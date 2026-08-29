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Город Оценивали по конкурентоспособности: ярославская школа попала в топ лучших в России

Оценивали по конкурентоспособности: ярославская школа попала в топ лучших в России

Публикуем, кто отличился в 2026 году

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Ярославская школа попала в топ лучших в России&nbsp;— кто отличился | Источник: Александр Куренной / 76.RUЯрославская школа попала в топ лучших в России&nbsp;— кто отличился | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ярославская школа попала в топ лучших в России — кто отличился

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Ярославская школа попала в топ-200 лучших в России по конкурентоспособности выпускников в 2026 году. Статистику опубликовали аналитики агентства РАЭКС.

В рейтинге участвовали школы со всей страны. Оценивался уровень количества выпускников, поступивших в ведущие вузы России.

Из Ярославской области в топ попала средняя школа № 33 им. К. Марса с углубленным изучением математики. Она заняла 173-е место.

Средняя школа № 33 им. К. Маркса существует с 1805 года. Располагается учреждение на улице Собинова, 22.

В тройку лидеров вошли:

  1. Физико-математический лицей № 31 в Челябинске.

  2. СУНЦ МГУ в Москве.

  3. Физтех-лицей им. П. Л. Капицы в Долгопрудном (Московская область).

Также аналитики РАЭКС опубликовали десятку лучших школ в Ярославской области, там закрепились:

  1. Средняя школа «Провинциальный колледж» (Ярославль).

  2. Средняя школа № 33 им. Карла Маркса (Ярославль).

  3. Лицей № 86 (Ярославль).

  4. Образовательный комплекс им. Б. Н. Богачева (Рыбинск).

  5. Образовательный комплекс № 6 «Квант» (Ярославль).

  6. Образовательный комплекс № 1 «Лидер» (Ярославль).

  7. Образовательный комплекс № 21 (Ярославль).

  8. Гимназия № 9 (Ярославль).

  9. Образовательный комплекс № 22 им. Н. А. Некрасова (Ярославль).

  10. Образовательный комплекс № 24 им. А. С. Пушкина.

В 2025 году преподаватели из ЯрГУ имени П. Г. Демидова вошли в число самых цитируемых ученых в мире.

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Алёна Троицкая
корреспондент
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Комментарии
11
Гость
1 час
Топ 200???? Ну по 2,5 школы с субъекта и все в топе будут.
Гость
2 часа
Это теш
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