«Очень печально и плачевно»: стилист из Ярославля высказалась о возвращении Zara в Россию

Когда откроется Zara в России Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Весна в России началась с обсуждения возвращения иностранных брендов на российский рынок. На этом фоне люди разделились на два лагеря: одни радуются, что скоро можно будет снова покупать любимые джинсы из Zara и Bershka, другие убеждены, что российские производители успешно освоили освободившийся рынок и в возвращении Inditex нет необходимости.

Так ли это? Мы решили спросить у стилиста из Ярославля Полины Плехановой. Как изменился российский рынок моды после 2022 года и каким образом возвращение популярных брендов может повлиять на отечественные магазины, читайте в этом материале.

«Никто не хочет брать за такую стоимость»

Иностранные бренды покинули российский рынок в марте 2022 года. Целый год пустовали торговые центры, однако весной 2023 года часть площадей, в которых ранее располагались точки Inditex, заняли новые магазины ливанской компании Daher.

«За это время в России появилось много локальных брендов. Но тут есть как минусы, так и плюсы, — отметила персональный стилист-имиджмейкер, стилист Первого канала в программе „Модный приговор“ (6+) Полина Плеханова. — Из плюсов — как раз развитие отечественного производства и своих брендов. Они достаточно стильные, качественные и трендовые. Но есть и немаловажный минус: российские бренды очень дорогие. По всей видимости, они стремятся уйти в мидл-сегмент. То есть новые локальные бренды сильно задирают цены. Фишка Inditex была в том, что у них были трендовые вещи и по доступным ценам. Сейчас же у нас появилось много брендов, но никто не хочет брать за такую стоимость».

По мнению стилиста, российские аналоговые магазины предлагают коллекции, которые по качеству и ассортименту не уступают Inditex. В связи с этим говорить о каком-либо дефиците в российском сегменте массовой моды пока не приходится.

«Я считаю, что Maag, Vilet и Dab идентичны ушедшим Zara, Stradivarius и Pull & Bear. Это действительно так. Я не так давно была в Турции и Дубае и заходила в Zara, там были ровно такие же вещи, которые висят у нас в Maag. Видимо, они подсматривают коллекции и отшивают что-то похожее. Будто это абсолютно синонимичные между собой бренды, — отмечает стилист Полина Плеханова. — Работая стилистом, я не чувствую, что нам чего-то не хватает в подборе образов. Всего хватает. У нас много крутых локальных брендов, но они дорогие. Не всем моим клиентам они подходят по ценовой категории».

Тут либо кто-то должен уйти, либо кто-то не должен приходить. Я просто не представляю: если будет и Zara, и Maag, то, по моему мнению, все люди будут покупать в основном в Zara. Потому что этот бренд уже сделал себе имя, все помешаны на нем, и без разницы, что они продают, главное — купить. У Maag до сих пор даже сайта нет, что очень печально и плачевно, особенно для стилистов. Полина Плеханова стилист программы «Модный приговор» на Первом канале

Ранее у нас выходило интервью с экспертом по управлению fashion-ассортиментом, бизнес-консультантом Галиной Кравченко о возможности возвращения иностранных брендов в Россию. По ее мнению, сделать это быстро вряд ли получится.

«Смотря какой период мы называем ближайшим временем. Если рассматривать перспективу на 2025 год, то, скорее всего, это затруднительно, потому что возвращение брендов требует найма персонала, открытия офиса, восстановления всех логистических цепочек и открытия конкретных площадей. Исходя из всех этих факторов, если говорить о массовом открытии магазинов, то, скорее всего, в этом году это вряд ли возможно», — уточнила бизнес-консультант 76.RU.