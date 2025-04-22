Наконец заискрило. На АВТОВАЗе стартовал выпуск новой дешевой Lada

На АВТОВАЗе 19 апреля стартовал серийный выпуск Lada Iskra. Дата была выбрана не случайно: ровно 55 лет назад началось производство первой партии из шести ВАЗ-2101. Lada Iskra похожа на «копейку» тем, что также использует иностранную платформу, адаптированную под российские реалии, хотя АВТОВАЗ указывает, что теперь уровень локализации достигает 90%. Рассказываем, что известно о новинке, официальный старт продаж которой состоится не скоро, 20 июля, в официальный день рождения АВТОВАЗа.
- Что такое Lada Iskra?
- Какие модификации будут у Lada Iskra?
- Какие моторы будут у Lada Iskra?
- Какое оснащение получит Lada Iskra?
- Сколько будет стоить Lada Iskra?
Что такое Lada Iskra?
Модель займет промежуточное положение между Lada Granta и Vesta. Габариты седана 4333 х 1777 х 1517 мм, то есть он чуть короче Hyundai Solaris первого поколения.
В основе машины платформа XJO, которая является модификацией оставшейся от Renault «тележки» с индексом CMF-B-LS. На ней, например, построен Renault Logan третьего поколения, а ее более продвинутая версия лежала в основе многих автомобилей концерна Renault-Nissan, от Nissan Juke до Renault Arkana. При этом кузовные панели у Lada Iskra свои, и общего с «третьим» Logan — только проем лобового стекла.
АВТОВАЗ готовился к старту производства модели, аналогичной Iskra, еще в 2022 году, а на рынок ее должны были вывести в 2023-м, но уход Renault отсрочил проект почти на три года, в течение которых компоненты из глобальной сети поставщиков Renault меняли на адаптированные российские или китайские.
Какие модификации будут у Lada Iskra?
Модель представят в трех кузовах: седан, универсал и его кросс-версия. Универсал ниже на 10 мм, но в остальном имеет те же габариты, при этом объем багажника у него чуть меньше: 480 литров против 500 литров у седана. Бензобак вмещает 55 литров.
Просвет составляет 170 мм, но у кросс-универсала он увеличен до 200 мм, и габариты такой версии чуть больше: 4342 x 1785 x 1544. Колесная база во всех случаях 2603 мм, то есть по этому параметру «Искра» ближе к «Весте», чем к «Гранте».
Снаряженная масса седана начинается от 1125 кг, у кросс-универсалов — от 1219 кг.
Какие моторы будут у Lada Iskra?
Стандартный вазовский набор. Восьмиклапанный двигатель объемом 1,6 литра (90 л. с.) предложат с вазовской пятиступенчатой коробкой передач. Альтернативой будет шестнадцатиклапанный мотор (106 л. с.) в паре с шестиступенчатой механикой либо вариатором (оба агрегата — китайской компании WLY).
Младшая версия ускоряется до 100 км/час за 13,3 секунды, вариаторная — за 13,4, а «Искра» с шестиступенчатой механикой — за 12,4 секунды.
Какое оснащение получит Lada Iskra?
В базовой версии будут фронтальные подушки безопасности, АБС, система стабилизации, датчики дождя и света, иммобилайзер, передние электростеклоподъемники. В более дорогих версиях появится кондиционер, камера заднего вида, мультимедийная система с восьмидюймовым экраном, легкосплавные диски, противотуманные фары и зимний пакет.
Сколько будет стоить Lada Iskra?
Цены будут объявлены на старте продаж, который состоится ближе к концу июля. С учетом нынешнего разбега стоимости Granta и Vesta ожидается, что Iskra выставят за 1,2–1,6 млн рублей, в зависимости от версии. Однако реальные прайсы могут оказаться другими, если за это время изменится общий уровень цен на рынке.
Перед АВТОВАЗом стоит непростая задача развести по нишам три близкие модели: Granta, Iskra и Vesta. Важно, чтобы новая модель не «каннибализировала» продажи существующих машин. Не исключено, что АВТОВАЗ предпочтет поднять цены на «Весту» или сосредоточиться на ее более дорогих версиях, чтобы освободить диапазон в районе 1,5 млн рублей для «Искры».