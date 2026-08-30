Ученые наткнулись на множество аномалий при поиске Ноева ковчега в Турции — подробности

Ученые работают в провинции Агры на протяжении двух месяцев Источник: NTV / HA / X

Ученые, разыскивающие следы Ноева ковчега в Турции, обнаружили аномалии. Об этом рассказал профессор Республиканского университета Сиваса Дженкер Атила, возглавляющий исследования.

Работы начались 28 июня. Ученые изучают образование в скале, которое приняло форму корабля. Длина углубления — 157 метров, оно находится в провинции Агры на востоке Турции, недалеко от горы Арарат. Помимо прочих приборов, для исследования задействовали радар, используемый ВВС США.

По словам Атила, которые передает агентство IHA, в скальном образовании обнаружили множество пустот. Аномалия заключается в том, что они перекрещиваются под прямым углом. Это заставляет ученых думать, что здесь могло находиться судно. Атила предполагает, что тут могли быть помещения или палуба корабля.

Исследователи изучат образцы почвы для поиска органического вещества. Ученые планируют изъять около тысячи проб. При этом уже удалось выяснить, что из помещений предполагаемого судна исходит на 40% больше углерода, чем из внешней его части. Это может означать, что там есть остатки органики или древесины.