«Ниже средних многолетних значений»: в Центральную Россию придет потепление, а затем дожди и снег

В Центральную Россию придет потепление, а затем похолодание и дожди Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославскую область на этих выходных придет потепление. Об этом свидетельствует прогноз центра «Фобос» для Центральной России.

По данным экспертов, в пятницу, 17 октября, потепление выйдет на пик. В средней полосе, по прогнозам, воздух прогреется до +7…+12 °С.

Однако тепло задержится ненадолго. На смену ему придут похолодание и дожди.

«В Центральной России тёплая погода продержится вплоть до субботы. Так, в Москве сегодня-завтра дожди, днём +8…+10 °С, как и положено в середине октября. Но с воскресенья показания термометров вновь станут немного ниже средних многолетних значений: +6…+7 °С, а осадки начнут постепенно затихать», — рассказали в «Фобосе».

По данным сервиса «Погода 76.RU», днем 17 октября +7 °С, небольшие дожди. Осадки сохранятся до вечера.

Ночью 18 октября похолодает до +2 °С, без осадков. Днем +4 °С, обойдется без дождей.

В ночь на 19 октября температура опустится до 0 °С, пасмурно, пройдет небольшой снег. К утру к нему примешается дождь. Днем +4 °С.

По данным «Гидрометцентра России», ночью 20 октября +1 °С, облачно, без осадков. Днем +5 °С, дождей и снега можно не ждать.