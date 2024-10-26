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Осень «Крепкие, чистые»: ярославцы похвастались грибным уловом в конце октября

«Крепкие, чистые»: ярославцы похвастались грибным уловом в конце октября

Миколог рассказала, сколько еще продлится сезон тихой охоты

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3 комментария

Грибной сезон в Ярославской области не закончен

Грибной сезон в Ярославской области не заканчивается. Жители региона продолжают находить грибы в лесах и даже в населенных пунктах.

— Продолжительность грибного сезона в лесах под Угличем в этом году побила все рекорды. После первых заморозков 16–17 октября пошла новая волна маслят. Вчера удалось собрать крепких, чистых маслят, не тронутых морозом, — привел слова подписчицы телеграм-канал «Ярославль № 1».

Вот такие маслята попались гринику в Угличе

Несмотря на похолодание, такие красавчики еще попадаются

Грибники по-прежнему активны

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Вот такие маслята попались гринику в Угличе

Еще один ярославец на странице в «Телеграме» «Грибы Ярославской области», выложил фото улова из мест в районе Прусовских карьеров.

А это грибы, найденные на прусовском направлении

Где-то грибы растут прямо на газонах.

— Я по делам сейчас в городе Иваново. Вот на газоне на улице Пушкина куст вешенки диаметром 30 сантиметров, — поделился 25 ноября Денис Фролов из Ярославля.

Ярославец нашел вешенки в Иванове

Грибы росли на газоне прямо в городе

Сколько еще будут расти грибы

Ярославский миколог Ольга Лазарева рассказала, что лучше всего грибы растут при высокой влажности и температуре воздуха до +20 градусов. Минимальный температурный порог, когда рост грибов прекращается, составляет +4 градуса. Но есть разновидности, которые продолжают появляться и при более холодной погоде. Например, зимний опенок. Найти его можно даже зимой в периоды оттепели.

Так что грибной сезон окончательно закончится, видимо, только тогда, когда на землю ляжет снежный покров.

Где растут грибы

Самыми грибными, по словам Ольги Лазаревой, считаются смешанные леса, где есть и хвойные породы деревьев (сосна, ель) и мелколиственные (береза, ольха, осина, липа). Причем лес должен быть не старым и не молодым, а среднвозростным — именно рядом с такими деревьями часто появляются грибницы.

Также ученый подсказала, что лучше всего итог тихой охоты будет, если вы прогуляетесь по разряженным посадкам. Такие места хорошо проветриваются и достаточно освещены — это способствует росту грибов.

А вы когда заканчиваете грибной сезон?

Летом — в начале осени
Примерно в середине осени
Хожу в лес, пока снег не выпадет
Вообще не хожу за грибами
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Комментарии
3
Гость
54 минуты
Грибы? В конце октября? Вот удивили! Я тоже люблю собирать Октябрюхи, потом Ноябрюхи и Декабрюхи. Чуть позже, пойдут Январюхи и Февралюхи! 😂😂😂
Гость
1 час
Кто такие "гриники" в Угличе?
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