Узнали, прибегала ли модель к пластике Источник: 12storeez / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Наталья Водянова — одна из самых узнаваемых моделей мира, и конечно, ее внешность всегда вызывает интерес и обсуждения. Водянова выступает за естественное старение и периодически отвечает, что не прибегает к пластическим операциям. Однако недавно в Сети появился новый рекламный ролик с ее участием, и пользователи заподозрили, что модель побывала у пластического хирурга. Журналист NN.RU решила выяснить, так ли это, и поговорила с пластическим хирургом Надеждой Рождественской.

«Первая мысль: это ИИ»

Тот самый ролик Источник: 12storeez / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Вопросы у поклонников вызвал рекламный ролик, который модель записала для бренда одежды 12storeez. Люди заметили, что глаза Водяновой стали будто натянуты, и предположили: либо это пластика, либо ИИ-обработка.

«Как будто подтяжка была сделана, форма глаз изменилась», «Она что-то сделала с лицом, какая-то другая стала», «Первая мысль: это ИИ, не похожа на Водянову», «Что-то изменилось в Наташе, может, это возраст», «Вот и Водянова начала омолаживаться», «Вообще на себя не похожа: это блефаропластика или „лисьи глазки“?» — написали россияне под видео с моделью.

Кадр из ролика Источник: 12storeez / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Повезло человеку»

Надежда Рождественская в разговоре с корреспондентом NN.RU сразу отметила: оценивать внешность по фото и видео — всё же сомнительное занятие. Однако специалист подчеркнула, что видела снимки Натальи разных лет и считает, что модель прекрасно выглядит в первую очередь благодаря генетике: у нее стройный тип фигуры, кожа хорошо сокращается после беременностей, а морфотип старения благоприятный.

При этом Рождественская уверена, что модель пользуется косметологией: «То, что она уходовые процедуры применяет, — это стопроцентно. Аппаратная косметология, инъекционные методики, филлеры, ботулотоксины — понятно, что у нее это есть. Однако говорить о полноценной пластике нельзя», — считает хирург.

Еще один рекламный кадр Натальи Источник: 12storeez / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Отдельно Рождественская прокомментировала «лисьи глазки» Водяновой, на которые обратили внимание россияне, подписав их под признаки подтяжки лица.

«Была ли выполнена кантопексия и было ли вмешательство — точно можно определить только на очном осмотре. Иногда такие вещи корректируются фотографами. Но пока даже на фотографиях я не вижу особых вмешательств. У Натальи Водяновой кожа высочайшего уровня, это можно увидеть по тому, как сохранилась ее фигура после шести беременностей. Повезло человеку», — заключила Надежда Рождественская.

Другое мнение: «Пластика была»

Внешность Водяновой и вопросы о том, прибегала ли она к пластике, обсуждаются далеко не первый год. Пару лет назад на эту тему также высказывалась пластический хирург медцентра при МГУ Светлана Губарева.

Врач отмечала, что с годами в лучшую сторону изменилась улыбка модели, и заявляла, что Водянова однозначно прибегала к гингивопластике (пластике десны).

Свежее фото модели Источник: Антиглянец / Telegram

Еще одна часть лица, которую могли скорректировать с помощью вмешательства пластического хирурга, — область под глазами. В юном возрасте грыжи нижних век (мешки под глазами) у Водяновой были более ярко выраженными. Конечно, можно предположить, что мешки под глазами у модели пропали, когда ее образ жизни стал более комфортным и обеспеченным, однако нужно помнить, что Наталья — многодетная мама и очень много работает.

— Скорее всего, Наталье провели трансконъюнктивальную блефаропластику и удалили грыжи нижних век, поскольку с возрастом они должны были увеличиваться, а у Натальи, напротив, их стало меньше.

Заметила пластический хирург и изменение положения бровей модели — они стали более приподнятыми. Добиться такого результата можно только с помощью эндоскопической подтяжки лба.

Как известно, уроженка Нижнего Новгорода Наталья Водянова не первый год замужем за сыном одного из богатейших людей на планете. Мы рассказывали, чем владеет клан Арно, почему их называют «королями Европы» и во сколько оценивается их состояние. Подробнее читайте в этом материале.