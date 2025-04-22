Наконец заискрило. На АВТОВАЗе стартовал выпуск новой дешевой Lada

1

Модель займет промежуточное положение между Lada Granta и Vesta. Габариты седана 4333 х 1777 х 1517 мм, то есть он чуть короче Hyundai Solaris первого поколения.

Тестовая сборка началась еще в прошлом году, теперь дан старт серийному производству Источник: пресс-служба компании «АВТОВАЗ»

В основе машины платформа XJO, которая является модификацией оставшейся от Renault «тележки» с индексом CMF-B-LS. На ней, например, построен Renault Logan третьего поколения, а ее более продвинутая версия лежала в основе многих автомобилей концерна Renault-Nissan, от Nissan Juke до Renault Arkana. При этом кузовные панели у Lada Iskra свои, и общего с «третьим» Logan — только проем лобового стекла.

Для сварки кузовов Lada Iskra запущен новый роботизированный цех с европейским оборудованием Источник: пресс-служба компании «АВТОВАЗ»