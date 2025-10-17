НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Ярославле
Погода+8°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как +4

0 м/c,

 748мм 93%
Подробнее
3 Пробки
USD 79,08
EUR 92,08
Что бы сделали ярославцы на месте мэра
На Соколе сдали новый дом
Появилась голубая разметка
«Умные решения» в недвижимости
Поликлиники без гардероба
Драка в баре
Пожар в многоэтажке
Закрылось грузинское кафе
Новый прожиточный минимум
Осень «Ниже средних многолетних значений»: в Центральную Россию придет потепление, а затем дожди и снег

«Ниже средних многолетних значений»: в Центральную Россию придет потепление, а затем дожди и снег

Публикуем прогноз погоды для Ярославской области

1 067
В Центральную Россию придет потепление, а затем похолодание и дожди | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Центральную Россию придет потепление, а затем похолодание и дожди | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Центральную Россию придет потепление, а затем похолодание и дожди

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославскую область на этих выходных придет потепление. Об этом свидетельствует прогноз центра «Фобос» для Центральной России.

По данным экспертов, в пятницу, 17 октября, потепление выйдет на пик. В средней полосе, по прогнозам, воздух прогреется до +7…+12 °С.

Однако тепло задержится ненадолго. На смену ему придут похолодание и дожди.

«В Центральной России тёплая погода продержится вплоть до субботы. Так, в Москве сегодня-завтра дожди, днём +8…+10 °С, как и положено в середине октября. Но с воскресенья показания термометров вновь станут немного ниже средних многолетних значений: +6…+7 °С, а осадки начнут постепенно затихать», — рассказали в «Фобосе».

По данным сервиса «Погода 76.RU», днем 17 октября +7 °С, небольшие дожди. Осадки сохранятся до вечера.

Ночью 18 октября похолодает до +2 °С, без осадков. Днем +4 °С, обойдется без дождей.

В ночь на 19 октября температура опустится до 0 °С, пасмурно, пройдет небольшой снег. К утру к нему примешается дождь. Днем +4 °С.

По данным «Гидрометцентра России», ночью 20 октября +1 °С, облачно, без осадков. Днем +5 °С, дождей и снега можно не ждать.

В ночь 21 октября 0 °С, днем потеплеет до +6 °С, временами небольшой дождь.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Потепление Осень Фобос Прогноз погоды
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
13
Гость
1 час
Даже климат и тот ужасный
Гость
1 час
И что с того, что в Ярославле потеплеет, если это не решает проблему изменчивого климата.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«На SHAMAN'а или Агутина и то дороже». Фанатка слетала в Стамбул на концерт Мэрилина Мэнсона — стоило ли это того
Юлия Гринберг
тюменка
Мнение
Как отдохнуть за 50 тысяч. Туристка — о бюджетном отпуске на Кавказе
Анастасия Микула
Мнение
«В номере только кофе „3 в 1“, зато море — кайф»: честный отзыв про отдых на Хайнане — цены, плюсы и минусы
Елизавета Ч.
Мнение
«Язык надо учить, куня!» Как журналист впервые съездила в Китай — ослепла от неона и научилась торговаться
Тамара Ван-Фу-Ли
Мнение
«АВТОВАЗ идет к катастрофе, но это не его вина». Разбираемся, почему завод опять тонет
Артем Краснов
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление