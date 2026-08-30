«Любимому сыночку от мамы и папы»: в Подмосковье похоронили мальчика, зарезанного школьницами ради забавы

Тело ребенка нашли в заброшенном здании Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

29 августа в подмосковном Орехово-Зуево похоронили 12-летнего Игоря (имя изменено), который был жестоко убит соседскими девочками. Школьницы заманили ребенка погулять на местную «заброшку» и там расправились с ним. По одной из версий, подруги планировали несколько убийств. MSK1.RU приехал в деревню Кабаново, где развернулась эта жуткая история.

«Обычные девочки, не хулиганки»

У местного кладбища накануне собралось около 100 человек. Среди них много молодежи и детей. Проститься с 12-летним Игорем пришли родные, друзья, учителя и одноклассники. Были там и знакомые тех самых девочек, которые затащили ребенка на территорию заброшенного общежития.

«Обычные девочки, не хулиганки. Ну что им в душу залезешь? На своих аккаунтах у них все хорошие публикации», — рассуждала в толпе у храма учительница.

На похороны пришли подростки и одноклассники Источник: Елена Халматова / MSK1.RU Прощались с ребенком в Никитской церкви Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Вокруг церкви в черных толстовках и джинсах собирались дети. Педагог пыталась их успокоить. Взяв свечки у входа, ребята вместе со взрослыми направились в храм. От напряжения и резкого запаха ладана подросткам в толпе становилось плохо.

«Мы искренне сочувствуем семье, родителям и возносим для них нашу молитву. В этот страшный час надо понимать, что причиной смерти были не две обезумевшие девочки, которые перечеркнули свою жизнь, — начал речь батюшка. — Причина здесь в той злобе, которую испытывает дьявол к человеческому роду. Он добавляет духу этого мира свои идеи. Например, такую, что человеческая жизнь может стать предметом игры».

По одной из версий, как рассказала MSK1.RU мать мальчика, девятиклассницы могли подражать сериалу «Игра в кальмара». Это популярная лента, по сюжету которой герои соревнуются, пытаясь выжить.

«Положила ему шашки»

Из храма то и дело в предобморочном состоянии выходили люди. На прощание вызвали скорую, которая продежурила до окончания всех церемоний.

Мать Игоря слушала проповедь, плача, но в упор смотря на сына. Мальчика похоронили в черно-белом костюме, нарядном, как будто он пришел на 1 Сентября. Тело до груди укрыли саваном. Судя по рассказам в толпе, ниже ножевые ранения были слишком сильными.

«Мы с ним вместе любили в шашки играть. Я сегодня положила ему их. Духи ему нравились, я тоже их положила», — рассказала MSK1.RU мама уже после похорон.

Рядом с гробом — простой деревянный крест, фото мальчика, по которому его сутки искали волонтеры, и цветы от родителей: «Любимому сыночку от мамы и папы».

Мальчика хоронили в открытом гробу, но до груди накрыли саваном Источник: Елена Халматова / MSK1.RU В храме людям становилось плохо Источник: Елена Халматова / MSK1.RU

До могилы процессию тоже сопровождали школьники с цветами и венками, периодически заливаясь слезами. Скорбящих было так много, что толпа занимала соседние участки и расползалась по кладбищу.

Источник: Елена Халматова / MSK1.RU

Отец с красным от слез лицом провожал сына молча, крепко сжимая руку супруги. Игоря похоронили в семейном некрополе — рядом с прабабушкой и прадедушкой.

«Он был самый счастливый, самый любимый сын, внук, племянник. Про боль, наверное, и не надо говорить. Это очень тяжело. Я не знаю, как быть дальше, как жить, — призналась мать. — Спасибо Богу, что он у нас был. Не спасибо, что его у нас отнял. Этим тварям я желаю, чтобы они были наказаны по всей строгости сначала судом, а затем и жизнью».

Мальчика похоронили на семейной могиле Источник: Елена Халматова / MSK1.RU В этот же день в деревне прошли поминки Источник: Елена Халматова / MSK1.RU

«Они его заманили, предложили прогуляться»

Игорь (имя изменено) пропал 26 августа, к поискам в подмосковном Орехово-Зуево сразу подключились волонтеры и местные жители. Одна из них нашла тело мальчика с множеством ран в подвале бывшего здания ПТУ.

Тело подростка нашли знакомые родителей в заброшенном общежитии Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Изначально говорилось о несчастном случае. Но после по подозрению в убийстве задержали двух школьниц 15 и 16 лет. Как рассказали MSK1.RU, смерть не могла быть случайной: у мальчика были многочисленные ранения, буквально вспорот живот.

«Он их знал, они из нашего поселка. Они его заманили, девочки старше на пять лет, предложили прогуляться, Игорь согласился», — сказала MSK1.RU мать.

По данным MSK1.RU, девочки могли планировать сразу несколько убийств — у подруг нашли список из 50 имен, среди которых был и убитый шестиклассник.

Они планировали еще убийства. Наш оказался первый. мама 12-летнего Игоря (имя изменено)