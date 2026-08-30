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Происшествия Пять человек погибли, больше 20 пострадали: пассажирский автобус, ехавший в Москву, попал в смертельное ДТП

Пять человек погибли, больше 20 пострадали: пассажирский автобус, ехавший в Москву, попал в смертельное ДТП

Пять детей получили травмы

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Водитель автобуса ехал с высокой скоростью | Источник: Госавтоинспекция Ставрополья / МахВодитель автобуса ехал с высокой скоростью | Источник: Госавтоинспекция Ставрополья / Мах

Водитель автобуса ехал с высокой скоростью

Источник:

Госавтоинспекция Ставрополья / Мах

Смертельная авария с участием рейсового автобуса случилась в Ставропольском крае. Автобус следовал по маршруту Грузия — Москва. Водитель ехал с высокой скоростью и врезался в КАМАЗ, погибли пять человек, есть пострадавшие.

Источник: Госавтоинспекция Ставрополья / МахИсточник: Госавтоинспекция Ставрополья / Мах
Источник:

Госавтоинспекция Ставрополья / Мах

ДТП произошло 30 августа примерно в час ночи на 3-м километре дороги «Кавказ». По предварительным данным, водитель автобуса «Сетра» не выдержал дистанцию до впереди идущего КАМАЗа и врезался в машину. После этого автобус съехал в кювет.

«В результате ДТП пять человек погибли на месте происшествия, а 24 человека были доставлены в медицинские учреждения города Пятигорска для оказания необходимой помощи. Среди пострадавших — пятеро детей», — сообщили в областной ГИБДД.

Состояние четырех детей, попавших в больницу, оценивают как удовлетворительное, передали автоинспекторы. Один ребенок находится в реанимации.

«В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Подробные обстоятельства ДТП уточняются», — сообщили в ГИБДД по Ставропольскому краю.

Обновлено в 06:46 (мск): Количество пострадавших в ДТП возросло до 38, среди них 10 детей, сообщили в региональной Госавтоинспекции в MAX. Предварительно, в транспорте находилось 43 человека.

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Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
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Комментарии
3
Гость
2 часа
Водитель мог отвлечься на пролетающий в небе дрон. Сейчас же все стали бояться обломков с неба.
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Гость
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