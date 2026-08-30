Цветы теперь тоже вне закона? Как не подставить любимого учителя 1 сентября

Перед первым сентября продавцы готовят букеты на любой вкус и кошелек Источник: Артем Устюжанин / MSK1. RU

Последние дни августа в родительских чатах всегда одинаковы: шквал сообщений, споры о дизайне букетов и судорожные подсчеты бюджета на подарки. Госдума в этом году вдруг решила напомнить родителям о строгой норме Гражданского кодекса.

Согласно статье 575 ГК РФ, подарок педагогу стоимостью свыше 3000 рублей перестает считаться «обычным». Эта норма призвана защитить как родителей от поборов, так и учителей от обвинений в коррупции. Но так ли это на самом деле, MSK1.RU разбирается с экспертами.

«Хотели как лучше, получилось как всегда»

Первое, с чем сталкиваются родители 1 сентября — это ценники во флористических салонах. Пышный и эстетичный букет для классного руководителя обойдется минимум в 3,5–5 тысяч рублей. Получается, что даря педагогу цветы от всего класса, родители формально нарушают Гражданский кодекс.

«Родители не сильно заморачиваются всеми этими ограничениями, большинство про них даже не знают. Они просто прикидывают комфортную для всех сумму и собирают деньги на подарок. Бывает это не часто и совершенно искренне, никакого принуждения, — говорит основатель агентства по управлению рисками „Секвойя Групп“ Максим Гмыря. — Насколько я понимаю систему нынешних ограничений: кто-то должен заморочиться оценкой подарка и обратиться в соответствующую инстанцию. Но если в классе всё хорошо, никто этого делать не станет. А если атмосфера конфликтная и плохая, то подарки дарить не будут и так. А повод пожаловаться всё равно найдут».

«Заговор в чате» — хуже всего

Если на дорогой подарок скидывались всем классом — это уже проблема. Доцент факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Наталия Козьякова в беседе с MSK1.RU обращает внимание, что оценивать нужно не то, кто сколько сдал, а итоговую стоимость подарка.

«Разделить цену iPhone или дорогого ювелирного украшения на тридцать человек, чтобы уложиться в лимит, нельзя — с точки зрения закона это будет единый подарок ценой во много раз выше разрешенной», — говорит Козьякова.

От хитростей с тактикой «заговора в чате» предостерегает наших читателей и Аркадий Юрлов, руководитель СМО сервиса электронных подарочных сертификатов Giftery: «Одно дело, когда один родитель дарит сертификат в книжный, другой — в магазин косметики, третий — на фитнес или продукты, и каждый делает это от себя. Другое дело, если в родительском чате заранее договариваются, что каждый подарит свой подарок и вручит их по отдельности. Такая схема может выглядеть как попытка обойти ограничение».

Так где граница между искренностью и коррупцией?

Юрист платформы «Сотка» Вера Решетина говорит, что та самая статья Гражданского кодекса запрещает дарить работникам образовательных организаций подарки дороже 3000. И неважно — дарит ли ученик, его родители или родственники.

«Но за нарушение самого запрета уголовной ответственности нет: сделка становится ничтожной, и подарок можно вернуть обратно», — объясняет Решетина.

Но есть и еще один нюанс, объясняет юрист, — он связан с контекстом и мотивом. Букет даже за 5000 рублей после выпускного, без просьб и намеков, состава преступления не образует. Коробка конфет за пятьсот рублей накануне контрольной с просьбой войти в положение — образует, объясняет юрист.

Юрист также обращает внимание на статус самого учителя. Статья 290 Уголовного кодекса РФ («Получение взятки») применяется исключительно к должностным лицам, обладающим распорядительными полномочиями.

«Педагог попадает в эту категорию, когда принимает решения с юридическими последствиями. Пленум Верховного Суда в постановлении № 19 от 16 октября 2009 года приводит прямой пример: прием экзаменов и выставление оценок членом государственной экзаменационной комиссии. Обычный урок сюда не относится», — подчеркивает эксперт.

Совет от юриста: подарок не человеку, а кабинету

Наталия Козьякова предупреждает, что ни в коем случае (!) нельзя дарить деньги в конверте «Это наверняка вызовет вопросы у проверяющих органов. И это самая простая трактовка для обвинения учителя в попытке коммерческого подкупа».

Кроме того, слишком ретивым мамашам нелишне заранее заглянуть в локальные акты школы. «Многие вводят собственный запрет на подарки строже, чем требует кодекс, и нарушение внутреннего правила ударит по учителю, а не по родителям», — говорит Решетина.

Но если уж так приспичило и всё-таки хочется проявить коллективную щедрость и по советской привычке одарить учителя, Вера Решетина советует: «Оформляйте покупку как вещь для кабинета: книги, технику, оборудование. Дарения физическому лицу тут не происходит, и статья 575 не применяется вовсе».

А может, чтобы не подставить и других родителей, и учителя, и школу от подарков лучше вообще воздержаться?!