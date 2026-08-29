Компании отказываются от повышения зарплат: что случилось и как получить прибавку. Новости 29 августа

Свою реальную ценность придется доказать работодателю Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собрали главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 29 августа.

ЕГЭ сделают сложнее

Рособрнадзор и ФИПИ подготовили изменения в контрольных измерительных материалах для ЕГЭ. Корректировки затронут информатику, историю и профильную математику.

В экзамене по информатике пересмотрят тематику трех заданий, а в одном из заданий высокого уровня сложности упростят формат ответа. В истории количество заданий вырастет с 21 до 22, а максимальный первичный балл — с 42 до 43.

Самые заметные правки внесли в профильную математику. В первой части появятся новые задания базового уровня, а во второй — задание прикладного характера. Школьникам предстоит построить математическую модель по условию задачи, провести исследование и объяснить результат.

В Рособрнадзоре пояснили, что изменения направлены на усиление практической составляющей и подготовку абитуриентов для инженерных специальностей. Экзамены по биологии, географии, иностранным языкам, литературе, базовой математике, обществознанию, русскому языку, физике и химии останутся без изменений.

Умер самый молодой монарх

В Уганде умер верховный правитель Королевства Торо, самый молодой действующий монарх в мире Рукирабазайя Ойо Ниймба Кабамба Игуру Рукиди IV. Ему было 34 года. В 2025 году его имя внесли в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает «Би-би-си».

Ойо взошел на престол в 1995 году в возрасте 3,5 года после смерти отца и стал 13-м монархом Королевства Торо. Это одно из традиционных королевств Уганды, существующее с начала XIX века. До совершеннолетия короля обязанности регента исполняла его мать.

Монарх получил образование в Великобритании, изучал деловое управление в университете Винчестера. Под его властью находилось более двух миллионов подданных. Он также был послом ООН, участвовал в борьбе с ВИЧ/СПИДом и руководил экологическими проектами.

По данным СМИ, у короля был рак, он проходил лечение в США, где и скончался. В официальных сообщениях причину смерти не назвали.

Король не был женат, но оставил наследника, сообщил премьер-министр Уганды Келвин Акиики. Имя принца объявят позже в соответствии с традициями Королевства Торо.

Как перемены погоды бьют по здоровью

Резкие перемены погоды способны влиять на самочувствие человека и приводить к скачкам давления. О том, когда такие изменения становятся опасными и кто в зоне риска, в беседе с Городскими медиа рассказала врач-невролог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Значимые колебания артериального давления (более 20 мм рт. ст.), даже если это реакция организма на погоду, могут быть опасны, их нельзя оставлять без внимания», — предупредила специалист.

При резких скачках нагрузка на сердце и сосуды возрастает, что может привести к гипертоническому кризу, инсульту или инфаркту. Снижение давления тоже опасно — оно вызывает головокружение и обмороки, в том числе у молодых людей.

На реакцию организма влияют хронические болезни сердца, эндокринные нарушения, мигрень и стресс. С возрастом сосуды становятся менее эластичными, поэтому пожилые люди переносят погодные качели тяжелее.

В дни перепадов погоды врач советует измерять давление по графику, не пропускать прием лекарств и избегать перегрузок. При сильной головной боли, боли в груди или одышке нужно вызывать скорую — риск инфаркта и инсульта в такие дни многократно возрастает.

На озере в Новосибирской области неизвестный расстрелял охотников

Вечером неизвестный открыл огонь по группе охотников в Новосибирской области, один человек погиб, еще двое пострадали. Об этом сообщили в региональном Центре ГО и ЧС.

Трагедия произошла в Мошковском районе. Один из мужчин спрятался и позвонил своей родственнице, сообщив, что двое его товарищей лежат рядом, но он не знает, живы ли они.

Спасатели добирались до места на двух машинах повышенной проходимости по труднопроходимой дороге. На месте они обнаружили одного погибшего, одного тяжелораненого и одного с легкими травмами. Пострадавшего с тяжелыми ранениями вывезли и передали скорой, тело погибшего оставили для следствия.

Спасатели оставались на месте до утра, пока не приехала полиция. О личности нападавшего и его мотивах пока ничего не известно, правоохранители выясняют обстоятельства.

Что будет с банковскими картами после введения лимита на их количество

С 1 сентября 2027 года в России ограничат количество банковских карт у одного человека — не больше 20 суммарно во всех банках. Владельцы карт сверх этого лимита смогут пользоваться ими до истечения срока действия, но новые получать не смогут, пояснил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Устаревающие карты будут постепенно выходить из оборота естественным путем, то есть не надо будет их куда-то сдавать. Но эти люди смогут использовать карты, пока срок действия этих карт не истечет», — сказал Аксаков в беседе с РИА Новости.

Новый лимит начнет действовать, только когда у владельца останется 19 карт — тогда он сможет оформить 20-ю. По статистике, у граждан в среднем не более четырех карт, поэтому нововведение коснется незначительной части общества.

Биолог назвал самое опасное комнатное растение

Сок комнатного растения диффенбахия при попадании в рот вызывает сильный отек гортани. В народе его называют «немой розгой» за способность временно лишать речи, рассказал биолог Дмитрий Сафонов.

Особенно опасна диффенбахия для детей: последствия контакта могут потребовать госпитализации. Родителям стоит следить, чтобы ребенок не тер глаза и не облизывал пальцы после прикосновения к сломанному стеблю.

Выбрасывать растение не обязательно. Достаточно поставить его повыше и объяснить детям, что листья рвать нельзя, пишет РИА Новости.

Куда можно улететь прямыми рейсами из России

Этой осенью россияне смогут долететь прямыми рейсами в 42 страны. Это следует из сезонного расписания полетов.

Возобновится рейс Москва — Кувейт, приостановленный из-за конфликта на Ближнем Востоке, а также появятся новые направления в Пакистан, Алжир и Мьянму.

С середины сентября Jazeera Airways начнет летать в Кувейт, а с 1 октября пакистанская Fly Jinnah запустит ежедневные рейсы в Исламабад. Air Algerie будет выполнять три рейса в неделю в Москву со 2 октября, а Myanmar International Airways — из Новосибирска в Мандалай и Янгон с 4 октября.

Большинство маршрутов связывают Россию со странами Западной и Центральной Азии, а также с Китаем, Вьетнамом, Таиландом и Индией. В Европе прямые перелеты доступны только в Сербию и Белоруссию, а в Африке — в Алжир, Египет, Марокко, Тунис, Эфиопию, Танзанию и на Сейшелы.

Водителей-дальнобойщиков хотят выделить в отдельную профессию

Водителей, которые занимаются междугородними и международными грузоперевозками на дальние расстояния, предложили выделить в отдельную профессию. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, направив обращение министру транспорта Андрею Никитину.

По мнению депутата, работа дальнобойщиков заметно отличается от работы городских водителей. Они подолгу находятся в рейсах вдали от дома, управляют большегрузами, в том числе ночью и в сложную погоду, а также соблюдают особые правила труда и отдыха. Сейчас они официально относятся к профессии «водитель автомобиля», и этого недостаточно.

Введение отдельной профессии позволит точнее учитывать занятых в этой сфере работников. Это также поможет оценить кадровую потребность отрасли и разработать меры для привлечения и закрепления специалистов.

Приложение «Лукойл» пропало из App Store

Приложения «АЗС Лукойл» и «Лукойл для бизнеса» недоступны в App Store. Также их нельзя найти ни по ссылкам, ни в истории загрузок. В компании «Лукойл» назвали ситуацию временной и просят пользователей не удалять уже установленные приложения, так как они продолжают работать.

Чтобы iPhone не удалил программу автоматически, стоит отключить в настройках функцию «Сгружать неиспользуемые». Если приложение пропало или нужно пользоваться сервисом на новом устройстве, можно зайти на сайт customer.licard.ru — там после авторизации будут доступны QR‑код лояльности, баланс баллов и история операций.

При этом некоторые пользователи сталкиваются с проблемами в работе сайта. В «Лукойле» сообщили, что работают над устранением неполадок и стараются вернуть доступ ко всем функциям.

В Ленобласти утонул двухлетний сын петербургского режиссера

В деревне Надкопанье (Ленинградская область) во время отдыха погиб двухлетний сын петербургского режиссера Петра Демкина. Мальчик утонул в пруду.

По данным источника, на который ссылается Star Hit, отец ненадолго отошел к машине, а малыш с четырехлетним братом остались играть. Когда Петр вернулся, младшего ребенка не было на месте. Поиски длились более трех часов — в них участвовали родители, полиция, спасатели и волонтеры. Тело мальчика обнаружили в пруду и передали сотрудникам полиции.

Компании стали реже повышать зарплаты

Российские компании стали осторожнее поднимать зарплаты, хотя дефицит сотрудников во многих сферах сохраняется. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор по цифрам и финансовый диагност для собственников бизнеса Николай Соловьев.

По словам эксперта, рынок труда отходит от периода «зарплатной гонки», когда работодатели переплачивали, чтобы закрыть вакансии. Сейчас деньги стали дорогими, спрос остыл, и бизнес пересчитывает расходы.

«Зарплата — это постоянный расход: ее приходится платить каждый месяц независимо от того, была выручка или нет. Последние два года людей не хватало, поэтому бизнес переплачивал. Сейчас деньги стали дорогими, спрос остыл, и собственники пересчитывают кассу», — объяснил Соловьев.

Ключевая ставка делает кредиты дорогими, налоги и логистика давят на бюджет, а инфляция не увеличивает выручку. В таких условиях бизнес замораживает оклады, а не идет на сокращения. Исключение — IT, квалифицированные рабочие, оборонка и импортозамещение.

Сотрудникам, которые хотят повышения, эксперт советует не ссылаться на рост цен, а показывать конкретные цифры: сколько выручки или маржи они приносят и сколько стоит их замена. Также стоит заранее изучить актуальные вакансии и показать работодателю вилку для аналогичных позиций.

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