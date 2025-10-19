«Маслята с белыми попадаются»: ярославцы похвастались грибными уловами в октябре

Ярославцы показали, какие грибы растут в лесу в октябре Источник: Грибы Ярославской области / Vk.com

Несмотря на осенние холода, в лесах Ярославской области продолжается грибной сезон. Любители тихой охоты еще находят лисички, подосиновики и даже белые.

«Еще пока есть, по крайней мере, солонина, да маслята с белыми попадаются», — пишут в тематических группах.

Любуемся уловами ярославских грибников в середине октября.

В лесах еще можно найти крепенькие подосиновики Источник: Марина Лабзина, Грибы Ярославской области / Vk.com

И даже белые Источник: Марина Лабзина, Грибы Ярославской области / Vk.com

Вот это размерчик! Улов из Некрасовского района Источник: Олеся Черкасова, Грибы Ярославской области / Vk.com

Маленький крепыш из Некрасовского района Источник: Олеся Черкасова, Грибы Ярославской области / Vk.com

«Прогулка в Сахареж. Хорошо в лесу, очень хорошо. Неожиданно кроме лисичек набрали еще черники. Немного, на пирог. Сначала просто ели, а потом вспомнили про пирог и решили собрать», — поделилась ярославна Светлана.

Октябрьский улов из леса Источник: Светлана Рзаева, Грибы Ярославской области / Vk.com

В Рыбинске продолжают набирать грибочки на «солонину» Источник: Сергей Богданов, Грибы Ярославской области / Vk.com

Лисички пойдут на жареху Источник: Светлана Рзаева, Грибы Ярославской области / Vk.com

Только посмотрите на эту полянку Источник: Грибы Ярославской области / Vk.com

И еще одна грибная корзинка Источник: Den Frolov, Грибы Ярославской области 2025 / Vk.com

При какой температуре прекращают расти грибы

Кстати, как ранее рассказывала миколог Ольга Лазарева, минимальный температурный порог, при котором прекращается рост грибов, составляет +4 градуса. При этом есть разновидности, которые продолжают появляться и при более холодной погоде. Например, зимний опенок. Его можно найти даже зимой в периоды оттепели.

В прошлом году подосиновики и белые продолжали собирать до конца октября.

Какая красота! Источник: Марина Лабзина, Грибы Ярославской области / Vk.com

Где еще можно найти грибы:

Диево-Городище, Некрасовский район;

Грешнево, Некрасовский район;

Бурмакино, Некрасовский район;

Туношна, Некрасовский район;

Большесельский район;

Соловьевское, Рыбинский район.