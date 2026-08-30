Останемся без капучино? В России массово закрываются кофейни — эксперт объяснил, почему так происходит

Ежедневная чашка капучино рискует стать роскошью Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В крупных городах России стали массово закрываться кофейни. Тенденцию, появившуюся в Москве, подхватили и другие регионы. Эксперты прогнозируют, что к 2030 году в миллионниках может закрыться до 30% работающих сегодня точек. Редакция 161.RU разбиралась, почему кофейные ряды редеют и что с этим бизнесом будет дальше.

Необязательные траты сокращаются

По мнению независимого консультанта поставщиков торговых сетей и учредителя отраслевого портала Михаила Лачугина, от региона к региону ситуация с кофейнями разнится. Например, в Москве их было огромное количество — и уже давно. Любят кофе и в регионах юга — в Ростове и Краснодаре, настоящий культ этого напитка есть и в некоторых регионах Северного Кавказа.

Несмотря на любовь к кофе, этот напиток не относится к товарам первой необходимости, и в непростые времена спрос на него ожидаемо несколько уменьшился.

— Снижается покупательская способность населения. У людей банально становится меньше свободных денег, чтобы позволять себе необязательные траты. Мне, например, тоже непонятно, когда люди несколько раз в день пьют кофе за 300–400 рублей. Такие траты начинают пересматривать даже те, кто имеет вполне хорошие доходы, — рассуждает Михаил Лачугин. — Второй момент — крупные торговые сети очень активно развивают кофейное направление. Сейчас можно зайти в любую «Пятерочку» или в любой «Магнит» и купить там вполне приемлемый кофе за 60–70 рублей. Таким образом ритейлеры перетягивают на себя часть аудитории, которая раньше ходила в кофейни.

Эксперт считает, что тенденция к сокращению числа кофеен сохранится и в дальнейшем. Лачугин предполагает: к 2030 году в регионах может закрыться примерно 30% точек, которые работают на сегодняшний день.

— Либо этот бизнес будет как-то трансформироваться — появится новый необычный ассортимент, — либо произойдет уход в другую нишу, например в сторону пекарен. Возможно, у нас вернется мода на чай. Я, к слову, не понимаю, почему мы всей страной подсели на кофе, учитывая, что мы изначально «чайная» страна. У нас и в советское время были популярны чайные, — комментирует собеседник.

Кофе — это не необходимость, поэтому расходы на него сокращают Источник: Aлександр Ощепков / NGS.RU

По словам Михаила Лачугина, в зоне риска сегодня оказались несетевые кофейни, которые не представляют какие-либо узнаваемые бренды, поскольку покупатели в первую очередь доверяют знакомому и проверенному. Незнакомое новое заведение настораживает с точки зрения качества и ценовой политики.

Зерно дорожает, владельцы экономят на продукте

А что думают владельцы кофеен о конкуренции с торговыми сетями, рентабельности бизнеса и качестве популярного напитка?

Предпринимательница Ирина Панченко в этом бизнесе уже давно: она занимается закупкой и обжаркой зерен, до недавнего времени владела кофейней. В беседе с 161.RU она призналась, что за восемь лет просто выгорела. Вторая причина — растущая конкуренция: недалеко стали открываться другие кофейни, с более выигрышной локацией.

Ирина считает, что сегодня проще и выгоднее заниматься зернами, нежели приготовлением напитка.

— Когда появились конкуренты, я сначала запаниковала, но после поняла, что они работают в другом формате: магазины, где кофе был лишь дополнением. Потом появились другие кофейни, произошел отток клиентов, поскольку у них проходимость лучше. Мы расположены не на центральной улице, а с заходом во двор. Но клиенты сравнили качество и стали к нам возвращаться, — описывает ситуацию бывшая владелица кофейни. — Но позже я села, начала оценивать ситуацию. У меня же еще есть производство по обжарке кофе Family Roasters, и я поняла, что мне стоит направить свои ресурсы в основное дело.

В кофейне Ирине приходилось всем заниматься самой.

— Кухня и напитки — я всё делала сама. У меня не было выходных вообще, я работала на изнеможение, — признаётся предпринимательница. — Во-первых, всегда были проблемы с кадрами. Во-вторых, доверять кому-то сложно. Рано или поздно закупщики начинают наглеть. Я много лет в торговле и эту кухню знаю: люди часто работают недобросовестно, в том числе и товарные накладные подделывают.

По ее словам, по сути она «передала» весь свой бизнес новым владельцам — со всем оборудованием, рецептурой, клиентской базой, аккаунтами в соцсетях и т. д.

Ирина Панченко отмечает, что заниматься кофейнями становится менее рентабельно. Зерно дорожает, из-за чего некоторые владельцы кофеен начинают экономить на продукте: мешают, либо полностью заменяют арабику на робусту, либо берут самую дешевую арабику. Покупатели тоже сегодня стараются экономить — реже заходят в заведения и покупают кофе, дневная выручка падает, а зарплаты платить нужно.

Некоторые владельцы кофеен перешли на более дешевые зерна Источник: Aлександр Ощепков / NGS.RU

— У меня знакомая занимается кофемашинами. И она отмечает, что с начала мая закрылось в регионе много кофеен. Люди не выдерживают. Большинство из них должны платить арендную плату. Аренда, закупка товара, зарплата, расходы на кофемашину — человек в такой ситуации принимает решение закрыть бизнес и уйти с этого рынка, — говорит наша собеседница.

При этом Ирина Панченко не исключает, что в будущем снова откроет кофейню в Ростове… но только после того, как стабилизируется экономическая ситуация.

Закрыл кафе — открыл кофейню

Роман Ажогин продал свое кафе площадью 160 квадратных метров на улице Суворова, но решил открыть кофейню в одном из ЖК. Предприниматель столкнулся с проблемой нехватки грамотных кадров, и это стало одной из главных причин ухода от формата кафе в сторону кофейни.

— Конечно, на это решение повлияло и ужесточение налоговой нагрузки, и снижение платежеспособности населения. Люди стали реже посещать такие заведения. Но кофейни всё равно останутся тем местом, куда люди приходят пообщаться и где берут кофе для прогулок. Спрос на это сохранится, — уверен бизнесмен.

В кафе Романа проходили различные мероприятия, кинопоказы, игры в «Мафию» и т. д. В семейной кофейне площадью 50 квадратных метров такого нет — места слишком мало. Небольшая посадка — всего 10 столиков, готовая продукция на витрине для быстрых перекусов либо свежие хот-доги и вафли. В основном заходят местные жители, чаще молодежь и собачники, которые гуляют по району.

— Сегодня не стоит тратить большие деньги на крупные проекты. Это долго окупается, и не всегда это происходит. Я наблюдаю, что в нашем городе закрываются многие дорогостоящие проекты, — отмечает Роман. — Стоит более экономно подходить к этому вопросу: симпатичный минималистичный интерьер, удобная мебель и качественный продукт. Если делать качественно и доступно по цене, люди будут к тебе возвращаться.

При этом предприниматель не замечает большого оттока клиентов в сторону торговых сетей. Аудитория, которая готова платить 300 рублей за порцию 0,25 капучино, продолжит ходить в кофейни не только в выходные, но и в будни. Те, кому это не по карману, выберут напиток в супермаркете.