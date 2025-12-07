Полный фарш за 2 миллиона: семья осознанно променяла «японку» на «Ладу» и поделилась впечатлениями

Владельцы машиной довольны, покупка не разочаровала Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Спасибо новым правилам утильсбора: настала пора на полном серьезе выбирать между импортными машинами из Азии и российским автопромом. Для дальневосточников это настоящий стресс — отечественные авто популярностью здесь не пользуются.

Стоит ли бояться пересаживаться с правого руля на левый? Об этом корреспондент VLADIVOSTOK1.RU расспросил владельцев «Лады» из Владивостока.

Запчасти на маркетплейсах

Валерия и Арсений Крепских много лет ездили за рулем японского авто. Потом машина стала маловата для семейных нужд, и они решили купить леворукую машину без пробега — новую, из салона.

Их выбор пал на Lada Vesta SW Cross в максимальной комплектации — парктроники, камеры заднего вида, все доводчики, подогрев ветрового стекла, кожаный руль и многое другое. Нет только подогрева задних сидений, но и его можно подключить. Огромное отличие от иномарок — возможность купить почти любые запчасти на маркетплейсе с доставкой на дом, ну и бак с правой стороны.

Это автомобиль 2025 года, с передним приводом, на низкопрофильной резине. Вообще, есть варианты на любой вкус:

комплектация Life — базовая, доступная с двигателями 1,6 литра или 1,8 литра;

комплектация Enjoy — с расширенным набором опций, включая подогрев сидений, кондиционер и круиз-контроль. Доступна с различными вариантами двигателей и трансмиссий;

комплектация Techno (как у Валерии и Арсения) — максимальная. К предыдущему списку добавляется камера заднего вида, датчики парковки, подогрев ветрового стекла и кожаный руль.

«Ладу» семья купила весной в салоне во Владивостоке. В нагрузку к авто получили зимнюю резину в придачу к летней, аптечку, огнетушитель, знак аварийной остановки и даже жилетку.

«Положили перчатки, коврики резиновые. Я сказала, что не люблю резиновые коврики, мол, не надо мне их, а мне в ответ: „Мы и тканевые, и резиновые положим“. В общем, всунули. Оказалось, не зря. Мягкие не очень удобные: в плохую погоду собирают грязь и просто так их не отчистить, а резиновые пару раз стукнул о стену — и готово», — рассказала Валерия.

Хоть машина полностью новая, не обошлось без недочетов. Например, иногда с улицы заедает ручка передней двери, но оказалось, что эта «болячка» есть у всех подобных моделей и замену можно купить на маркетплейсе.

Дверца снаружи открывалась не очень Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

«Выглядят ручки на замену как штатные, но по факту у них другая начинка, чтобы вот этого вот с ними не случалось. Нам сказали, что на западе народ покупает „Лады“, тут же загоняет их в соседнее помещение, говорят: „Сделайте нам теперь, чтобы нормально было“. И им переделывают всё. Но это я слышала как байки из леса, как у нас — про тигров, которые по городу ходят. Мы вот ничего не переделывали», — отметила собеседница.

Дворники — непривычно жесткие Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Еще из заметных особенностей — жесткие дворники и такие же колодки. И те, и те скрипят. Запчасти в ходовке можно поменять на что-то альтернативное и подходящее, но важно точно угадать или разобраться, что именно подойдет.

Цена такого авто в Приморье — от 2 миллионов рублей, но граждане могут воспользоваться скидкой от государства в 500 тысяч рублей. Эта субсидия доступна некоторым категориям, под которую попала и молодая семья.

«Есть условие: нужно машину обязательно взять в кредит, хоть на сколько-нибудь. В банке говорят, что платить его надо минимум три месяца, но в интернете читала множество историй, где люди закрывали этот кредит чуть ли не на следующий день. В условиях это не прописано», — объяснила девушка.

«Выглядит как нормальная машина»

Под капотом авто всё выглядит достаточно прилично и аккуратно, дизайн машины не уступает другим производителям и совсем не похож на сложившийся в народе образ «Жигулей».

«Как сказал тесть, когда капот открыл: „Так и не скажешь, что отечественная, выглядит как нормальная машина“. Мне в ней, кстати, нравится, что есть датчик слепой зоны. Такая вот штука на бампере. Когда по крутому склону спускаешься, они пищат, считывают асфальт как препятствие», — рассказал Арсений.

Критичных проблем владельцы не заметили. Всё можно исправить по гарантии или самим, если вдруг есть такая потребность. Впрочем, при покупке авто из Азии тоже можно нарваться на кота в мешке. Новому владельцу в любом случае придется загонять машину в сервис на обслуживание: пробег у нее будет, и в большинстве своем немаленький.

С авто из Китая и Кореи можно даже попасть на непроговоренные нюансы. Там машины никто не описывает, как на японских аукционах. Покупателю просто показывают видео, не делая акцента на небольших повреждениях. Уже на российском берегу обнаруживаются неприятные открытия: то краска слезла, то кузов в мелких коцках.

Качество сборки отечественного авто оказалось не на пять с плюсом Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Правда, и машина из салона оказалась не во всём прекрасно сшита.

«Мы, когда только купили ее, ехали по городу, был небольшой дождь. И тут маленькая капелька начинает посередине лобового стекла течь. Дворники работают, но капельку не убирают. Я такая: „Сеня, это внутри!“ Когда мы приехали в сервис „Лады“ по гарантии, и им об этом рассказали, они сначала не поверили, сказали, что если течь не найдут, то нам придется заплатить за диагностику. Ну мы-то видели, знали, что она есть. Были уверены, что найдут. И они нашли. Залатали дырочку, и теперь всё хорошо», — добавила Валерия.

Есть даже датчики слепой зоны Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

По словам Валерии, которая с 2011 года ездила на литровом хетчбэке, обозначить разницу сложно. Конечно, «Лада» гораздо просторнее и с большим количеством функций, она тяжелее и поэтому приятнее едет по дороге, а главное — она новая.

«Держит дорогу прекрасно. Многие говорят, что у „Лады“, у всех серий, очень слабая подвеска, что кочки, ямки и так далее очень чувствуются и быстро всё ломается. Я только заметила, что подвеска жесткая, но некритично, даже мягче, чем на Toyota Vitz. Там у меня стояли металлические проставки. Мне кажется, что этот вопрос надо задавать тем, кто, например, с Nissan X-Trail пересядет. А так сравнивать я не могу. У меня папа купил Corolla Cross, что-то близкое, но салон у нас однозначно лучше, у меня есть подогрев вообще всего на свете, всех зеркал, всех стекол, сидений сзади — нет, но впереди попы греются», — отметила Валерия.

Машина отлично держит дорогу на грунтовке, мокром и подмерзшем покрытии. Но один раз застряла в песке. Валерия ехала по накатанной грунтовке, но в какой-то момент не удержала дорогу, и машина моментально провалилась на мягкой поверхности.

«В этот момент я поняла, что такое тяжелая машина. Потому что, допустим, Vitz вот в этой же ситуации урюхался бы, но ему было бы легче выехать или его вытащить. Вес меньше на полтонны. Но я зато тогда нашла, где у „Лады“ цепляется крюк. Он там очень неудобно расположен, на задней части, надо ножом молдинг выковыривать. Я не знаю, может, кто-то может сделать это руками, но, по-моему, только ножом. Нужно поддеть чем-то острым и плоским, этот молдинг выковырять и вкрутить крюк. Крюк, естественно, был. Заботливый дилер всё положил», — вспомнила владелица.

О плюсах и минусах

Я наслышалась просто таких историй, начиталась про то, что в дилерском центре вам выкручивают руки, говорят там, либо купите зимнюю резину в довесок, либо вообще ничего не продадим. Но с нами такого ничего не было. Валерия Крепская осознанно поменяла «японку» на «Ладу»

Валерия отметила, что, несмотря на хорошую мультимедийную систему, звук в машине хуже, чем в других авто, где ей доводилось слушать музыку. Но если исходить из стоимости машины, эти мелочи перестают иметь значение.

«За эти деньги не было ничего без пробега, именно такого кузова, не простых легковушек. В салонах либо дорого, либо очень сомнительные предложения. Теперь, конечно, первая реакция у людей: „Вы купили ‚Ладу‘?“, а потом вроде присматриваются и ничего, хорошая обычная машина», — пожимает плечами Валерия.

На Дальнем Востоке привыкли сравнивать все авто с «японками», «китайцами» и «корейцами». Но как сильно вырос отечественный автопром? На этот вопрос ответил Арсений, у которого опыта с отечественным производителем больше.

«По внешнему виду, комфорту, удобству он вырос на тысячу процентов, но по духу это „Жигули“. Потому что у тебя твердые дворники, которые скрипят, окно течет, ручка заедает, вот такое невнимание к деталям, оно, наверное, как и много чему, присуще в российском производстве, такой утилитаризм. Он сохранился, конечно», — заметил Арсений.

Пока, если честно, нам всё очень нравится. Не знаю, что мы скажем через 10–30 тысяч километров, но сейчас плюсов однозначно больше. Валерия Крепская владелица свеженькой «Лады»

Из плюсов у «Лады» — комфортный салон, современный внешний вид, мультируль, понятная и удобная приборная панель, а еще правосторонний бак, можно долго не ждать в очереди на АЗС. Арсений отметил и разницу в руле, да, приморцам правый привычнее, но ездить по дорогам и проезжать большинство перекрестков точно удобнее.

Несмотря на выделенные для себя преимущества, встать всё же на чью-то одну сторону Крепские не готовы, потому что считают, что выбор зависит сугубо от предпочтений человека и его финансовых возможностей.

«Я, купив „Ладу“, не стала думать, что „японки“ какие-то плохие. Очень хорошие. Toyota у меня вообще всегда в сердечке, честно. Я никогда не скажу, что вот моя „Лада“ лучше. Пересела с „японки“ на новую „Ладу“, да, удобную, не для того, чтобы доказывать, что она лучше. Это просто мой выбор и мое искреннее желание. Я уверена, что со временем этих машин всё равно станет больше, потому что не надо платить вот эту бесконечную пошлину, утильсбор…» — добавила наша собеседница.

Сравнивать «Ладу» с «японками» хозяева не любят Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU Но считают, что с выбором не ошиблись Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Явных минусов авто Крепские не назвали. Да, хотелось бы, чтобы авто почти за 2 миллиона было без косяков. Но, по мнению семьи, все эти недочеты довольно мелкие, их легко исправить.

Сервис — грубо, долго и дорого

Если водить «Ладу» оказалось приятно, то с ее обслуживанием всё пока непросто.

«Раньше я приходила в автомагазины и говорила: у меня Vitz, мне нужен сайлент-блок, колодки и так далее. Там предлагали пять вариантов на выбор. А теперь в наши магазины приходить бесполезно. Потому что продавцы просто не знают, что посоветовать. Нет такой базы. Мне колодки пришлось искать на „Озоне“, заказала их по советам, а они не подошли. И узнали об этом, когда уже разобрали переднее колесо, заднее. И механик, который разбирал машину, тоже не знал, он такую машину никогда не ремонтировал», — рассказала Валерия.

Если нужно купить на «Ладу» запчасти чуть серьезнее фары или ручек прямо сейчас, то это возможно только в соседнем городе. В сервис-центре, где обслуживают «Лады», всё не слава богу: дорого, иногда грубо и долго. Надо быть готовым к тому, что вас спросят, зачем вы вообще эту машину купили. Или заявят, что это негарантийный случай.

«Иногда сразу понимаешь, что ты людей отвлек, очень помешал, и если бы ты не приехал к ним за услугой, они бы, конечно, гораздо лучше себя чувствовали. Постоянно нужно доказывать свое право общаться с этими людьми, которые наградили тебя тем, что отвечают на вопросы, уделяют время и вообще делают хоть что-то, чтобы решить твои проблемы, которые у тебя появились на почве того, что ты у них купил машину.

Потом придется объяснять, зачем ты пришел. У нас там было два менеджера. Один пытается максимально подробно выяснить, в чем дело, чтобы понять, как помочь. А второй на любое слово заявляет с ходу, что это негарантийный случай. Просто в такие моменты очень неприятно. Да и много мелочей, которые впечатление портят. Например, нам нужна была новая деталь, ее заказали, а уже прошло два месяца. И я не знаю, то ли деталь не пришла, то ли она пришла, но про нас забыли», — рассказал Арсений.

А вот в салоне, где машину продавали, по словам мужчины, вели себя совсем по-другому. Всё понятно, доступно, дружелюбно и открыто.

«Я бы даже, может быть, хотел, чтобы меня поуговаривали, например, сделать антикоррозийку дна. Мы всё равно ее будем делать, но теперь для этого надо загонять авто на мойку и находить специальные сервисы, где это сделают. В общем, теперь это не так просто. Отдельно мне нравилось, что я знал, сколько мы заплатим. То есть вот на сайте написано, что машина стоит 2 миллиона рублей, ровно столько и отдаешь при покупке. Не будет у тебя сверху никаких непонятных сервисных сборов, о которых тебе потом сделают круглые глаза и скажут: а что, вы не догадывались, что вам там включат обслуживание и еще какую-нибудь штуку», — заключил Арсений.

