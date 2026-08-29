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Бизнес Маленький, но гордый бизнес «Земляника не нравится — нагибаться надо»: как городской парень создал плантацию малины и стал звездой в Сети

«Земляника не нравится — нагибаться надо»: как городской парень создал плантацию малины и стал звездой в Сети

С какими трудностями пришлось столкнуться начинающему фермеру — видео

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Источник:

Алексей Ногигнский / 63.RU

Сергей Пронин уже третий год колесит по 250 км между Отрадным и Самарой. Раньше он занимался продажей электроники, а однажды решил сменить род деятельности и посвятил себя фермерству. Сегодня на двух гектарах земли он выращивает малину.

«Земляника мне что-то не нравится как культура. Не знаю, может, она низко слишком растет, нагибаться надо. Поэтому я выбрал малину. Но опыта у меня особо никакого не было, поэтому ошибок наворотил нормально. Было весело», — говорит фермер.

Для сбора ягод Сергей привлекает жителей ближайшего городка. После того, как удастся собрать пару-тройку ящиков, фермер сам отправится продавать их в областную столицу.

63.RU съездили на малиновую ферму, чтобы увидеть воочию плоды деятельности агронома. Как смелый парень осваивает новое для себя дело и почему иногда задается вопросом: «Да как же так вышло?» — смотрите в видео выше.

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