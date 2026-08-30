Россияне в 2026-м потратили на новые машины 2,5 триллиона: что происходит с авторынком

Покупка авто для россиян — один из способов вложения денег Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Россияне за семь месяцев этого года потратили на новые легковые автомобили 2,51 триллиона рублей — на 22% больше, чем годом ранее. При этом структура авторынка заметно меняется: китайские бренды теряют долю, российские почти сравнялись с ними по количеству продаж, а премиальные автомобили впервые забрали больше четверти всех расходов покупателей. Эксперты объясняют происходящее подорожанием машин, изменением предложения и активным использованием кредитных инструментов. Подробнее — в материале «Фонтанки.ру».

Авторынок впервые в году перешагнул 400 миллиардов

Таковы результаты совместного исследования «Газпромбанк Автолизинга» и агентства «Автостат». За январь — июль в России было продано 730,7 тысячи новых легковых автомобилей. В штуках рынок вырос заметно слабее, чем в деньгах: продажи увеличились примерно на 11%, тогда как расходы покупателей прибавили 22%.

Особенно показательным стал июль. За месяц россияне приобрели 122,1 тысячи новых автомобилей — это лучший результат с начала года. Одновременно расходы на машины достигли 424,2 миллиарда рублей, впервые превысив отметку в 400 миллиардов в текущем году.

Таким образом, рост рынка в денежном выражении происходит значительно быстрее роста продаж. По мнению экспертов, одна из главных причин — продолжающееся подорожание автомобилей.

Экономист, доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) Эдуард Коложвари в разговоре с «Фонтанкой.ру» отметил, что средняя стоимость новой машины за год выросла примерно с 3,14 до 3,51 миллиона рублей.

«Полагаю, что автомобиль — это вид серьезного защитного актива, доступный россиянам», — считает он.

Уверенный люкс

Состоятельные люди на подорожание авто внимания не обратили Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

На фоне общего подорожания особенно уверенно чувствует себя премиальный сегмент. За семь месяцев россияне купили 73 тысячи новых премиальных и люксовых автомобилей — это на 26,7% больше, чем годом ранее.

Расходы на такие машины выросли еще сильнее — на 26,8%, до 630 миллиардов рублей. В результате доля премиум-сегмента в общей финансовой емкости рынка увеличилась с 24,1% до 25,1%.

Массовый сегмент по-прежнему значительно крупнее: на него пришлось 657,7 тысячи проданных автомобилей и 1 триллион 881,6 миллиарда рублей расходов. Однако его доля в структуре рынка снизилась с 75,9% до 74,9%.

Эдуард Коложвари считает, что состоятельные покупатели пока практически не изменили своего поведения.

«Люкс-сегмент не претерпел больших потерь, дорогие автомобили приобретаются богатыми семьями в прежних объемах. На дорогие авто размер утилизационного сбора в пропорциональном отношении не так влияет, как на средний класс авто», — поясняет эксперт.

«Конкуренция условий продажи»

В среднем ценовом сегменте ситуация сложнее. По словам Коложвари, при стоимости автомобиля в несколько миллионов рублей покупатели всё чаще сравнивают не столько технические характеристики машин, сколько условия, на которых их можно приобрести.

При стоимости от 4 до 5 миллионов рублей автомобили примерно одинаковые по характеристикам, предложение превратилось в конкуренцию условий продажи — ставки рассрочки, взносы и трейд-ин. Эдуард Коложвари экономист, доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ

Дополнительным фактором спроса остаются банковские накопления. По мнению Коложвари, на фоне изменения привлекательности депозитов часть россиян может предпочесть направить деньги на покупку автомобиля.

«У населения в среднем по статистике довольно много ресурсов на вкладах в банках. Привлекательность этого способа снижается: инфляция разгоняется, ставки не растут. Возможно, некоторым гражданам сейчас выгоднее приобрести новый автомобиль или еще один в семью», — говорит экономист.

При этом обновление автопарка пока идет недостаточными темпами. По словам Коложвари, средний возраст автомобиля в России остается очень высоким и составляет около 15,4 года.

«Китайцы» еще лидируют, но прежнего отрыва уже нет

Самая заметная перестановка происходит между брендами разных стран. Китайские автомобили по-прежнему остаются лидерами по финансовой емкости рынка, однако их преимущество за год существенно сократилось.

За семь месяцев россияне потратили на машины китайских марок 1,12 триллиона рублей — на 7,2% меньше, чем годом ранее. Доля «китайцев» в общей структуре расходов упала с 58,7% до 44,7%.

У российских марок ситуация противоположная. Расходы на них выросли сразу на 71,1% — до 597 миллиардов рублей. Их доля увеличилась с 16,9% до 23,8%.

Растет и значение японских автомобилей: расходы на них увеличились на 120,3%, до 259,3 миллиарда рублей, а доля выросла с 5,7% до 10,3%. Европейские марки прибавили 46,4%, до 376,3 миллиарда.

По количеству продаж Китай и Россия уже практически сравнялись. Китайские бренды реализовали 298,8 тысячи автомобилей, российские — 296,8 тысячи. На эти две группы приходится 81,5% всего рынка.

«Новые локальные бренды» меняют расклад

Новое российское — нередко переосмысленное китайское Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Одной из причин перераспределения рынка стало появление новых российских марок, автомобили которых создаются на базе китайских моделей. О них подробнее мы рассказывали здесь.

Именно этот фактор, по оценке вице-президента Российской ассоциации автомобильных дилеров и эксперта компании «Автополе» Сергея Вайнера, способен продолжить менять структуру рынка.

При этом общий рост финансовой емкости Вайнер в разговоре с «Фонтанкой.ру» связал прежде всего с подорожанием автомобилей:

«Рост авторынка в денежном выражении на 22% за семь месяцев год к году объясняется комбинацией двух ключевых факторов: умеренным увеличением объемов продаж в штуках — порядка 10–12% — и непрерывным удорожанием автомобилей».

На цены, по его словам, одновременно давят ослабление рубля относительно юаня, налоговая нагрузка и регулярная индексация утилизационного сбора. Кроме того, постепенно сокращается предложение относительно доступных моделей, а доля более дорогих автомобилей и гибридов растет.

SUV забрали больше 80% всех автомобильных денег

Еще одна трансформация происходит внутри самой структуры автомобилей. Кроссоверы и внедорожники продолжают укреплять доминирование на российском рынке.

За семь месяцев было продано 540,5 тысячи автомобилей такого класса. На их покупку россияне потратили 2,055 триллиона рублей. Таким образом, на этот сегмент пришлось 74% всех продаж и 81,8% финансовой емкости рынка. Год назад доли SUV составляли 68,3% в штуках и 77,7% в деньгах.

На втором месте остаются автомобили В-класса, однако их позиции постепенно слабеют. За год доля таких машин в продажах сократилась с 21,8% до 17,5%, а в деньгах — с 10,3% до 7,9%. Всего за семь месяцев россияне приобрели 128,1 тысячи автомобилей этого класса на 198,2 миллиарда рублей.

«Ползучий рост цен» пока продолжится

Сергей Вайнер считает, что в ближайшее время российский авторынок продолжит развиваться без резких потрясений, однако автомобили будут постепенно дорожать.

Одним из главных инструментов поддержания спроса останется кредитование: реальные доходы покупателей не успевают за ростом стоимости машин, поэтому дилерам и банкам приходится искать способы сделать ежемесячный платеж приемлемым.

«Сдерживание прайсов начнется только тогда, когда на рынке сформируется жесткая конкуренция между локализованными производителями, которые ради борьбы за долю рынка будут вынуждены задействовать механизмы ценового регулирования», — уверен Сергей Вайнер.