«Земляника не нравится — нагибаться надо»: как городской парень создал плантацию малины и стал звездой в Сети

Источник: Алексей Ногигнский / 63.RU

Сергей Пронин уже третий год колесит по 250 км между Отрадным и Самарой. Раньше он занимался продажей электроники, а однажды решил сменить род деятельности и посвятил себя фермерству. Сегодня на двух гектарах земли он выращивает малину.

«Земляника мне что-то не нравится как культура. Не знаю, может, она низко слишком растет, нагибаться надо. Поэтому я выбрал малину. Но опыта у меня особо никакого не было, поэтому ошибок наворотил нормально. Было весело», — говорит фермер.

Для сбора ягод Сергей привлекает жителей ближайшего городка. После того, как удастся собрать пару-тройку ящиков, фермер сам отправится продавать их в областную столицу.