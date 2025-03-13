«Обанкротятся, ну и бог с ними»: чем российскому бизнесу грозит возвращение зарубежных брендов

Экономист рассказал, что ждет российские бренды, если вернется зарубежный бизнес Источник: Высшая школа экономики / Артём Устюжанин / E1.RU











В середине февраля одной из самых обсуждаемых новостей стало возможное возвращение на российский рынок иностранных брендов. Сначала речь шла только о компании Inditex (владелец Zara), но потом в заголовках появились и Coca-Cola, и Uniqlo, и даже IKEA. Правда, официально слухи ничем не подтверждены. И всё же возникает вопрос: если вдруг ушедшие бренды и правда решат вернуться, как это отразится на жителях Ярославской области и экономике России в целом?

Поговорили об этом с директором Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгием Остапковичем.

Цены снизятся

По логике, в случае возвращения ушедших брендов на российский рынок, цены на продукцию должны снизиться из-за увеличения конкуренции. Эксперт говорит: такой сценарий не исключен.

— Если вернутся бренды, они создадут конкуренцию нашему внутреннему рынку. И, исходя из экономической теории, чем больше товаров попадает на рынок, тем меньше цена. То есть, если будет равновесие спроса и предложения, цены начнут опускаться. А сегодня спрос гораздо выше, чем предложение товара, — пояснил эксперт.

Но первично нужно смотреть: вернутся или не вернутся. Пока это всё риторика, прощупывание ситуации. Даже нет договоров о намерениях, кто вернется, когда вернется. Георгий Остапкович директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ

— То ли вернутся какие-то торговые бренды, то ли машиностроители, которые здесь создавали западные заводы. То ли вернутся сервисные нефтяники. То есть пока конкретики нет. Они уходили не из-за экономических оснований, а по геополитической позиции. Пока не изменится геополитическая позиция или, по крайней мере, пока она не выйдет из зоны неопределенности, я думаю, особого движения этих брендов не будет, — пояснил Георгий Остапкович.

«Для них главное — права собственности»

Также возникает вопрос о размещении бизнеса. Большую часть площадей, которые раньше занимали ушедшие бренды, уже арендуют другие предприниматели: россияне и производители из дружественных стран.

— Я считаю, возвращение брендов — это позитивный фактор. Но нужно подходить к этому селективно. То есть аккуратно смотреть на те возвраты, где у нас уже сформировался российский рынок и бизнес работает хорошо. Безоговорочно пускать можно предприятия, продающие или производящие продукцию, которую мы пока делаем хуже. Вот их надо возвращать и предоставлять им не то что какие-то космические льготы, но, по крайней мере, давать преференции к возврату, — считает Георгий Остапкович.

Но пока этот вопрос не решен. По мнению экономиста, у зарубежных предпринимателей остался своеобразный «осадок»:

— Для них главное — иметь право собственности, право возможности перемещать капитал. А сейчас они даже не могут репатриировать свою прибыль. Это достаточно сложно по позиции Центробанка. Здесь должен пройти ряд каких-то нормативных изменений.

Я думаю, что полный возврат будет длиться примерно 2−4 года, не меньше. Георгий Остапкович директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ

Отдельные предприятия и торговые бренды могут вернуться раньше, но, по словам экономиста, они окажут не столь существенное влияние на экономику России, как крупные игроки, владеющие производствами.

— Торговые предприятия ВВП не создают. Нам главное, чтобы инвестиционные приходили, то есть те, кто строил автомобили, сервисы для нефтяной промышленности. Ну придет от торговли, хуже не будет, будет лучше, но это не повлияет на экономику России, — рассказал Георгий Остапкович.

Что будет с российским бизнесом

Логично предположить, что в случае возвращения иностранных компаний российский бизнес будет переживать конкуренцию. И для кого-то соперничество с другими предпринимателями может грозить закрытием. Но экономист утверждает: это нормальная история для рынка.

— Обязательно при наличии конкуренции ты должен делать более качественную продукцию, более дешевую. А если ты без конкуренции делаешь некачественную дорогую продукцию, то можешь обанкротиться. Я здесь, кстати, ничего страшного не вижу. Если неэффективные предприятия обанкротятся, ну и бог с ними. Главное, чтобы не пострадали люди. А сегодня при дефиците трудовых ресурсов люди всегда найдут себе работу, — рассказал специалист.

Если кто-то делал вместо сыра сырный продукт, заполняя его пальмовым маслом, ну и бог с ним, пускай он уйдет с рынка за счет конкуренции. Георгий Остапкович директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ

По мнению эксперта, молодым компаниям стоит развиваться не в столице, а в провинциальных городах.

— Они не пропадут, но не надо, чтобы они заполоняли миллионники. Они найдут свою продукцию. Так все компании поднимались. «Майкрософт» начинал в гараже. Они строили первые компьютеры и потом постепенно стали одной из самых капиталоемких в мире организаций. Это нормальное экономическое явление, — рассказал экономист.

Также Георгий Остапкович считает, что банкротства предприятий бояться тоже не стоит. Это лишь выход с рынка неэффективных игроков.

— Ну и слава богу, у нас, по данным Росстата, по отдельной отчетности где-то 6−8% — это предприятия-зомби, которые создают ненужную продукцию и работают с отрицательной добавленной стоимостью.