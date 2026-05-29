«Залез спереди, через три года вылез сзади». Пенсионер восстановил из мусора советский автобус: впечатляющие фото до и после

Владимир Потанин оживил автобус, который был похож на автохлам Источник: Владимир Потанин, Иван Митюшев / 29.RU

Владимир Потанин — пенсионер, многодетный папа и единственный водитель ретроавтобуса, который в советские времена называли «Турист». До реставрации ЛАЗ-699 выглядел как груда дырявого металла. Водитель шутит: «Я тогда залез спереди, а через три года вылез сзади, и он наконец поехал». Владимир рассказал 29.RU, зачем ему ретроавтобус и почему он решил вернуть «пенсионера» на дороги города.

Как житель Архангельска воскресил советский ЛАЗ Источник: Кристина Полевая / 29.RU

«Катаюсь для души»

Когда старенький ЛАЗ появляется на дорогах Архангельска, современные водители сигналят и показывают большие пальцы, а шоферы постарше пускают ностальгическую слезу. Владимир вспоминает, что в детстве мечтал посидеть за рулем такого автобуса. Спустя 40 лет его мечта сбылась.

Теперь Владимир — единственный и бессменный водитель ретроавтобуса Источник: Иван Митюшев / 29.RU

— Я был школьником, и нас возили на экскурсии. Помню, заходил в автобус такого класса, садился на задний ряд, под которым расположен двигатель. Там пахло мотором, он урчал, тепло зимой было. И со стороны наблюдал за водителем в голубой рубашке, слушал, как он щелкает тумблерами, и думал: «Хочу так же», — вспоминает реставратор.

Так ЛАЗ выглядел до реставрации Источник: Владимир Потанин Таким он стал сейчас Источник: Иван Митюшев/29.RU

Сейчас Владимир возвращает в прошлое жителей Архангельска. Летом ретроавтобус совершает музыкальные и корпоративные рейсы. Зимой стоит в гараже — агрессивные реагенты быстро «сожрут» кузов.

Владимир честно признаётся, что не строит бизнес, а окупает содержания «старичка».

— Техника должна работать. Когда стоит, умирает. Автобус прожорливый, — с улыбкой рассказывает Владимир, — потому что в советское время бензин не считали. На 100 километров надо 40 литров 92-го — по сегодняшним меркам это дорого. Поэтому денег на этом не зарабатываю: катаюсь для души и кайфую, когда управляю.

Владимир Потанин всю жизнь проработал водителем: до пенсии управлял машиной МЧС, сейчас продолжает трудиться на автомобилях в пожарной части. Чтобы сесть за руль автобуса, специально получил права категории D. Рулить им никому другому не доверяет.

«Пришлось научиться варить»

До реставрации советский ЛАЗ можно было легко принять за автохлам. Владимиру Потанину пришлось вложить много сил, времени и денег, чтобы его восстановить. Изначально продавец хотел за автобус 200 тысяч рублей — цену удалось немного сбить.

— Забирали его в печальном состоянии — всю жизнь на маршрутах, на регулярных перевозках. В каждой организации больше 10 лет отработал, — отметил он. — Все панели были поломаны. Это был пластик, сейчас, конечно, уже фанерой обтянуто. Сиденья были порваны, прямо кусков поролона не хватало, все механизмы были сломаны, задняя часть просто отваливалась. Двигатель, коробка, пришлось разбирать всё полностью.

Внутри ЛАЗа из современных деталей — только тахограф и система «ГЛОНАСС»: эти коррективы внесло законодательство. Все остальные детали точно восстановлены из прошлого.

Место водителя — как музейный экспонат Источник: Иван Митюшев / 29.RU Такого в современных автомобилях не встретишь Источник: Иван Митюшев / 29.RU

Приборная панель выглядит аутентично: круглые циферблаты со стрелками, механические клавиши-переключатели — всё механическое. Владимир намеренно не ставил китайские запчасти, родные детали для ремонта искал месяцами по всей стране.

— У нас ведь в СССР старались, чтобы всё было взаимозаменяемо и унифицированно. При восстановлении автобуса это стало большим плюсом, потому что недостающие детали можно было найти в другой технике. Я хотел, чтобы он выглядел как 40 лет назад. Таким, каким его помнят люди и каким он выпускался с завода. Смотрел старые фотографии, поднимал архивы, чтобы сохранить ту же цветовую гамму, — объясняет Владимир.

Новым сердцем автобуса стал двигатель от военного автомобиля «Урал-375» Источник: Иван Митюшев / 29.RU

Большую часть ремонтных работ он делал своими руками:

— Красил не я, отдавал в организацию, потому что нужно было помещение. Сварочные работа, «внутрянка», стелил линолеум, сиденья — всё это. Пришлось научиться варить. Где-то друзья помогали.

Заводскую эмблему было не найти, поэтому ее сделали на 3D-принтере. А коричнево-черную обивку для сидений и персиковые шторы шили в ателье. Цветовая гамма тоже осталась «советской».

Сколько денег было вложено в восстановление за три года, Иван даже считать не берется.

— Просто для примера: чтобы перешить салон, сиденья просто перешить, не считая того, что нужно каркасы покрасить, перебрать все кнопки, подлокотники… Просто на сиденьях поменять ткань — 100 тысяч, — говорит он.

Заточен под советские дороги

В управлении таким габаритным транспортом есть свои нюансы, зато едет он мягко, будто «плывет корабль».

— Как говорят, раньше создавали конструкторы, а сейчас маркетологи. Тут простая подвеска, крепкая, неубиваемая и рассчитанная под наши советские дороги, поэтому выдерживает всё. Почему он и дожил до наших дней, потому что простой и ремонтопригодный, — объясняет Владимир.

+2

Сейчас этот ЛАЗ — единственный отреставрированный экземпляр в области. И ностальгию он вызывает у многих.

— Заказывали как-то два больших автобуса в Северодвинск, один мой, один современный, «Скания». Надо было 80 человек увезти. Молодежь, те понятно, полезли в комфортабельный, там и кондиционеры. И вот старое поколение, все залезли в мой автобус. Бабушки, пенсионерки. «Мы привычные, мы помним, мы хотим на нем поехать», — улыбается наш собеседник.