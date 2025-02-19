Новый ресторан? Что появится на месте легендарного заведения в центре Ярославля

На месте легендарного ресторана «Якорь» в центре Ярославля в скором времени может открыться новое заведение.
Как ранее сообщал 76.RU, бизнес открыл в 2007 году известный ярославский предприниматель Евгений Мухин. Ресторан проработал в Ярославле более 17 лет. Осенью 2024 года владелец продал заведение предпринимательнице Ирине Вахруковой — жене Максима Вахрукова, сына экс-губернатора Ярославской области Сергея.
Сергей Вахруков был губернатором Ярославской области с 2007 по 2012 год. Его сын, Максим Вахруков, сейчас является депутатом Ярославской областной думы VIII созыва, а также председателем комитета по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству.
Что планируется на месте ресторана «Якорь», рассказала 76.RU помощница новой владелицы заведения Ольга Левина.
— Сейчас определяется формат заведения, которое там будет. Но это будет заведение. На данный момент находимся на стадии изучения вариантов, — отметила Ольга.
Согласно информации на личной странице в соцсетях, Ирина Вахрукова работает в банкетном зале «Алхимик» в Ярославле. Это одно из популярных мест в городе, где празднуют свадьбы, дни рождения, корпоративы и другие праздники. В разговоре с 76.RU помощница предпринимательницы Ольга отметила, что на месте «Якоря» может появиться новый ресторан или кафе, либо же рассматривается вариант заведения с банкетным залом.
— Точная дата открытия неизвестна и зависит от выбранной концепции, которая определит дизайн интерьера и сроки ремонта.
Да, как «Якорь» заведение прекратило свое существование. В течение многих лет это было знаковое заведение для ярославцев. Сейчас у него будет новая эпоха, новое прочтение, поэтому надеемся, что это всем понравится. Мы чувствуем на себе ответственность, потому что все люди знают это место. Ресторан находится в проходимой зоне, и, конечно, очень хотелось бы, чтобы этот проект был привлекательным для местных жителей.
Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», Ирина Вахрукова связана с двумя фирмами ООО «КФМ» и ООО «ПКФ», которые также занимаются деятельностью в области общепита. Помимо этого. на имя предпринимательницы открыто ИП по аренде и управлению собственным или арендованным недвижимым имуществом. Также Вахрукова числится директором компании «Личный фонд „Максимум“», которая занимается управлением активами.
А вы ходили в «Якорь»?