НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Ярославле
Погода+7°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +6

0 м/c,

 759мм 93%
Подробнее
0 Пробки
USD 85,60
EUR 99,68
Пострадали от БПЛА
Атака БПЛА на Ярославль
Погиб подросток
Полезная памятка мамам и папам
Новости Ярославля в MAX
Попугай вернулся в зоопарк
Новый состав «Локомотива»
Мемы про 30-летних
Развлечения Знаменитая фигуристка Евгения Медведева вышла замуж: как прошло торжество

Знаменитая фигуристка Евгения Медведева вышла замуж: как прошло торжество

Церемонию посетили звездные гости

144
На праздник пришел фигурист Илья Авербух | Источник: team.moonbear / Instagram (экстремистская организация, «деятельность запрещена на территории РФ»)На праздник пришел фигурист Илья Авербух | Источник: team.moonbear / Instagram (экстремистская организация, «деятельность запрещена на территории РФ»)

На праздник пришел фигурист Илья Авербух

Источник:

team.moonbear / Instagram (экстремистская организация, «деятельность запрещена на территории РФ»)

Двукратная чемпионка мира, фигуристка Евгения Медведева вышла замуж за хореографа Ильдара Гайнутдинова. Торжество развернулось в одном из самых элегантных отелей столицы The Carlton. Мы собрали самые яркие детали праздника.

Еще до торжества Евгения рассказывала, что подготовит два свадебных наряда. Для главной части праздника Медведева выбрала элегантное длинное платье без бретелей. Его главным украшением стала выразительная цветочная композиция. Необычным получился и букет: вместо привычных роз или пионов невеста взяла одну бордовую лилию.

Источник: team.moonbear / Instagram (экстремистская организация, «деятельность запрещена на территории РФ»)Источник: team.moonbear / Instagram (экстремистская организация, «деятельность запрещена на территории РФ»)
Источник: team.moonbear / Instagram (экстремистская организация, «деятельность запрещена на территории РФ»)Источник: team.moonbear / Instagram (экстремистская организация, «деятельность запрещена на территории РФ»)

Ильдар остановился на строгом классическом костюме — он отлично сочетался с нарядом Евгении. Подружки невесты появились в одинаковых платьях нежного пудрово‑розового оттенка.

На первых кадрах заметно, как волнуются жених и невеста. Но как только официальная часть осталась позади, напряжение спало, и начался настоящий праздник. Подружки невесты молодоженов поздравляли их и фотографировались вместе с парой.

Фигуристка поделилась видео с праздника в своих соцсетях

Источник:

evgenia.medvedeva / Instagram (экстремистская организация, «деятельность запрещена на территории РФ»)

Свадьба Евгении Медведевой и Ильдара Гайнутдинова получилась по-настоящему масштабной — на празднике собрались близкие, друзья и звездные гости. Одной из первых на торжество приехала серебряный призер Олимпиады‑2022 Александра Трусова. Она пришла на свадьбу вместе с супругом, фигуристом Макаром Игнатовым.

Среди приглашенных был и заслуженный тренер и хореограф Даниил Глейхенгауз. Он пришел на торжество вместе с женой, журналисткой Ольгой Паутовой. Супруги поделились кадрами с праздника и отметили, что банкет вышел пышным, а гостей было очень много.

26-летняя Евгения Медведева объявила о завершении карьеры в 2023 году и сейчас участвует в ледовых шоу. 25-летний Ильдар Гайнутдинов известен по участию в проекте «Звездные танцы» на ТНТ, где он выступал вместе с фигуристкой, а также по выступлениям в гала-концертах.

ПО ТЕМЕ
Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Свадьба Фигуристка Евгения Медведева
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«За 16 лет я не помню такого количества изменений»: бизнес-леди — о том, как выживает в условиях постоянных перемен
Екатерина Лашманова
Предприниматель, создатель «Удобной вазы»
Мнение
«За всё уплочено, я из моря ни ногой». Туристка — об отдыхе на черноморском побережье под звуки ПВО и взрывы БПЛА
Вера Борисова
корреспондент MSK1.RU
Мнение
Ешьте с гренками или бутербродами: как правильно приготовить намазку из кабачков
Елена Агафонова
Мнение
«Первый самостоятельный бюджет — это тренировка». Зачем школьникам карманные деньги: давать нельзя не давать
Сергей Шейн
Мнение
По следам Николая II на брендированном экспрессе: как посмотреть духовную столицу Сибири за два дня и 7 тысяч рублей
Анастасия Жердина
Журналист
Рекомендуем