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Город В центре Ярославля закрылся легендарный ресторан. В чем причина

В центре Ярославля закрылся легендарный ресторан. В чем причина

Рассказываем, что известно о собственнике

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19 комментариев
Почему закрылся ресторан «Якорь» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПочему закрылся ресторан «Якорь» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Почему закрылся ресторан «Якорь»

Источник:

Жители Ярославля обратили внимание на состояние легендарного ресторана «Якорь» в центре города. Заведение выглядит заброшено: двери закрыты, фасад занавешен белыми клеенками. Соцсети заведения не обновлялись с ноября 2024 года.

Как стало известно 76.RU, кафе на берегу Которосли закрылось несколько месяцев назад. Заведение на улице Подзеленье, 3 проработало у нас в городе более 17 лет. За это время оно успело полюбиться местным жителям.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», рейтинг у ресторана — 4,1 балла из 5. Посетители среди плюсов отмечают необычное оформление интерьера в виде пиратского корабля, кухню и демократичные цены.

Своим мнением по поводу ресторана поделилась читательница 76.RU Вера.

— Мы отмечали там корпоратив в 2022 году. Программа по советским фильмам, конкурсы и всё такое. Это, как бы, не сама концепция «Якоря», но эта программа, плюс атмосфера придавали ощущение избы какой-то, старины, что ли. Место реально для корпоратива, для встреч, по типу юбилея для контингента 40+. Просто пообедать или поужинать я бы не пошла, потому что хочется эстетики и красивых видов. Еду я не помню, я выпила вино и ушла в другое заведение, — рассказала ярославна Вера.

Ресторан «Якорь» открылся в Ярославле в 2007 году | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРесторан «Якорь» открылся в Ярославле в 2007 году | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Заведение проработало в общей сложности более 17 лет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗаведение проработало в общей сложности более 17 лет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
На его месте, возможно, откроется новое заведение | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа его месте, возможно, откроется новое заведение | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Что стало причиной закрытия

Как выяснил корреспондент портала 76.RU, ресторан ранее принадлежал ярославскому бизнесмену Евгению Мухину. Однако осенью 2024 года собственник продал заведение.

Что известно про бизнесмена Евгения Мухина

Евгений Мухин — ярославский предприниматель, владеющий многими объектами в Ярославле, Ярославской и соседних областях.

Он является учредителем холдинга «Инкомпроект», который работает в сфере недвижимости (чистая прибыль в 2023 году — 61,6 миллиона рублей), владеет Дзержинским рынком Ярославля (чистая прибыль в 2023 году — 24,9 миллиона рублей), ООО «Фармация-2» (аптечный бизнес, чистая прибыль в 2023 году — 13,1 миллиона рублей), ООО «Костромской автовокзал» (чистая прибыль в 2023 году — 4,5 миллиона рублей), санаторием «Бобачевская роща» в Тверской области (чистая прибыль в 2023 году — 45,6 миллиона рублей), является совладельцем санатория «Серебряный Плес» в Костромской области (чистая прибыль в 2023 году— 106,6 миллиона рублей), санатория «Красный холм» в Ярославской области (чистая прибыль — 107,2 миллиона рублей).

Семье Евгения Мухина принадлежит и ООО «Гипроприбор» — компания, занимающаяся проектированием различных объектов. Официально владельцем компании является Любовь Мухина. В 2004 и 2008 годах Евгений Мухин избирался депутатом Ярославской областной думы.

Мы позвонили в компанию «Якорь Плюс», зарегистрированную на Подзеленье, 3, где находится ресторан. Там нам подтвердили, что у объекта поменялся собственник, и намекнули, что на месте легендарного кафе может открыться новое заведение.

— Собственник заведение продал. Как будет его использовать новый владелец, мы не знаем. Если люди покупают, то, наверное, для чего-то они это делают, не для того чтобы вложить деньги, и это всё стояло, — ответили в разговоре с корреспондентом 76.RU в ООО «Якорь Плюс».

ООО «Якорь Плюс» было образовано в июле 2007 года в Ярославле. Компанию учредил бизнесмен Евгений Мухин. Однако с осени 2024 года, то есть с момента продажи заведения, учредителем значится выкупившая бизнес предпринимательница.

По данным сервиса «Контур.Фокус», за 2023 год компания ООО «Якорь Плюс» заработала 19,7 миллиона рублей, выйдя в плюс на 3,7 миллиона. Основная сфера деятельности фирмы — работа ресторанов и услуг по доставке продуктов питания.

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Комментарии
19
Гость
2 часа
Теперь каждая алкашка стала "легендарной" ???
Гость
2 часа
Сарай снесут, построят что то более привлекательное.
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