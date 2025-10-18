НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Ярославле
Погода

пасмурно, без осадков

ощущается как -3

0 м/c,

 753мм 100%
Подробнее
2 Пробки
USD 80,98
EUR 94,58
Ярославцы назвали лучшую столовую
На Соколе сдали новый дом
Новый микрорайон у моста
«Умные решения» в недвижимости
Репортаж с концерта «Зверей»
Запустят новый троллейбус
Запретят парковку в центре
Выпадет снег
Пострадали в ДТП с автобусом
Что бы сделали ярославцы на месте мэра
Осень Погода выходных: в Ярославской области прогнозируют уникальную ситуацию

Погода выходных: в Ярославской области прогнозируют уникальную ситуацию

Что обещают синоптики

83
В Ярославской области в выходные обещают малооблачную погоду без дождей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославской области в выходные обещают малооблачную погоду без дождей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области в выходные обещают малооблачную погоду без дождей

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Наступившие выходные, 18–19 октября, на территории большей части Центральной России будут дождливыми. Причиной станет циклон, который переместится из Восточной Европы в южную часть ЦФО.

«В Центральном федеральном округе под влиянием атмосферного фронта, медленно смещающегося с северо-запада на юго-восток, пройдут небольшие и умеренные дожди (на севере с мокрым снегом)», — сообщили в Гидрометцентре России.

Однако Ярославскую область циклон практически не затронет. Дожди в регионе прошли лишь в ночь на субботу. В остальное время синоптики обещают в Ярославской области солнечную погоду и отсутствие осадков.

Прогноз в Ярославской области на выходные от Гидрометцентра:

  • суббота, 18 октября: днем облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха: +2…+7 градусов;

  • воскресенье, 19 октября: облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха ночью: -4…+1 градус, днем: +1…+6 градусов.

С началом новой недели ситуация изменится. На протяжении следующих пяти рабочих дней синоптики прогнозируют в Ярославской области пасмурную погоду с дождями. Ночью возможно выпадение мокрого снега. Температура ночью: -1…+2 градуса, днем: +5…+7 градусов.

Узнавать погоду также можно в сервисе «Погода 76.RU».

Что будете делать в выходные?

Преимущественно заниматься хозяйственными делами
Отдыхать дома
Встречусь с близкими
Поеду за город
Я работаю
Другое
ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Прогноз погоды Гидрометцентр
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
10 минут
Циклон — это серьёзно, надеюсь, предупреждений больше не понадобится.
Гость
7 минут
Интересно, как этот циклон повлияет на температуру — может, будет не только дождь, но и похолодание?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Зарабатываю 135 тысяч, плачу банкам 78»: как 33-летний фармацевт справляется с четырьмя кредитами — честный рассказ
Анонимный автор
Мнение
Родители объединились в огромную армию в борьбе против новых оценок в школах
Юлия Мальцева
Журналист
Мнение
«На SHAMAN'а или Агутина и то дороже». Фанатка слетала в Стамбул на концерт Мэрилина Мэнсона — стоило ли это того
Юлия Гринберг
тюменка
Мнение
«Язык надо учить, куня!» Как журналист впервые съездила в Китай — ослепла от неона и научилась торговаться
Тамара Ван-Фу-Ли
Мнение
«Я выгорела, хотя только пришла»: учительница рассказала, почему молодые педагоги бегут из школ
Анна
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление