«Лента» взяла под управление OBI. Сумеет ли новый хозяин реанимировать бизнес немецкого ретейлера?

Бренд OBI ушел из России с началом СВО Источник: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

«Севергрупп» Алексея Мордашова взяла под управление еще один розничный проект — гипермаркеты товаров для дома и ремонта OBI. «Фонтанка» вспомнила историю немецкого ретейлера на российском рынке и спросила экспертов, сможет ли «Лента» реанимировать бизнес, который в последние годы приносил владельцам только убытки.

О том, что сеть строительных гипермаркетов OBI сменит вывеску, стало известно 12 января. «Мы обновляемся. OBI скоро станет „DOM Лента“», — гласит объявление на официальном сайте ретейлера.

Такой ребрендинг был ожидаемым. Еще весной 2025 года появилась информация, что OBI может перейти под контроль структур «Севергрупп» Алексея Мордашова, а после завершения сделки ее развитием может заняться подконтрольная «Севергрупп» сеть «Лента». В июне 2025 года Федеральная антимонопольная служба согласовала приобретение сети OBI малоизвестной компании «Гермес», созданной в марте 2025 года (единственный владелец, и он же директор, — Владимир Захватошин).

Немецкая OBI GmbH с началом СВО приняла решение покинуть Россию. В 2022 году магазины на некоторое время приостанавливали работу. Основные российские юрлица OBI (ООО «ОБИ ФЦ», ООО «Сделай своими руками», ООО «Сделай своими руками — Северо-Запад» и ООО «Сделай своими руками — Казань») несколько раз меняли собственников. Так, сначала владельцем стала компания «ГИСК МАХ», в числе совладельцев которой оказался израильский бизнесмен Йозеф Лиокумович. Через несколько месяцев владельцем 90% OBI стала компания «Лесоперерабатывающий комбинат Бокситогорский», а еще 10% перешли Межрегиональной общественной организации по содействию защите прав предпринимателей «Центр по противодействию коррупции». Правда, такую смену Йозеф Лиокумович назвал рейдерским захватом. В итоге в 2023 году бизнес перешел к АО «Аллонж», которое связывали со структурами группы «Синдика» Арсена Канокова.

На связь нового владельца с «Лентой» указывал тот факт, что осенью 2025 года основное юрлицо OBI ООО «ОБИ ФЦ» зарегистрировало домены «Дом-Лента.РФ» и «Домлента.РФ». А ООО «Лента» стало одним из учредителей ООО «ДомЛента». Ретейлеру принадлежат 90% нового юрлица. Еще 10% — у ООО «Центр-Холдинг», которым владеет Альберт Каноков, тезка сына владельца «Синдики» Арсена Канокова.

Примерно такая же структура владения у юрлиц OBI. По данным СПАРК, ООО «ОБИ ФЦ», ООО «Сделай своими руками», ООО «Сделай своими руками — Северо-Запад» и ООО «Сделай своими руками — Казань» с июля 2025 года на 90% принадлежат ООО «Гермес» и на 10% уже упоминавшемуся АО «Аллонж».

Вопрос о смене названия российская OBI решает с 2022 года. Когда немецкая OBI GmbH в одностороннем порядке расторгла с ней лицензионные соглашения, OBI получила полгода на ребрендинг. Процесс затягивался из-за судебных разбирательств, но в марте 2025 года арбитражный суд Москвы признал законным расторжение договоров. Последние два года ретейлер рассматривал различные варианты наименования и зарегистрировал в Роспатенте товарные знаки Domus, OBBI, HOBI, IdeaFix, Inhouse («Инхаус») и QBI, рассказывал «Коммерсант».

Что представляет собой бизнес OBI

Согласно сайту OBI, сейчас под его управлением находятся 23 магазина, 5 из них — в Петербурге. Год назад их было 26.

По данным СПАРК, в 2024 году (последние доступные данные) совокупная выручка юрлиц сети составила 24,6 млрд рублей, что вдвое меньше, чем в 2021 году. При этом бизнес работает в минус. Так, ООО «ОБИ ФЦ» в 2024-м получило убыток в 710,8 млн рублей. ООО «Сделай своими руками» — 1,3 млрд рублей, ООО «Сделай своими руками — Северо-Запад» — 646,7 млн рублей, ООО «Сделай своими руками — Казань» — 42 млн рублей.

«Бизнес OBI остается убыточным, потому что те проблемы, с которыми столкнулась компания, крайне сложно сейчас решить, особенно учитывая конъюнктуру, которую мы наблюдаем на рынке строительно-отделочных материалов, где снижается объем продаж. И на без того конкурентном рынке компании грызут друг другу горло», — комментирует генеральный директор INFOLine Иван Федяков.

В первой половине 2025 года совокупные продажи крупнейших DIY-сетей сократились на 1% год к году, до 532,1 млрд рублей, после роста на 14,6% годом ранее, подсчитывал INFOLine. Сильнее всего, по оценке аналитиков, снизились продажи у «Максидом» (-16%), OBI (-14,2%) и «Лемана Про» (-7%). Во второй половине 2025 года оборот всего российского рынка товаров для дома и ремонта может сократиться на 3,5%, прогнозировали в INFOLine. Причина — в снижении жилищного строительства в стране, вслед за которым последовало падение спроса на отделочные материалы. Так, за первые восемь месяцев этого года объем ввода жилья в РФ сократился на 5% в годовом выражении, до 67,5 млн кв. м.

Снижение продаж товаров для дома с начала этого года наблюдают и в сервисе «Платформа ОФД». Согласно его данным, в январе — августе реализация такой продукции снизилась на 5% год к году.

Что будет делать «Лента» с бизнесом OBI

«Лента» пока официально не комментировала планы по ребрендингу и развитию сети магазинов для дома и ремонта. «Фонтанка» направила ретейлеру вопросы.

У самой «Ленты», как FMCG-гипермаркета, на непродовольственные товары приходится значительная часть продаж и есть опыт в управлении этим ассортиментом. Однако эксперты сомневаются, что выделение этих продаж в отдельное направление даст позитивный эффект.

«Что из этого получится — большой вопрос. Я пока не вижу каких-то существенных преференций, которые получит „Северсталь“ на этой сделке», — говорит Иван Федяков.

Он напоминает, что на фоне развития интернет-торговли вопрос избыточности торговых площадей в коробках-гипермаркетах стоит как перед OBI, так и перед самой «Лентой».

«Очевидно, что и у „Ленты“ проблемы с бигбоксами, потому что гипермаркеты уже давно не столь востребованы, как были раньше, и „Ленте“ тоже нужно что-то решать с тем, как управлять своими коробками», — комментирует он.

Еще одна проблема может лежать в управленческой плоскости. «Севергрупп» в последнее время аккумулировала множество самых разных розничных проектов по всей стране. Среди них сети Billa, «Семья», «Монетка», «Улыбка радуги», «Молния-Spar», интернет-ретейлер «Утконос». Участники рынка полагают, что следующими на очереди будут гипермаркеты «О`Кей».