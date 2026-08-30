За чужие кредиты заставят платить: когда банк потребует деньги

В российском законодательстве есть несколько случаев, когда долги по кредитам одного человека могут переложить на других. О том, кому грозит такая ответственность, рассказала адвокат, руководитель корпоративной практики АБ «Соколов, Трусов и партнеры» Асият Алибекова.
Первый случай — наследование. По статье 1175 Гражданского кодекса те, кто вступает в наследство, отвечают по обязательствам умершего, но только в пределах стоимости полученного имущества. Если человеку досталось 500 тысяч рублей, банк не может требовать больше этой суммы. При этом нельзя принять наследство частично — отказаться от долгов, оставив квартиру, не получится.
«Вступая в наследственные правоотношения, важно помнить, что наследство — это не только квартиры, машины и счета, но также и долги», — пояснила Алибекова.
Второй случай — поручительство. По статье 363 ГК поручитель и должник несут солидарную ответственность. Если по кредиту возникает просрочка, банк вправе требовать деньги сразу с того, кто выступал гарантом. Смерть должника или его банкротство не освобождают от этой обязанности.
Третий случай — созаемщики. Это не просто гаранты, а полноценные заемщики. Если основной должник перестает платить, банк может требовать деньги с них, и суд не будет разбираться, кто из них на самом деле пользовался кредитными средствами.
Четвертый случай — общие долги супругов. Если один из них взял кредит на нужды семьи, отвечать по нему будут оба. Банку достаточно доказать в суде, что деньги потрачены на семейные цели. Развод от этой ответственности не освобождает.
«Во всех этих случаях закон защищает не столько личную свободу от чужих долгов, сколько право кредитора получить свои деньги обратно», — заключила Алибекова в беседе с агентством «Прайм».