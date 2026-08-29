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Животные «Природа была самым лучшим заводчиком». В чем особенности сибирской породы кошек — разбираемся с экспертом

«Природа была самым лучшим заводчиком». В чем особенности сибирской породы кошек — разбираемся с экспертом

Это мощные, сильные и очень спокойные питомцы

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Кошки сибирской породы очень пушистые | Источник: sibirskiy-izumrud.ruКошки сибирской породы очень пушистые | Источник: sibirskiy-izumrud.ru

Кошки сибирской породы очень пушистые

Источник:

sibirskiy-izumrud.ru

Сибирская кошка — аборигенная порода, слава о которой разошлась далеко за пределы не то что Сибири, а всей страны. Пушистые, мощные, спокойные, эти кошки кажутся идеальными домашними любимцами. Об особенностях породы NGS.RU рассказала заводчик, зоопсихолог, автор книги «На одном языке с кошкой» Елена Клюсовец.

Происхождение породы

Историей о происхождении сибиряков с зоопсихологом поделился участник группы энтузиастов, которая разрабатывала стандарт породы и отбирала лучших ее представителей.

«Эти кошки вообще жили на территории Сибири много лет. И когда к нам в Россию пришли первые фелинологические системы, русским людям захотелось тоже показать свои аборигенные породы. Это было в 1980-х годах. Они подобрали одинаковых фенотипичных животных, которые имеют приблизительно один и тот же вид. И из них начали формировать новую породу, которую решили назвать сибирской», — рассказывает Елена Клюсовец.

Спустя несколько лет была собрана комиссия, на которую представили кошек сибирской породы в четырех поколениях. Этот тип был закреплен в стандарте.

У кошек этой породы на кончиках ушей часто есть кисточки | Источник: Алексей Науменко / sibirskiy-izumrud.ruУ кошек этой породы на кончиках ушей часто есть кисточки | Источник: Алексей Науменко / sibirskiy-izumrud.ru

У кошек этой породы на кончиках ушей часто есть кисточки

Источник:

Алексей Науменко / sibirskiy-izumrud.ru

«Грубо говоря, раньше эти кошки жили в той же Сибири на улице и у многих из нас дома. Эта порода аборигенная, она хороша тем, что формировалась природой. Природа была самым лучшим заводчиком, именно она отсеивала слабых особей, таким образом выживали самые сильные. У них достаточно крепкий костяк и очень хорошее здоровье», — добавила собеседница NGS.RU.

Стандарт породы

Тело у сибиряков среднее либо крупное, очень пропорциональное, с хорошо развитой мускулатурой, мощная шея, широкая грудь.

«Если посмотреть на сибиряка со стороны, то мы видим такой прямоугольник», — описывает породу Елена Клюсовец.

Широкая круглая голова, большие, широко расставленные глаза — цвет их может быть разным в зависимости от окраса кошки. Уши — закругленные, зачастую с кисточками.

Зимой сибиряки более «утепленные», чем летом | Источник: sibirskiy-izumrud.ruЗимой сибиряки более «утепленные», чем летом | Источник: sibirskiy-izumrud.ru

Зимой сибиряки более «утепленные», чем летом

Источник:

sibirskiy-izumrud.ru

Лапы средней длины, округлые, с шерстью между пальчиками. Хвост — длинный, широкий, с округлённым концом. Но главная гордость сибиряка — богатая шуба.

«Они мохнатые в буквальном смысле этого слова. Шерсть очень плотная, густая, имеет также подшерсток. Обладает водоотталкивающими свойствами. При этом летняя шерстка у них немного короче, чем зимняя. Для зимней шерсти характерен хорошо развитый воротник и штанишки», — объясняет заводчица.

Характер сибиряка

По словам Елены Клюсовец, у этих кошек прекрасный покладистый характер.

«Они степенные, спокойные. И я, как зоопсихолог с пятнадцатилетним стажем работы с животными, могу сказать, что с сибиряками насчет коррекции их поведения я работала всего лишь два раза. В первом случае была проблема с тем, что кошка сосала шерстяные вещи, а второй сибиряк был агрессивен по отношению к своему брату. И всё», — поделилась она случаями из практики.

А что с аллергией?

Существует мнение, что кошки сибирской породы, несмотря на свою мохнатость, реже вызывают аллергию, чем другие породы.

«Чаще всего аллергия бывает либо на слюну, либо на шерсть кошек. При этом аллергия на шерсть встречается в 10 раз реже, чем аллергия на слюну. И, что интересно, в слюне у сибирских кошек содержание аллергена довольно низкое. Поэтому, если вы знаете, что у вас аллергия именно на слюну, возможно, сибирская кошка вам подойдет», — считает Елена Клюсовец.

Но предварительно лучше посетить питомник, убедиться, что аллергической реакции действительно нет, и только после этого заводить питомца.

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Рихарда ЛемРихарда Лем
Рихарда Лем
Корреспондент
Кошка Порода Питомник Фелинолог
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