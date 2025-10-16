«Требуют теперь 1,5 млн». За ввоз Skoda, Kia и Hyundai из Казахстана таможня выставила счета задним числом

Автомобили казахстанской сборки, ввезенные в Россию, обложили дополнительными сборами Источник: Артем Краснов

Автомобили Skoda, Kia и Hyundai, которые производят в Казахстане, активно ввозили в Россию в 2024–2025 годах: цены на них низкие, а сама республика входит в Евразийский таможенный союз (ЕАЭС), что дает послабления при таможенной очистке таких машин. Однако теперь импортеры и владельцы этих автомобилей в разных регионах получили от Федеральной таможенной службы (ФТС) требования доплатить утилизационный сбор. Суммы в основном составляют 1 миллион рублей, плюс начисляется пеня, и общая доплата во многих случаях — 1,5 миллиона. Инциденты не единичные, и познакомиться с документами можно в специально созданном канале. Сами импортеры настаивают, что таможили машины ровно по тем правилам, которые в тот момент выставляла ФТС, и считают требования доплат незаконными.

В чем проблема с машинами из Казахстана

В Казахстане работает несколько автопредприятий. Завод Allur («Сарыаркаавтопром») находится в Костанае, в 150 километрах от границы с Россией, и помимо перечисленных брендов выпускает автомобили Chevrolet, JAC, Jetour и Lixiang. В Алма-Ате работает завод TOO Hyundai Trans Kazakhstan, откуда в Россию везут Hyundai, например кроссовер Tucson.

Компания Allur (Сарыаркаавтопром) много лет занимается сборкой автомобилей. В последние годы особенно активно идет сотрудничество с Kia и Skoda

Цены на автомобили в Казахстане ощутимо ниже российских. Так, Skoda Kodiaq NG нового поколения стоит 20–25 миллионов тенге (3–3,75 миллиона рублей), в России за такие машины просят 5–6 миллионов рублей.

В Казахстане выпускается Skoda Kodiaq второго поколения. Она дебютировала в 2024 году

Казахстан входит в Евразийский таможенный союз, и при легализации автомобиля в республике по единым тарифам ЕАЭС при ввозе в Россию нужно доплачивать лишь утилизационный сбор. В Казахстане также действует льготный режим для внутреннего пользования: ввозить такие машины в Россию не запрещено, но с апреля 2024 года вся разница в НДС, акцизе и пошлинах приплюсовывается к утилизационному сбору.

В этом и проблема: полтора года спустя ФТС взыскивает с импортеров и хозяев машин разницу в платежах, которые не были удержаны в Казахстане. Однако сами автовладельцы с такой позицией не согласны.

«Не мог по своей воле заплатить больше»

Мы поговорили с пострадавшими от этой ситуации, и один из них, Алексей, который ввозил Hyundai Tucson, объяснил, что никто не пытался обмануть систему.

«Я таможил машину в апреле 2024 года и прекрасно знал, что вступили в силу новые правила. Но в ФТС сами посчитали мне только стандартный утильсбор, который в тот момент был 300 тысяч. Понимаете, я не мог бы поставить машину на учет, если бы не получил зеленый свет от ФТС. Я не мог по своей воле заплатить больше, чем выставляет ФТС: это они считают и проверяют оплаченную сумму. В конце концов, если бы они сказали тогда, что нужно доплачивать миллион сверху, нет проблем — мы бы вернули эти машины обратно в Казахстан. Но теперь, полтора года спустя, прилетает доплата на миллион и еще пеня на полмиллиона — нормально, да?»

Hyundai Tucson стоит в Казахстане от 2,25 миллиона рублей (по курсу)

Как насчитали 1,5 миллиона

Расчеты ФТС покажем на примере одной из машин, Skoda Kodiaq, ввезенной в мае 2024 года. Импортер заплатил за нее коммерческий утильсбор 300,6 тысячи рублей, а сейчас получил требование доплатить еще 1,514 миллиона рублей, из которых 1,188 миллиона — основной долг, 326 тысяч рублей пеня (1/300 ставки рефинансирования в день).

Российская таможня оценила стоимость Skoda Kodiaq по справочнику в 2,831 миллиона рублей и рассчитала пошлину (425 тысяч рублей), акциз (98 тысяч) и НДС (671 тысяча рублей). Эту сумму и предписали оплатить импортеру с учетом пени.

Почему требуют полные суммы?

Интересно, что согласно декларации на товары в Казахстане, за данный «Кодиак» оплачена пошлина в 186 тысяч рублей и НДС в 223 тысячи рублей (в переводе с тенге). При этом ФТС как будто не учла этих сумм и выставила импортеру счет на полный размер платежа. Законно ли это? Специалист по импорту автомобилей Александр Сергеев говорит, что на самом деле в Казахстане оплаты соответствующих сумм не было.

В декларации на Skoda приведены суммы оплаты пошлин и НДС в тенге, но стоит пометка УН: условное начисление

«Если посмотрите декларацию, то напротив всех начисленных платежей стоит обозначение УН — условное начисление. Есть ответ казахстанской стороны, что это автомобили их сборки, но для производителей действуют преференции, то есть местные заводы освобождаются от уплаты пошлин и налогов. По факту эти платежи не вносились».

«Таможенную декларацию никто не показывал»

По словам Александра Сергеева, проблема в другом: для машин казахстанской сборки точные данные об оплате НДС и пошлин оказались коммерческой тайной, и физлица не могли получить к ней доступ в момент покупки автомобиля (эти данные содержатся в таможенной декларации, но продавцы в Казахстане ее не предъявляли). Выглядело всё так, что за машины с заводов Казахстана требуют только оплату утиля, и поначалу ФТС придерживалась такой же интерпретации.

«Люди и не могли знать о наличии таможенной декларации, ведь речь шла не об импорте через Казахстан, а о машине казахстанской сборки. Во всех документах, в ОТТС, в CT-KZ написано, что производитель — Казахстан, — объясняет Александр. — В ОТТС в графе „Поставщик сборочных комплектов“ стоит прочерк. В казахском ПТС в графе „Таможенное оформление“ написано „Отсутствует“. То есть в момент покупки люди не могли знать о наличии таможенной декларации и о том, какие именно платежи произведены за данный автомобиль. Не знали этого в тот момент и сами таможенные органы».

Линия спора касается вопроса, являются ли спорные машины произведенными в Казахстане по всем правилам промышленной сборки, или они считаются формой транзитного импорта машин из других стран в Россию?

«Год люди завозили автомобили по таким правилам, то есть считалось, что это автомобили казахской сборки, — говорит Александр. — Но затем ФТС запросила информацию в департаменте госдоходов Казахстана, получила декларации, после этого изменила позицию и стала доначислять утильсбор».

В упомянутом ответе департамента госдоходов (Минфина) Казахстана говорится, что автомобили собраны ТОО «Сарыаркаавтопром» на территории так называемого свободного склада, то есть без какой-либо растаможки . Поэтому при их поступлении в оборот в странах ЕАЭС должны уплачиваться полные таможенные сборы по единым тарифам Союза. Казахстан предлагал России снизить таможенные барьеры для машин тамошней сборки, но потепления в этом вопросе нет и не предвидится.

Что говорит ФТС

Позиция ФТС читается из официальных ответов на запросы импортеров: в ведомстве заявляют, что по закону имеют право проверять правильность начисления утилизационного сбора в течение трех лет и в случае недостачи требовать доплаты с импортеров или автовладельцев.

В ответе мурманцу, который ввез Kia Sportage и Seltos в мае 2024 года, ФТС объясняет следующее: «Из анализа поступивших из Республики Казахстан деклараций на товары установлено, что вышеуказанные транспортные средства задекларированы в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего пользования (ИМ 40). Расчет утилизационного сбора необходимо осуществлять с применением компенсационной формулы».

Последняя как раз подразумевает учет разницы между таможенной пошлиной, НДС и акцизом, уплаченным в Казахстане, и российскими ставками.

«Суммы выставляются задним числом»

По словам Александра Сергеева, проблема сохраняется до сих пор, и многие машины такого рода таможатся через оплату обычного коммерческого утильсбора (он теперь составляет 667 тысяч рублей), то есть будущие владельцы находятся в зоне риска.

«Есть примеры импорта тех же Volkswagen Touareg через Казахстан, и здесь позиция таможни однозначна. За них идет доплата утильсбора по компенсационной формуле и всё прозрачно: есть таможенная декларация и можно вычислить сумму доплаты. Но при ввозе машин казахской сборки доступа к декларации у людей не было, и сейчас эти суммы выставляются задним числом», — добавляет Александр.

В ПТС на Volkswagen Touareg указана таможенная декларация, что позволяет понять, какие именно таможенные платежи были сделаны в Казахстане

А вот ПТС на Hyundai Tucson казахстанской сборки: указано, что таможенный документ отсутствует

«Максимум оспорят пени»

Ряд импортеров обратились в суды и готовят обращения к депутатам Госдумы. По мнению Льва Воропаева, отбиться от требований ФТС проблематично.

«Если импортеры докажут, что сразу сделали необходимые запросы по поводу наличия таможенной декларации и произведенных казахстанской стороной платежей (например, предъявят суду запрос в налоговую службу по оплате НДС), то, вероятно, они смогут оспорить начисление пени. Но в остальном практика доначисления утилизационного сбора существует и оспорить подобные требования сложно», — говорит он.

ФТС может предъявить долг не только импортеру автомобиля, но и владельцу, говорит Лев Воропаев.

«В качестве меры к неплательщикам с марта 2025 года могут применять приостановку регистрации автомобиля, но я не слышал, чтобы это делали массово, — продолжает автоюрист. — Скорее всего, ФТС обратится в суд, и далее приставы смогут арестовать имущество должника, включая и сам автомобиль».

Импортеры считают позицию ФТС как минимум несправедливой.

«Сейчас говорят, что, мол, это наша вина в неправильном расчете утилизационного сбора, но эти расчеты проверяет сотрудник ФТС и выдает таможенный приходной ордер, — возмущается автовладелец Николай. — Если я заплачу утильсбор 1 рубль, сотрудник таможни не даст мне документы для постановки машины на учет, это его зона ответственности — проверять платежи. Никто не мухлевал: все платили столько, сколько им говорили платить».

Хроника скандалов с утильсбором

Правила взимания утилизационного сбора меняются регулярно, поэтому, кажется, даже ФТС не всегда понимает, как правильно его считать. Зато на работу над ошибками отведено три года, поэтому владельцы всех «параллельных» машин так или иначе находятся в зоне риска. Вот пример аналогичного скандала с импортом машин из Европы.

Пересчет утилизационного сбора практикуется уже много лет и часто — задним числом, с использованием новой трактовки старых правил. Поскольку сбор регулярно повышается, нередко от владельцев требуют доплатить по новому тарифу.

Очередная реформа утильсбора повисла на волоске из-за резко негативной реакции автомобилистов. Но в любом случае с нового года ставки «утиля» для среднестатистических машин возрастут с 667 тысяч до 800 тысяч рублей в рамках ежегодной индексации.