Погода покажет, ждать ли холодов в сентябре: приметы на 30 августа

По ветру и поведению птиц в конце августа пытались определить, насколько быстро придут первые холода Источник: GPT

30 августа в народном календаре отмечали Миронов день, который также называли Мироном Ветрогоном и Вдовьими помочами. Первое название связывали с ветреной погодой конца августа, а второе — с традицией всем миром помогать вдовам, сиротам и другим людям, которым было тяжело вести хозяйство самостоятельно.

К этому времени летние полевые работы подходили к концу. Урожай старались убрать, делали запасы на зиму, приводили в порядок дворы и дома. При этом погода становилась особенно важной: по ветру, туману, птицам и другим природным знакам пытались понять, каким будет начало осени.

Православные 30 августа вспоминают святого мученика Мирона и преподобного Пимена Угрешского. Имя Мирона перешло и в народный календарь, а церковная дата со временем обросла бытовыми обычаями и сезонными приметами.

Что нельзя делать 30 августа

С Мироновым днем связывали несколько запретов. Их объясняли желанием избежать семейных конфликтов и неприятностей в преддверии осени:

ссориться и выяснять отношения с близкими — считалось, что размолвка после этого может затянуться;

отказывать человеку, который действительно нуждается в помощи, — это противоречило главному обычаю Вдовьих помочей;

свататься, играть свадьбу или делать предложение — по народным представлениям, день считался неудачным для начала семейной жизни;

долго смотреть на свое отражение в зеркале — существовало поверье, что так можно лишиться красоты и сил;

поднимать незнакомые вещи на дороге и особенно на перекрестках — опасались вместе с находкой забрать чужие беды;

рассказывать окружающим о важных планах — считалось, что задуманное лучше сохранить при себе;

затевать серьезную ссору из-за домашних дел или работы — в этот день старались закончить летние хлопоты без лишних конфликтов.

Что можно делать 30 августа

Миронов день был прежде всего рабочим: приближалась осень, поэтому откладывать хозяйственные дела уже не спешили. Особенно ценились занятия, которые помогали подготовить дом и запасы к холодам:

помогать вдовам, сиротам, пожилым и другим людям, которым было сложно самостоятельно справиться с хозяйством;

заканчивать полевые и огородные работы, собирать оставшийся урожай;

заготавливать продукты на зиму и приводить в порядок домашние запасы;

убирать во дворе и доме, разбирать старые и больше не нужные вещи;

собирать поздние травы и коренья, если сезон и местность это позволяли;

заниматься малиной и другими ягодными кустарниками после сбора урожая;

посещать церковь или проводить день рядом с семьей и помогать родственникам.

К последним дням лета старались закончить заготовки и привести домашние запасы в порядок Источник: GPT

Особенно заметной традицией были Вдовьи помочи. Односельчане сообща кололи дрова, ремонтировали заборы и крыши, помогали убрать урожай и подготовить хозяйство к зиме. После общей работы могли устраивать совместную трапезу, для которой продукты приносили вскладчину.

Существовал и обычай избавляться от ветхих вещей с помощью огня: считалось, что вместе со старым уходят болезни и неприятности.

Еще одна необычная традиция, которую связывают с концом лета, — так называемые «похороны мух». Дети из овощей или бумаги делали крошечные подобия гробиков для насекомых и символически прощались с ними. Такой обычай носил скорее игровой характер и обозначал окончание лета, но детвора верила, что такие проводы помогут избежать засилья насекомых в следующем году.

Народные приметы о погоде

Конец августа был важной точкой народного календаря. По погоде на Мирона пытались понять, каким окажется сентябрь, когда ждать первых холодов и какой будет осень:

утренние роса и туман — к ясной и хорошей погоде;

красный рассвет — к ветреному дню;

ярко мерцающие ночью звезды — к ясной погоде;

темные плотные тучи — к затяжному ненастью;

сильный ветер — к ветреному и дождливому сентябрю;

тихая солнечная погода — к теплой и сухой осени;

иней на траве ранним утром — к раннему первому снегу;

северный ветер — к скорому похолоданию, южный — к более мягкой осени;

журавли собираются в стаи или отправляются на юг — заморозков ждали уже в ближайшие недели;

много яркой рябины — к дождливой осени и холодной зиме;

сильный ветер вместе с дождем — к снежной и морозной зиме;

ясное небо на закате — к теплой погоде на следующий день.