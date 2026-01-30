«Учитель» на дороге несколько раз тормозил перед жертвой — как выглядела эта авария

Резкое торможение привело к аварии Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

В рубрике «Группа разбора» посмотрим на очередной конфликт водителей на дороге, который закончился столкновением. Один решил проучить другого, резко тормозил перед ним — ситуация логично закончилась аварией. Кто виноват и может ли видеозапись ДТП помочь при разбирательствах в ГИБДД и суде?

Обычная городская улица, вот черный седан резко тормозит перед автомобилем, из которого ведется видеозапись. Столкновения не происходит, машины перестраиваются, но затем опять следует резкое торможение черного автомобиля. Всё заканчивается аварией — смотрите видео.

Источник: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / vk.com

Кто виноват в столкновении? Водитель черного автомобиля Водитель, который вел видеозапись Не знаю

Вероятно, перед этой дорожной ситуацией у водителей возник какой-то конфликт, в результате которого один и решил проучить другого. Обычная практика разборов ДТП предполагает, что в таких случаях виноват тот водитель, который был сзади и врезался во впереди идущий автомобиль.

Однако если имеется видеозапись, которая демонстрирует истинное положение дел в аварийной ситуации, суды могут принимать иные решения о виновности.

— Несомненно, виноват водитель черного седана, его вождение можно квалифицировать как опасное. Причиной ДТП стало нарушение водителем п. 8.4 ПДД — он не уступил дорогу при перестроении, чем спровоцировал ДТП, — считает адвокат Владимир Алешин.

— При наличии такого видео виноват «учитель» на 100 процентов. Пункты 1.5, 2.7 ПДД. Опасное вождение, выражающееся в неоднократном совершении одного или нескольких следующих друг за другом действий, заключающихся в невыполнении при перестроении требования уступить дорогу, — говорит Денис Садовский, адвокат компании «Инюркон».

Пункт 8.4 ПДД. При перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно без изменения направления движения.

1.5. Участники дорожного движения должны действовать таким образом, чтобы не создавать опасности для движения и не причинять вреда. 2.7. Водителю запрещается опасное вождение.

Конечно, на дороге лучше избегать споров, которые могут привести вот к таким способам «поучения». Если видите, что вас подрезают, резко тормозят, — постарайтесь не спорить, а отстать от такого автомобиля, сбросьте скорость, держитесь подальше.

И разумеется, имеет смысл установить в автомобиль стационарный видеорегистратор, который фиксирует дорожную обстановку. Это поможет вам в неприятной ситуации отстоять свою правоту в суде, доказать нарушения со стороны оппонента.