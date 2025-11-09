«Нам не имели права одобрить льготный утильсбор»: тысячи российских семей могут разориться из-за ошибки таможенников

Даже в ФТС признают, что законодательство об утильсборе слишком путаное Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Тысячи жителей не только южных регионов, но и всей страны, просят правительство России спасти их от разорения из-за одной ошибки таможенных органов. Люди покупали недорогие и далеко не новые автомобили в ближнем зарубежье, после чего ввозили их в страну по всем правилам. Однако спустя какое-то время государство потребовало с них миллионы рублей, которые люди якобы недоплатили по утильсбору. Подробности — в материале наших ростовских коллег из 161.RU.

«Знаю, что проиграю»

Еще пять-шесть лет назад подержанные автомобили было очень выгодно покупать в Армении. Стоили они недорого, а ездить на них в России можно было и без смены номеров.

Затем несколько лет назад появилась возможность перерегистрировать такие машины в России с уплатой утильсбора в льготном размере — 5200 рублей. Его считали сотрудники таможни, выставляли счет гражданам, а те оплачивали.

Однако вскоре людям начали приходить письма от таможни с вопросом, предоставляли ли они при оформлении машин документ СБКТС. Это свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства. Автовладельцы отвечали, что нет. Во-первых, на таможне его не просили, во-вторых, по правилам ЕАЭС он не требуется на автомобили, выпущенные до 2015 года.

Эти доводы никого не интересовали, и людям начали пересчитывать размер утильсбора. В итоге Георгий, водитель из Волгодонска, купивший Nissan Fuga 2004 года выпуска за примерно 300 тысяч рублей, теперь должен государству более 2 миллионов. А за Volkswagen Golf 2005, стоивший примерно столько же, краснодарцу Антону начислили почти миллион.

Не отдать эти деньги нельзя, таможенники требуют их по суду, а их решения пока без исключений выносятся не в пользу граждан.

— Ростовский областной суд я уже проиграл. 26 ноября у меня апелляция, и я знаю, что ее тоже проиграю, — рассказывает Георгий.

Пострадавшие от действий таможенников объединились в сообщество. Сейчас в нем уже сотни человек, хотя, скорее всего, таких по всей стране — тысячи. Просто так взять несколько миллионов и отдать их государству возможности у них нет.

В этих условиях остается только бороться. Пострадавшие пытаются доказать, что ситуация сложилась по вине таможенников и нести за нее ответственность должны только они.

— В правилах, по которым таможенники принимают документы, сказано, что у них есть пять дней на проверку бумаг. И если пакет документов неполный, то они не должны быть приняты. И если СБКТС действительно был нужен, то нам не имели права одобрить льготный утильсбор. Теперь же нам говорят, что у них якобы есть три года на проверку документов. Но это про ошибки в них и прочие подобные вещи. Полноту поданного пакета документов они должны проверить за пять дней, — рассказывает Георгий.

Более того, по его словам, у пострадавших есть подтверждения, что на восьми таможенных пунктах, куда они обращались при регистрации машин, до этого были отказы в льготном утильсборе на основании отсутствия СБКТС.

— То есть почему-то они сначала отказывали, а потом начали одобрять. Мы, ориентируясь на разъяснения и устные консультации сотрудников таможенных органов, совершенно спокойно подавали документы на списание утилизационного сбора и не могли предположить, что по прошествии года и более после уплаты утилизационного сбора получим требование об уплате огромных сумм и иск от таможенных органов, — говорит Георгий.

И вроде бы ошибка таможни признается, но автовладельцев всё равно обязали платить Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Факт ненадлежащей проверки

Пострадавшие активно пишут в различные инстанции, в том числе в прокуратуру. Ответы пока не радуют. Никто не спорит с тем, что таможенники допустили ошибку при расчете размера утильсбора. Им даже выносят представления. Но всё еще требуют по несколько миллионов за машины старше 20 лет.

Так, в ответе Краснодарской транспортной прокуратуры (есть в распоряжении редакции. — Прим. ред.) одному из пострадавших говорится, что да, 17 января 2024 года ему одобрили льготный утильсбор в 5200 рублей. Но в мае 2025 года документы проверили еще раз и выявили «факт неполноты выплаты на общую сумму 1 273 800 рублей».

«Изучением предоставленных документов установлено, что таможенные платежи при осуществлении таможенного декларирования уплачены 06.10.2019 в Республике Армения не по единым ставкам или в виде совокупного таможенного платежа в порядке, определенном главой 37 ТК ЕАЭС. Право собственности оформлено 18.03.2024, а свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства, оформленное до 21.12.2023, отсутствует. Данные обстоятельства свидетельствуют о несоответствии принадлежащего вам автомобиля критериям, предъявляемым к транспортным средствам личного пользования, и невозможности применения в отношении него льготного коэффициента в размере 5200 рублей», — говорится в ответе таможни.

Но уже в следующем абзаце указывается, что «прокуратурой выявлен факт ненадлежащей проверки должностными лицами таможенного поста предоставленных при подаче заявления об уплате утилизационного сбора документов». В связи с этим в адрес начальника таможенного поста внесли представление. Его рассмотрели и удовлетворили.

Ответы из Ростовской и Волгоградской транспортных прокуратур аналогичны.

Пострадавшие считают, что за ошибкой таможенников стоит неверное толкование и применение законов, а также противоречия и разночтения между российским законодательством и нормативной базой ЕАЭС.

«После многократных внесений изменений в постановление правительства РФ „Об утилизационном сборе…“ стерлось понимание, в отношении каких именно транспортных средств действуют указанные нормы и в каком размере должен быть уплачен утилизационный сбор для транспортных средств, ввезенных в ЕАЭС ранее всех вышеуказанных нововведений», — говорится в коллективном обращении пострадавших к органам власти.

На проблему уже обратили внимание депутаты Госдумы, они помогают передать в правительство России их обращения и сами пишут запросы. Есть даже обращение в думский комитет по защите семьи, материнства и детства.

— У нас среди пострадавших — 11 семей, в которых от 3 до 7 детей. Всего же у нас около 40 семей с детьми. Оттуда наше обращение и наши предложения также передали в аппарат правительства России и в Федеральную таможенную службу, — рассказал 161.RU один из пострадавших Антон.

Основных предложений у них два. Первое — это выделить такие машины в отдельную категорию, которую, по их мнению, в свое время «забыли» внести в постановление правительства РФ об утильсборе.

— У нас таможенный приходной ордер на физлицо, машина для личного пользования. А нам сейчас вменяют коммерческий «утиль». То есть машины, которые ввезли в Армению, то есть на территорию ЕАЭС с 2014 по 2020 год, они таможились по национальным ставкам, не союзным. Мы предлагаем, чтобы этим машинам тоже предоставили льготный утильсбор, потому что всю дорогу они таможились как автомобили для личного пользования. Никакой коммерции там нет. Это обычные легковые автомобили, которым иногда уже по 20 лет, — говорит Антон.

Второй вариант — разрешить реэкспорт, чтобы люди отвезли эти автомобили обратно в Армению.

— Там уже кто подарит, кто продаст, неважно. Главное, чтобы с нас сняли претензии по утильсбору, — рассказал Антон.

Сотни человек оказались должны миллионы по утильсбору, но таких денег у них нет Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

«Я бы не покупал эту машину, если бы я знал»

Интересно, что даже в Федеральной таможенной службе России признают бардак в законодательстве. Именно поэтому с 1 декабря этого года должны вступить в силу новые методики расчета утильсбора на легковые автомобили.

Так, 8 октября на заседание комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Владимир Ивин заявил следующее:

— Что касается утиля, то, как вы помните, это достаточно сложный сбор… В отношении разного типа транспортных средств действуют разные постановления правительства со своими подходами к регулированию. Это очень неудобно, прежде всего, неудобно нашим гражданам, потому что после взимания утиля и выпуска товара в процессе контроля мы выявляем, что в этой сложной системе исчисления утиля были применены не те коэффициенты, и мы вынуждены направлять людям требования по дополнительной уплате. Это всегда вызывает негативные восприятия… Если это будет единый документ с понятными разделами, с понятными правилами администрирования, безусловно, всем будет удобно.

На что председатель комитета Анатолий Артамонов ответил, что «когда гражданину приходит дополнительное требование о доплате, он вправе сказать: „Я бы не покупал эту машину, если бы я знал“».

А 9 октября проблему с утильсбором прокомментировала и глава Совета Федерации Валентина Матвиенко:

— И если таможня дает добро, то это значит, что никаких мин нет, всё чисто, всё законно, всё по правилам и никаких утечек, и сборов, ни нарушений законодательства, ничего нет.

В итоге в законодательстве об утильсборе, возможно, и правда скоро наведут порядок. Но что делать людям, которые платят миллионы из-за ошибки, до сих пор неясно.

— Если я проиграю апелляцию, то все мои карты арестуют, все счета. У меня ребенок годовалый, жена безработная, мама инвалид. 2,35 миллиона — это не какие-нибудь 25 тысяч, которые лежат у меня дома и которые я просто не хочу отдавать. Я эти деньги буду полжизни теперь отдавать из-за чужой ошибки и забирать кусок хлеба у семьи, — говорит Георгий.

Таможня не ошибается!

— Считаю, что таможня не ошибается, а намеренно втягивает людей в сделку, чтобы потом через суд взыскать с них большую сумму сборов и отчитаться наверх о росте показателей, — комментирует 161.RU экс-депутат Госдумы, создатель и руководитель межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков. — Какое бы запутанное законодательство не было, принцип обратной связи никто не отменял. Улучшать положение граждан последующие законодательные акты могут. Ухудшать — нет. Еще раз: если таможня позже разобралась и нашла ошибку, почему она не разобралась раньше? Я считаю это преднамеренным обманом с целью улучшения собственных показателей работы.