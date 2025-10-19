НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Ярославле
Погода+6°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как +3

0 м/c,

 757мм 56%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,98
EUR 94,58
Питание в холода
На Соколе сдали новый дом
Отзыв на отдых во Вьетнаме
«Умные решения» в недвижимости
Зарплаты в садиках
Повысят налоги
Тарифы на парковку
Новые ёлки
Ярославцы назвали лучшую столовую
Новый микрорайон у моста
Осень «Маслята с белыми попадаются»: ярославцы похвастались грибными уловами в октябре

«Маслята с белыми попадаются»: ярославцы похвастались грибными уловами в октябре

В лесах еще можно найти чернику, лисички и даже белые

387
Ярославцы показали, какие грибы растут в лесу в октябре | Источник: Грибы Ярославской области / Vk.comЯрославцы показали, какие грибы растут в лесу в октябре | Источник: Грибы Ярославской области / Vk.com

Ярославцы показали, какие грибы растут в лесу в октябре

Источник:

Грибы Ярославской области / Vk.com

Несмотря на осенние холода, в лесах Ярославской области продолжается грибной сезон. Любители тихой охоты еще находят лисички, подосиновики и даже белые.

«Еще пока есть, по крайней мере, солонина, да маслята с белыми попадаются», — пишут в тематических группах.

Любуемся уловами ярославских грибников в середине октября.

В лесах еще можно найти крепенькие подосиновики | Источник: Марина Лабзина, Грибы Ярославской области / Vk.comВ лесах еще можно найти крепенькие подосиновики | Источник: Марина Лабзина, Грибы Ярославской области / Vk.com

В лесах еще можно найти крепенькие подосиновики

Источник:

Марина Лабзина, Грибы Ярославской области / Vk.com

И даже белые | Источник: Марина Лабзина, Грибы Ярославской области / Vk.comИ даже белые | Источник: Марина Лабзина, Грибы Ярославской области / Vk.com

И даже белые

Источник:

Марина Лабзина, Грибы Ярославской области / Vk.com

Вот это размерчик! Улов из Некрасовского района | Источник: Олеся Черкасова, Грибы Ярославской области / Vk.comВот это размерчик! Улов из Некрасовского района | Источник: Олеся Черкасова, Грибы Ярославской области / Vk.com

Вот это размерчик! Улов из Некрасовского района

Источник:

Олеся Черкасова, Грибы Ярославской области / Vk.com

Маленький крепыш из Некрасовского района | Источник: Олеся Черкасова, Грибы Ярославской области / Vk.comМаленький крепыш из Некрасовского района | Источник: Олеся Черкасова, Грибы Ярославской области / Vk.com

Маленький крепыш из Некрасовского района

Источник:

Олеся Черкасова, Грибы Ярославской области / Vk.com

«Прогулка в Сахареж. Хорошо в лесу, очень хорошо. Неожиданно кроме лисичек набрали еще черники. Немного, на пирог. Сначала просто ели, а потом вспомнили про пирог и решили собрать», — поделилась ярославна Светлана.

Октябрьский улов из леса | Источник: Светлана Рзаева, Грибы Ярославской области / Vk.comОктябрьский улов из леса | Источник: Светлана Рзаева, Грибы Ярославской области / Vk.com

Октябрьский улов из леса

Источник:

Светлана Рзаева, Грибы Ярославской области / Vk.com

В Рыбинске продолжают набирать грибочки на «солонину» | Источник: Сергей Богданов, Грибы Ярославской области / Vk.comВ Рыбинске продолжают набирать грибочки на «солонину» | Источник: Сергей Богданов, Грибы Ярославской области / Vk.com

В Рыбинске продолжают набирать грибочки на «солонину»

Источник:

Сергей Богданов, Грибы Ярославской области / Vk.com

Лисички пойдут на жареху | Источник: Светлана Рзаева, Грибы Ярославской области / Vk.comЛисички пойдут на жареху | Источник: Светлана Рзаева, Грибы Ярославской области / Vk.com

Лисички пойдут на жареху

Источник:

Светлана Рзаева, Грибы Ярославской области / Vk.com

Только посмотрите на эту полянку | Источник: Грибы Ярославской области / Vk.comТолько посмотрите на эту полянку | Источник: Грибы Ярославской области / Vk.com

Только посмотрите на эту полянку

Источник:

Грибы Ярославской области / Vk.com

И еще одна грибная корзинка | Источник: Den Frolov, Грибы Ярославской области 2025 / Vk.comИ еще одна грибная корзинка | Источник: Den Frolov, Грибы Ярославской области 2025 / Vk.com

И еще одна грибная корзинка

Источник:

Den Frolov, Грибы Ярославской области 2025 / Vk.com

При какой температуре прекращают расти грибы

Кстати, как ранее рассказывала миколог Ольга Лазарева, минимальный температурный порог, при котором прекращается рост грибов, составляет +4 градуса. При этом есть разновидности, которые продолжают появляться и при более холодной погоде. Например, зимний опенок. Его можно найти даже зимой в периоды оттепели.

В прошлом году подосиновики и белые продолжали собирать до конца октября.

Какая красота! | Источник: Марина Лабзина, Грибы Ярославской области / Vk.comКакая красота! | Источник: Марина Лабзина, Грибы Ярославской области / Vk.com

Какая красота!

Источник:

Марина Лабзина, Грибы Ярославской области / Vk.com

Где еще можно найти грибы:

  • Диево-Городище, Некрасовский район;

  • Грешнево, Некрасовский район;

  • Бурмакино, Некрасовский район;

  • Туношна, Некрасовский район;

  • Большесельский район;

  • Соловьевское, Рыбинский район.

В ближайшие дни сохранится благоприятная для сбора грибов погода. Правда, ожидаются дожди. Любители тихой охоты рекомендуют одеваться в лес теплее.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Гриб Миколог Ягода Лес
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
1 час
черника - это июль, максимум август, ну уж не как не октябрь - так что чистая ложь. А грибов не было уже 2 недели назад.
Гость
2 часа
Грибной сезон в октябре — это настоящий подарок для любителей тихой охоты!
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«А у парня-то замах хороший». Почему нужно смотреть спортивную драму «Первый на Олимпе» — рецензия
Надежда Губарь
Мнение
Родители объединились в огромную армию в борьбе против новых оценок в школах
Юлия Мальцева
Журналист
Мнение
«АВТОВАЗ идет к катастрофе, но это не его вина». Разбираемся, почему завод опять тонет
Артем Краснов
Мнение
«На SHAMAN'а или Агутина и то дороже». Фанатка слетала в Стамбул на концерт Мэрилина Мэнсона — стоило ли это того
Юлия Гринберг
тюменка
Мнение
«Зарабатываю 135 тысяч, плачу банкам 78»: как 33-летний фармацевт справляется с четырьмя кредитами — честный рассказ
Анонимный автор
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление