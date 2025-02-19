Новый ресторан? Что появится на месте легендарного заведения в центре Ярославля

Почему закрылся ресторан «Якорь» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На месте легендарного ресторана «Якорь» в центре Ярославля в скором времени может открыться новое заведение.

Как ранее сообщал 76.RU, бизнес открыл в 2007 году известный ярославский предприниматель Евгений Мухин. Ресторан проработал в Ярославле более 17 лет. Осенью 2024 года владелец продал заведение предпринимательнице Ирине Вахруковой — жене Максима Вахрукова, сына экс-губернатора Ярославской области Сергея.

Сергей Вахруков был губернатором Ярославской области с 2007 по 2012 год. Его сын, Максим Вахруков, сейчас является депутатом Ярославской областной думы VIII созыва, а также председателем комитета по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству.

Что планируется на месте ресторана «Якорь», рассказала 76.RU помощница новой владелицы заведения Ольга Левина.

— Сейчас определяется формат заведения, которое там будет. Но это будет заведение. На данный момент находимся на стадии изучения вариантов, — отметила Ольга.

Согласно информации на личной странице в соцсетях, Ирина Вахрукова работает в банкетном зале «Алхимик» в Ярославле. Это одно из популярных мест в городе, где празднуют свадьбы, дни рождения, корпоративы и другие праздники. В разговоре с 76.RU помощница предпринимательницы Ольга отметила, что на месте «Якоря» может появиться новый ресторан или кафе, либо же рассматривается вариант заведения с банкетным залом.

— Точная дата открытия неизвестна и зависит от выбранной концепции, которая определит дизайн интерьера и сроки ремонта.

Да, как «Якорь» заведение прекратило свое существование. В течение многих лет это было знаковое заведение для ярославцев. Сейчас у него будет новая эпоха, новое прочтение, поэтому надеемся, что это всем понравится. Мы чувствуем на себе ответственность, потому что все люди знают это место. Ресторан находится в проходимой зоне, и, конечно, очень хотелось бы, чтобы этот проект был привлекательным для местных жителей. Ольга Левина управляющая банкетным залом «Алхимик», помощница Ирины Вахруковой

Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», Ирина Вахрукова связана с двумя фирмами ООО «КФМ» и ООО «ПКФ», которые также занимаются деятельностью в области общепита. Помимо этого. на имя предпринимательницы открыто ИП по аренде и управлению собственным или арендованным недвижимым имуществом. Также Вахрукова числится директором компании «Личный фонд „Максимум“», которая занимается управлением активами.