Недружественный прием. Китайский бизнесмен потерял почти 14 миллионов в Сибири: он хотел продавать там цветы

Поставщик цветов из Китая дважды потерял деньги в Новосибирске Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Чжао Чжунцян развивает цветочный бизнес в КНР: выращивает цветы и поставляет их китайским цветочным салонам. Решив, что пора расширяться, он выбрал для поиска партнеров Россию. Но первые же заключенные договоры принесли ему только убытки: новосибирская сторона свои обязательства не исполнила, а решив взыскать свое, предприниматель неожиданно фактически оказался заложником юриста. Как китайский бизнесмен потерял 13 миллионов и веру в российский бизнес — в материале наших коллег из NGS.RU.

Траты без дохода

Бизнесмен из КНР Чжао Чжунцян занимается выращиванием и поставкой цветов. Полгода назад он решил развить бизнес за пределами Китая и стал искать рынки сбыта в России. Так он познакомился с Абдухабибом Абубекеровым, владельцем новосибирского цветочного магазина Sofia flowers.

По данным Rusprofile, ООО «Софийя Флаверс» зарегистрирована 9 января 2025 года, ее единственный владелец — гражданин Узбекистана Абдухабиб Абубекеров. Компания занимается оптовой торговлей цветами и растениями и юридически работает в промзоне Ленинского района, в здании рядом с территорией Клещихинского кладбища. Данных о финансовых результатах деятельности компании в системе нет, зато известно, что к 10 августа 2025 года она накопила долг по налогам в размере 699,3 тысячи рублей.

Информации о другом бизнесе Абдухабиба Абубекерова в ЕГРЮЛ нет.

Мужчины обсудили сотрудничество и заключили сразу два договора поставки: один на 948 тысяч юаней (чуть больше 11 миллионов рублей), сумма по второму договору составляла 461 тысячу юаней (5,4 миллиона рублей).

По первому договору Чжао Чжунцян получил только часть суммы — 310 тысяч юаней, что эквивалентно примерно 3,6 миллиона рублей, а поставка по второму и вовсе оказалась не оплачена, хотя все цветы были доставлены в Новосибирск. В результате китайский бизнесмен потерял почти 13 миллионов рублей, не считая неустоек.

Корреспонденту НГС не удалось связаться с Абдухабибом Абубекеровым. В цветочном салоне разговаривать отказались, НГС направил письменный запрос, но он остался без ответа.

Улыбнулась «Фортуна»

Юристы согласились помочь — перевести все документы и по доверенности заняться делом китайского бизнесмена Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Не зная, что делать, 18 августа 2025 года Чжао Чжунцян прилетел в Новосибирск и обратился в юридическую компанию «Фортуна» в надежде с ее помощью добиться компенсации. В полицию сразу не пошел: бизнесмен не говорит по-русски. В России ему помогает переводчик Джумас, но и тот не разбирается в законах и порядках страны.

Юристы внимательно выслушали предпринимателя. Дело казалось рядовым, но был нюанс: договоры, переписка, расчетные акты — всё было оформлено на китайском языке. В остальном порядок обыкновенный: исковое заявление в суд, представительские услуги, требование вернуть долг и выплатить неустойки.

Комплекс услуг компания, как рассказал представитель бизнесмена, оценила в 235 тысяч рублей, еще 3 тысячи стоило оформление нотариальной доверенности. Дело передали юристу компании Олесе Франц, она нашла переводчика, согласившегося перевести документы на русский еще за 90 тысяч рублей. Чжао Чжунцян оплатил и эту сумму.

Всё продвигалось нормально, но в какой-то момент Олеся Франц вдруг поругалась с директором компании «Фортуна» Ириной Вальге и 10 сентября уволилась, прекратив все отношения с компанией и прихватив, по словам самой Ирины Вальге, все переведенные документы и доверенность. Дело Чжао Чжунцяна с мертвой точки за это время так и не сдвинулось.

«20 октября переводчик Чжао скинул запись голосового сообщения от нее (есть в распоряжении редакции НГС. — Прим. ред.), в котором она порочит деловую репутацию и говорит о том, что компания ничего не сделает, потому что все оригиналы документов у нее, а в подтверждение своих слов она может скинуть фото. Джумас запросил подтверждение, и она скинула ему фото оригинала доверенности, — рассказала корреспонденту НГС директор „Фортуны“. — В этот же день мы от имени компании написали заявление в полицию Октябрьского района по факту кражи».

По словам Ирины Вальге, уже на следующий день обе стороны конфликта вызвал участковый для дачи объяснений. Договориться они так и не смогли. Директор юрфирмы, опасаясь, что дело затянут или даже закроют, обратилась также к главе СК России через интернет-приемную.

В полиции заявление юристов приняли, но пока не связывались с участниками конфликта. В приемной Следственного комитета тоже подтвердили, что обращение принято. Чжао Чжунцян, устав ждать, снова прилетел в Новосибирск, чтобы и самому обратиться в полицию.

«Ваши документы у меня»

Китайский предприниматель теперь вынужден будет снова собирать и переводить документы: работать с той же юристкой он не хочет Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

В то же время, рассказал переводчик китайского бизнесмена Джумас, Олеся Франц связалась с ним, предложив свои услуги напрямую.

«Сначала [до увольнения] она мне писала, что все документы подготовила, осталось только отправить их в суд, подать исковое заявление. Мы ждем. И так ждем и ждем. А потом я слышу, что она [из фирмы] ушла. Гражданин Китая и я, мы спрашиваем, что же нам теперь делать. Она отвечает: „Вы деньги заплатили юридической конторе, а не мне, я ваше дело дальше вести не буду. Если вы хотите, чтобы я продолжала, а все ваши документы находятся у меня, то вы разрывайте договор с ‚Фортуной‘, а я за отдельную плату всё вам сделаю“», — пересказал диалог с юристом Джумас.



Китайцы, посоветовавшись, отказались: они уже потратили слишком много денег и времени на волокиту, платить еще раз китайскому бизнесмену не хотелось.

Олеся Франц комментировать ситуацию отказалась.

«Договор он [Чжао Чжунцян] с кем заключал? Вот и спрашивайте у юридической компании. Я там не работаю», — коротко ответила на звонок юрист и прервала связь.

«Получается, что сейчас нам придется заново распечатывать документы, опять искать юристов, переводить всё на русский и опять вкладывать в это всё деньги», — констатировал в итоге Джумас.

Нечистоплотные партнеры

К сожалению, такой случай — далеко не исключение для Новосибирска. Как рассказал журналисту NGS.RU бизнес-омбудсмен Новосибирской области Андрей Панферов, ему часто поступают похожие жалобы от иностранцев.



«Такая нечистоплотность — дело распространенное, — признал в разговоре с НГС бизнес-омбудсмен. — Часто такое бывает, что договорились, так сказать, „ударили по рукам“ без документов и договоров, а потом остались обманутыми. В первую очередь нужно знать алгоритм действий, чтобы в такую ситуацию не попасть. А если попали, то обязательно следует обратиться в аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей, мы постараемся помочь».