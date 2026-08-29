Оценивали по конкурентоспособности: ярославская школа попала в топ лучших в России

Ярославская школа попала в топ-200 лучших в России по конкурентоспособности выпускников в 2026 году. Статистику опубликовали аналитики агентства РАЭКС.
В рейтинге участвовали школы со всей страны. Оценивался уровень количества выпускников, поступивших в ведущие вузы России.
Из Ярославской области в топ попала средняя школа № 33 им. К. Марса с углубленным изучением математики. Она заняла 173-е место.
Средняя школа № 33 им. К. Маркса существует с 1805 года. Располагается учреждение на улице Собинова, 22.
В тройку лидеров вошли:
Физико-математический лицей № 31 в Челябинске.
СУНЦ МГУ в Москве.
Физтех-лицей им. П. Л. Капицы в Долгопрудном (Московская область).
Также аналитики РАЭКС опубликовали десятку лучших школ в Ярославской области, там закрепились:
Средняя школа «Провинциальный колледж» (Ярославль).
Средняя школа № 33 им. Карла Маркса (Ярославль).
Лицей № 86 (Ярославль).
Образовательный комплекс им. Б. Н. Богачева (Рыбинск).
Образовательный комплекс № 6 «Квант» (Ярославль).
Образовательный комплекс № 1 «Лидер» (Ярославль).
Образовательный комплекс № 21 (Ярославль).
Гимназия № 9 (Ярославль).
Образовательный комплекс № 22 им. Н. А. Некрасова (Ярославль).
Образовательный комплекс № 24 им. А. С. Пушкина.
В 2025 году преподаватели из ЯрГУ имени П. Г. Демидова вошли в число самых цитируемых ученых в мире.