Погода выходных: в Ярославской области прогнозируют уникальную ситуацию

В Ярославской области в выходные обещают малооблачную погоду без дождей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Наступившие выходные, 18–19 октября, на территории большей части Центральной России будут дождливыми. Причиной станет циклон, который переместится из Восточной Европы в южную часть ЦФО.

«В Центральном федеральном округе под влиянием атмосферного фронта, медленно смещающегося с северо-запада на юго-восток, пройдут небольшие и умеренные дожди (на севере с мокрым снегом)», — сообщили в Гидрометцентре России.

Однако Ярославскую область циклон практически не затронет. Дожди в регионе прошли лишь в ночь на субботу. В остальное время синоптики обещают в Ярославской области солнечную погоду и отсутствие осадков.

Прогноз в Ярославской области на выходные от Гидрометцентра:

суббота, 18 октября: днем облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха: +2…+7 градусов;

воскресенье, 19 октября: облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха ночью: -4…+1 градус, днем: +1…+6 градусов.

С началом новой недели ситуация изменится. На протяжении следующих пяти рабочих дней синоптики прогнозируют в Ярославской области пасмурную погоду с дождями. Ночью возможно выпадение мокрого снега. Температура ночью: -1…+2 градуса, днем: +5…+7 градусов.

Узнавать погоду также можно в сервисе «Погода 76.RU».