Знаменитая фигуристка Евгения Медведева вышла замуж: как прошло торжество

На праздник пришел фигурист Илья Авербух Источник: team.moonbear / Instagram (экстремистская организация, «деятельность запрещена на территории РФ»)

Двукратная чемпионка мира, фигуристка Евгения Медведева вышла замуж за хореографа Ильдара Гайнутдинова. Торжество развернулось в одном из самых элегантных отелей столицы The Carlton. Мы собрали самые яркие детали праздника.

Еще до торжества Евгения рассказывала, что подготовит два свадебных наряда. Для главной части праздника Медведева выбрала элегантное длинное платье без бретелей. Его главным украшением стала выразительная цветочная композиция. Необычным получился и букет: вместо привычных роз или пионов невеста взяла одну бордовую лилию.

Ильдар остановился на строгом классическом костюме — он отлично сочетался с нарядом Евгении. Подружки невесты появились в одинаковых платьях нежного пудрово‑розового оттенка.

На первых кадрах заметно, как волнуются жених и невеста. Но как только официальная часть осталась позади, напряжение спало, и начался настоящий праздник. Подружки невесты молодоженов поздравляли их и фотографировались вместе с парой.

Фигуристка поделилась видео с праздника в своих соцсетях Источник: evgenia.medvedeva / Instagram (экстремистская организация, «деятельность запрещена на территории РФ»)

Свадьба Евгении Медведевой и Ильдара Гайнутдинова получилась по-настоящему масштабной — на празднике собрались близкие, друзья и звездные гости. Одной из первых на торжество приехала серебряный призер Олимпиады‑2022 Александра Трусова. Она пришла на свадьбу вместе с супругом, фигуристом Макаром Игнатовым.

Среди приглашенных был и заслуженный тренер и хореограф Даниил Глейхенгауз. Он пришел на торжество вместе с женой, журналисткой Ольгой Паутовой. Супруги поделились кадрами с праздника и отметили, что банкет вышел пышным, а гостей было очень много.