне смартфона тоже маловероятна. Это стандартный оригинальный Samsung Galaxy A16, купленный менее года назад. Какой-либо проблемы со звонками на нем до или после недельного бана не было, в ремонте не нуждался.

Как рассказывают в Т2, в целом система противодействия мошенникам в компании устроена так, что манипулировать ей было бы сложно.

«Мобильный оператор определяет звонки как мошеннические на основании алгоритмов big data. Учитывается множество факторов: например, продолжительность вызова, множественность звонков, реакция на них пользователей. Обращение клиентов не является основанием для внесения номера в спам-лист», — говорят в пресс-службе оператора.

Абонент, которому позвонил мошенник, может пожаловаться на его номер через форму обратной связи на сайте Т2. Такой номер телефона проверят по дополнительным критериям, после чего он может быть определен как мошеннический.

«Если наша услуга „этикетки“ вызова определяет звонок как подозрительный, она переводит его на голосового ассистента, который присылает клиенту расшифровку звонка. Звонки спамеров — поставщиков товаров и услуг — отображаются как названия конкретных юрлиц», — отмечают в Т2.

Никакого черного списка, который мешал бы дозвону до конкретного номера телефона, в компании нет.

Однако бизнес сталкивался с манипуляциями антифрод-системами в Донбассе: конкуренты помечали номера клиентов Т2 как спам, чтобы блокировать им звонки. Проблему решали официальными обращениями.

«Отказ от массовых вызовов носит безусловный характер»

В пресс-службе «Билайна» подчеркивают, что компания блокирует те или иные вызовы, руководствуясь официальными разъяснениями Минцифры по этому поводу, которые были опубликованы в декабре 2025-го.

Согласно письму ведомства, операторы обязаны блокировать массовые вызовы, если на них не получено согласие от абонента. Абонент может обратиться к оператору с просьбой блокировать все массовые вызовы на его номер.

«Право абонента на отказ от массовых вызовов носит безусловный характер и не предполагает выбора категории или инициатора вызова. Оператор связи не имеет технической возможности определять категорию массового вызова, поскольку содержание конкретного вызова составляет охраняемую законом тайну связи. Ограничение права на тайну связи осуществляется исключительно в случаях, предусмотренных федеральными законами. К указанным случаям пропуск оператором связи массовых вызовов не относится», — сказано в письме Минцифры.

Операторы самостоятельно выявляют массовые вызовы, используя свои критерии, следуя собственной политике, применяя то техническое оснащение, которое у них есть.

«Для включения номера в стоп-лист достаточно одной жалобы, если она подтвердится после проверки истории номера и обращений по нему. Однако для такой проверки не всегда нужна жалоба — это далеко не единственный способ выявления мошенничества», — поясняют представители оператора.

Пожаловаться на номер телефона можно через любой канал коммуникации с компанией — начиная с мобильного приложения и заканчивая офисом.

Конкретные критерии, по которым номер определяют как мошеннический, компания не раскрывает, чтобы не играть на руку злоумышленникам. «Чем больше они узнают о наших методах, тем скорее научатся избегать определенного поведения», — отмечают в «Билайне».

Если звонки с вашего номера заблокированы, можно обратиться к своему оператору. Обоснованность блокировок проверят. Компенсации за блокировку не предусмотрены. «Поскольку вероятность ошибки крайне низка», — объясняют в «Билайне».

Пресс-служба «МегаФона» ответила лаконично:

«Признаки мошеннического звонка, параметры внесения телефонных номеров в спам-лист и исключение из него определяет правительство России. Операторы здесь выступают исполнителями, поэтому для „МегаФона“, как и для остальных игроков, будут действовать единые требования».

В Минцифры подробности «Фонтанке.ру» разъяснять тоже не стали:

«В целях борьбы с мошенниками точные критерии работы спам‑листов и алгоритмов автоматической блокировки звонков не раскрываются. Если ваш номер оказался заблокирован в связи с подозрением в мошенничестве — обратитесь напрямую к оператору связи».

«Не потому что мошенник, а потому что сбой произошел»

Одновременная работа множества антифрод-систем может выглядеть избыточно — отметил в разговоре с «Фонтанкой.ру» руководитель информационно-аналитического агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин. Возможно, было бы достаточно одной хорошо работающей системы, бесплатной для абонентов.

«В ситуации, когда разброд и шатание, человека, который попал под блокировку звонков, скорее всего, будут отфутболивать. И точного понимания у него самого не будет: софт некорректный, телефон сломан, одна система не так сработала или другая. А ему не дозвониться ни до родственника, ни до начальства. Не потому что он мошенник, а потому что где-то сбой произошел», — отмечает Брюквин.

Что делать, если звонки с вашего телефона автоматически сбрасываются?