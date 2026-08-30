За чужие кредиты заставят платить: когда банк потребует деньги

Закон защищает право кредитора вернуть свои деньги Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В российском законодательстве есть несколько случаев, когда долги по кредитам одного человека могут переложить на других. О том, кому грозит такая ответственность, рассказала адвокат, руководитель корпоративной практики АБ «Соколов, Трусов и партнеры» Асият Алибекова.

Первый случай — наследование. По статье 1175 Гражданского кодекса те, кто вступает в наследство, отвечают по обязательствам умершего, но только в пределах стоимости полученного имущества. Если человеку досталось 500 тысяч рублей, банк не может требовать больше этой суммы. При этом нельзя принять наследство частично — отказаться от долгов, оставив квартиру, не получится.

«Вступая в наследственные правоотношения, важно помнить, что наследство — это не только квартиры, машины и счета, но также и долги», — пояснила Алибекова.

Второй случай — поручительство. По статье 363 ГК поручитель и должник несут солидарную ответственность. Если по кредиту возникает просрочка, банк вправе требовать деньги сразу с того, кто выступал гарантом. Смерть должника или его банкротство не освобождают от этой обязанности.

Третий случай — созаемщики. Это не просто гаранты, а полноценные заемщики. Если основной должник перестает платить, банк может требовать деньги с них, и суд не будет разбираться, кто из них на самом деле пользовался кредитными средствами.

Четвертый случай — общие долги супругов. Если один из них взял кредит на нужды семьи, отвечать по нему будут оба. Банку достаточно доказать в суде, что деньги потрачены на семейные цели. Развод от этой ответственности не освобождает.