ПСБ: главные события года
Кафе Rostic’s закрывают?
Что со складом «Вайлдберриз»
Продают крупный завод
На СВО погиб воспитатель детдома
Автобус сбил пешехода. Видео
Как быть с деньгами в 2026 году
Бизнес «Лента» взяла под управление OBI. Сумеет ли новый хозяин реанимировать бизнес немецкого ретейлера?

«Лента» взяла под управление OBI. Сумеет ли новый хозяин реанимировать бизнес немецкого ретейлера?

Сеть строительных гипермаркетов перешел под контроль структур «Севергрупп»

162
Бренд OBI ушел из России с началом СВО

Бренд OBI ушел из России с началом СВО

Источник:

Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

«Севергрупп» Алексея Мордашова взяла под управление еще один розничный проект — гипермаркеты товаров для дома и ремонта OBI. «Фонтанка» вспомнила историю немецкого ретейлера на российском рынке и спросила экспертов, сможет ли «Лента» реанимировать бизнес, который в последние годы приносил владельцам только убытки.

О том, что сеть строительных гипермаркетов OBI сменит вывеску, стало известно 12 января. «Мы обновляемся. OBI скоро станет „DOM Лента“», — гласит объявление на официальном сайте ретейлера.

Такой ребрендинг был ожидаемым. Еще весной 2025 года появилась информация, что OBI может перейти под контроль структур «Севергрупп» Алексея Мордашова, а после завершения сделки ее развитием может заняться подконтрольная «Севергрупп» сеть «Лента». В июне 2025 года Федеральная антимонопольная служба согласовала приобретение сети OBI малоизвестной компании «Гермес», созданной в марте 2025 года (единственный владелец, и он же директор, — Владимир Захватошин).

Немецкая OBI GmbH с началом СВО приняла решение покинуть Россию. В 2022 году магазины на некоторое время приостанавливали работу. Основные российские юрлица OBI (ООО «ОБИ ФЦ», ООО «Сделай своими руками», ООО «Сделай своими руками — Северо-Запад» и ООО «Сделай своими руками — Казань») несколько раз меняли собственников. Так, сначала владельцем стала компания «ГИСК МАХ», в числе совладельцев которой оказался израильский бизнесмен Йозеф Лиокумович. Через несколько месяцев владельцем 90% OBI стала компания «Лесоперерабатывающий комбинат Бокситогорский», а еще 10% перешли Межрегиональной общественной организации по содействию защите прав предпринимателей «Центр по противодействию коррупции». Правда, такую смену Йозеф Лиокумович назвал рейдерским захватом. В итоге в 2023 году бизнес перешел к АО «Аллонж», которое связывали со структурами группы «Синдика» Арсена Канокова.

На связь нового владельца с «Лентой» указывал тот факт, что осенью 2025 года основное юрлицо OBI ООО «ОБИ ФЦ» зарегистрировало домены «Дом-Лента.РФ» и «Домлента.РФ». А ООО «Лента» стало одним из учредителей ООО «ДомЛента». Ретейлеру принадлежат 90% нового юрлица. Еще 10% — у ООО «Центр-Холдинг», которым владеет Альберт Каноков, тезка сына владельца «Синдики» Арсена Канокова.

Примерно такая же структура владения у юрлиц OBI. По данным СПАРК, ООО «ОБИ ФЦ», ООО «Сделай своими руками», ООО «Сделай своими руками — Северо-Запад» и ООО «Сделай своими руками — Казань» с июля 2025 года на 90% принадлежат ООО «Гермес» и на 10% уже упоминавшемуся АО «Аллонж».

Вопрос о смене названия российская OBI решает с 2022 года. Когда немецкая OBI GmbH в одностороннем порядке расторгла с ней лицензионные соглашения, OBI получила полгода на ребрендинг. Процесс затягивался из-за судебных разбирательств, но в марте 2025 года арбитражный суд Москвы признал законным расторжение договоров. Последние два года ретейлер рассматривал различные варианты наименования и зарегистрировал в Роспатенте товарные знаки Domus, OBBI, HOBI, IdeaFix, Inhouse («Инхаус») и QBI, рассказывал «Коммерсант».

Что представляет собой бизнес OBI

Согласно сайту OBI, сейчас под его управлением находятся 23 магазина, 5 из них — в Петербурге. Год назад их было 26.

По данным СПАРК, в 2024 году (последние доступные данные) совокупная выручка юрлиц сети составила 24,6 млрд рублей, что вдвое меньше, чем в 2021 году. При этом бизнес работает в минус. Так, ООО «ОБИ ФЦ» в 2024-м получило убыток в 710,8 млн рублей. ООО «Сделай своими руками» — 1,3 млрд рублей, ООО «Сделай своими руками — Северо-Запад» — 646,7 млн рублей, ООО «Сделай своими руками — Казань» — 42 млн рублей.

«Бизнес OBI остается убыточным, потому что те проблемы, с которыми столкнулась компания, крайне сложно сейчас решить, особенно учитывая конъюнктуру, которую мы наблюдаем на рынке строительно-отделочных материалов, где снижается объем продаж. И на без того конкурентном рынке компании грызут друг другу горло», — комментирует генеральный директор INFOLine Иван Федяков.

В первой половине 2025 года совокупные продажи крупнейших DIY-сетей сократились на 1% год к году, до 532,1 млрд рублей, после роста на 14,6% годом ранее, подсчитывал INFOLine. Сильнее всего, по оценке аналитиков, снизились продажи у «Максидом» (-16%), OBI (-14,2%) и «Лемана Про» (-7%). Во второй половине 2025 года оборот всего российского рынка товаров для дома и ремонта может сократиться на 3,5%, прогнозировали в INFOLine. Причина — в снижении жилищного строительства в стране, вслед за которым последовало падение спроса на отделочные материалы. Так, за первые восемь месяцев этого года объем ввода жилья в РФ сократился на 5% в годовом выражении, до 67,5 млн кв. м.

Снижение продаж товаров для дома с начала этого года наблюдают и в сервисе «Платформа ОФД». Согласно его данным, в январе — августе реализация такой продукции снизилась на 5% год к году.

Что будет делать «Лента» с бизнесом OBI

«Лента» пока официально не комментировала планы по ребрендингу и развитию сети магазинов для дома и ремонта. «Фонтанка» направила ретейлеру вопросы.

У самой «Ленты», как FMCG-гипермаркета, на непродовольственные товары приходится значительная часть продаж и есть опыт в управлении этим ассортиментом. Однако эксперты сомневаются, что выделение этих продаж в отдельное направление даст позитивный эффект.

«Что из этого получится — большой вопрос. Я пока не вижу каких-то существенных преференций, которые получит „Северсталь“ на этой сделке», — говорит Иван Федяков.
Он напоминает, что на фоне развития интернет-торговли вопрос избыточности торговых площадей в коробках-гипермаркетах стоит как перед OBI, так и перед самой «Лентой».
«Очевидно, что и у „Ленты“ проблемы с бигбоксами, потому что гипермаркеты уже давно не столь востребованы, как были раньше, и „Ленте“ тоже нужно что-то решать с тем, как управлять своими коробками», — комментирует он.

Еще одна проблема может лежать в управленческой плоскости. «Севергрупп» в последнее время аккумулировала множество самых разных розничных проектов по всей стране. Среди них сети Billa, «Семья», «Монетка», «Улыбка радуги», «Молния-Spar», интернет-ретейлер «Утконос». Участники рынка полагают, что следующими на очереди будут гипермаркеты «О`Кей».

«При этом ключевое с точки зрения развития направление — e-commerce — у них [„Ленты“ и „Севергрупп“] пока откровенно не получается. И вот тут большой вопрос, как быть дальше, потому что без успешного развития электронной коммерции всё это, конечно, будет стагнировать», — считает Иван Федяков.

Бояркова ГалинаБояркова Галина
Бояркова Галина
Бизнес Лента Экономика
Комментарии
1
Гость
27 минут
Скорее всего Ленте этот убыточный бизнес навязали. Административно.
Гость
Рекомендуем