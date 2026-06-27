Россияне массово пересаживаются на подержанные авто из КНР: почему так происходит и причем здесь утильсбор

Авто из КНР на российских дорогах всё больше Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Подержанные китайские автомобили в мае расходились как горячие пирожки — их продажи выросли в 10 раз быстрее, чем весь вторичный авторынок в целом. Пока остальные бренды топчутся на месте, «китайцы» набирают почти 40% годового роста и отвоевывают долю за долей. Причина — не внезапная любовь к автопрому Поднебесной, а жесткая экономика: утильсбор взлетел, новые машины стоят под 3,5 миллиона, а зарплаты до них не дотягиваются. Рынок б/у машин стремительно становится китайским. Что будет дальше, разбиралась «Фонтанка.ру».

Цифры месяца: китайский рывок

По данным «Газпромбанк Автолизинг», в мае 2026 года на вторичном рынке было заключено 534 тысячи сделок с автомобилями с пробегом — на 4% больше, чем год назад. Продажи китайских машин составили 33,2 тысячи единиц, показав рост на 40%. Динамика китайского сегмента оказалась в 10 раз лучше, чем у рынка в целом.

Похожую динамику фиксирует и автоэксперт Олег Мосеев (со ссылкой на данные агентства «Автостат»): по его оценке, объем перерегистраций китайских автомобилей с пробегом в мае достиг 34 014 единиц, что на 43% больше, чем год назад (23 796). Относительно апреля объемы незначительно снизились — на 1,8%, эксперты связывают это с сезонным фактором и майскими праздниками. Доля китайских машин на «вторичке», по данным Мосеева, за год выросла с 4,6% до 6,3% — это близко к расчетам «Газпромбанк Автолизинг» (6,2%).

Лидеры среди брендов традиционны: Chery (6,2 тысячи, +19%), Geely (5,8 тысячи, +29%) и Haval (4,9 тысячи, +41%). Вместе они обеспечивают более половины всех продаж в нише. Но куда интереснее модельная картина. Для сравнения: в мае 2025 года топ-10 самых популярных китайских машин с пробегом выглядел так:

Haval Jolion — 1171 единица. Geely Coolray — 948 единиц. Chery Tiggo 7 Pro Max — 691 единица. Chery Tiggo (T11) — 674 единицы. Exeed LX — 665 единиц (поднялся с 15-й строчки). Chery Tiggo 7 Pro — 636 единиц. Haval F7 — 633 единицы. Omoda C5 — 609 единиц. Chery Tiggo 4 Pro — 550 единиц. Jaecoo J7 — 532 единицы (рывок с 46-го места).

Спустя год, в мае 2026 года Chery Tiggo (T11) опустился на 13-е место, Lifan Solano — на 19-е. Их места в первой десятке заняли Exeed LX (поднялся с 15-й строчки на 5-ю) и Jaecoo J7 (с 46-го места на 10-е). Это прямое подтверждение слов экспертов: владельцы меняют машины на более свежие модели, а китайские бренды обновляют линейки с космической скоростью.

По-настоящему взорвали рынок марки с трехзначным приростом: Jaecoo (+312%), Jetour, JAC, GAC, Jetta, Voyah и Hongqi.

«Если курс рубля сохранит стабильность, в июне продажи китайских машин с пробегом могут достичь 35–36 тысяч штук», — прогнозируют в «Газпромбанк Автолизинг».

Дистрибьюторы уже активизировали поддержку сделок трейд-ин, компенсируя дилерам часть затрат на выкуп.

Утильсбор и цены: почему новые машины не по карману

Утильсбор стал инструментом ограничения на ввоз иномарок Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Рост спроса на подержанные китайские автомобили имеет прямое объяснение — цены на новые машины взлетели до небес.

С 1 января 2026 года ставки утильсбора выросли на 20%. Теперь для нового автомобиля мощностью до 187 лошадиных сил сумма сбора составляет 900 тысяч рублей против декабрьских 750 тысяч. Растаможка, например, Toyota RAV4 из Китая обходится в 2,5 миллиона — еще осенью 2025-го это стоило около 1,1 миллиона.

По данным «Автостата», средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в мае достигла 3,33 миллиона рублей — на 4% больше, чем год назад. На вторичном рынке средняя цена — 1,19 миллиона рублей. Разрыв — более 2,1 миллиона. При этом объемы импорта новых автомобилей в мае выросли до 34,4 тысячи единиц, и на Китай пришлось 72,9% всех ввезенных машин — лучший показатель с начала года.

Для понимания: средняя номинальная зарплата по России в марте 2026 года — 112,7 тысячи рублей, в Петербурге — 133,7 тысячи рублей. Чтобы накопить на новый автомобиль по средней цене 3,33 миллиона, среднестатистическому россиянину потребуется откладывать всю зарплату на протяжении более 2 с половиной лет. Подержанный «китаец» за 1,19 миллиона выглядит куда более реальной покупкой.

Отметим, что речь идет о средней номинальной зарплате, то есть до вычета налогов, без учета инфляции. Как объясняли в Петростате, эта цифра «не является представительной для всех категорий работников», но этот показатель «позволяет органам власти и бизнесу оценивать платежеспособность и уровень жизни населения».

Это только начало

Рост доли китайских машин на вторичном рынке — не случайность, а закономерный итог трехлетнего доминирования КНР на первичном рынке. Эксперты называют 3 главные причины.

Первая — насыщение. За последние 3 года китайские авто массово продавались как новые, и теперь они начинают поступать на «вторичку».

Те машины, которые покупались в начале 2022 года, уходят на вторичный рынок. Многие меняют автомобиль раз в 3 года, а китайские модели обновляются так быстро, что машина 2022 года уже морально устарела. Антон Шапарин вице-президент Национального автомобильного союза

Вторая — снижение брендовой лояльности.

«Покупатель теперь меньше смотрит на имя бренда и больше на комплектацию, характеристики и цену. Люди легче экспериментируют и переходят между моделями», — считает Сергей Вайнер, вице-президент Ассоциации «Российские Автомобильные Дилеры» и член совета директоров дилерского комплекса «Автополе».

Третья — финансы. Утильсбор и рост цен на новые авто сделали китайские б/у машины наиболее доступным вариантом. Часть владельцев разочаровывается в электромобилях и гибридах китайского производства, фиксирует убытки и возвращается к более понятным решениям.

При этом миф о том, что китайские машины дешевеют быстрее других, Вайнер называет преувеличением: «На вторичном рынке дешевеют все машины, и это нормальный рыночный процесс. Выделять " китайцев " в отдельную категорию я бы не стал».

Китайский рынок неизбежен

Российские автолюбители вынуждены выбирать между китайскими брендами Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Эксперты сходятся во мнении: доля китайских автомобилей на «вторичке» будет расти и дальше.

«Говорить о каком-то насыщении или плато преждевременно. По моему мнению, рост этой доли продолжится еще довольно долго», — продолжает Вайнер.

Антон Шапарин добавляет: «Доля китайцев будет расти — и расти быстро, потому что на первичном рынке продаются только они по большому счету».

Уже сейчас китайские б/у машины занимают 6,2% рынка против 4,5% год назад. И если тенденция сохранится, через год–два россиянам придется привыкать к новой реальности: выбор на вторичном рынке — это прежде всего выбор между китайскими брендами. Не потому, что они лучше, а потому, что других просто не остается.