«Маслята с белыми попадаются»: ярославцы похвастались грибными уловами в октябре

Несмотря на осенние холода, в лесах Ярославской области продолжается грибной сезон. Любители тихой охоты еще находят лисички, подосиновики и даже белые.
«Еще пока есть, по крайней мере, солонина, да маслята с белыми попадаются», — пишут в тематических группах.
Любуемся уловами ярославских грибников в середине октября.
«Прогулка в Сахареж. Хорошо в лесу, очень хорошо. Неожиданно кроме лисичек набрали еще черники. Немного, на пирог. Сначала просто ели, а потом вспомнили про пирог и решили собрать», — поделилась ярославна Светлана.
При какой температуре прекращают расти грибы
Кстати, как ранее рассказывала миколог Ольга Лазарева, минимальный температурный порог, при котором прекращается рост грибов, составляет +4 градуса. При этом есть разновидности, которые продолжают появляться и при более холодной погоде. Например, зимний опенок. Его можно найти даже зимой в периоды оттепели.
В прошлом году подосиновики и белые продолжали собирать до конца октября.
Где еще можно найти грибы:
Диево-Городище, Некрасовский район;
Грешнево, Некрасовский район;
Бурмакино, Некрасовский район;
Туношна, Некрасовский район;
Большесельский район;
Соловьевское, Рыбинский район.
В ближайшие дни сохранится благоприятная для сбора грибов погода. Правда, ожидаются дожди. Любители тихой охоты рекомендуют одеваться в лес теплее.