Пять человек погибли, больше 20 пострадали: пассажирский автобус, ехавший в Москву, попал в смертельное ДТП

Водитель автобуса ехал с высокой скоростью Источник: Госавтоинспекция Ставрополья / Мах

Смертельная авария с участием рейсового автобуса случилась в Ставропольском крае. Автобус следовал по маршруту Грузия — Москва. Водитель ехал с высокой скоростью и врезался в КАМАЗ, погибли пять человек, есть пострадавшие.

Источник: Госавтоинспекция Ставрополья / Мах

ДТП произошло 30 августа примерно в час ночи на 3-м километре дороги «Кавказ». По предварительным данным, водитель автобуса «Сетра» не выдержал дистанцию до впереди идущего КАМАЗа и врезался в машину. После этого автобус съехал в кювет.

«В результате ДТП пять человек погибли на месте происшествия, а 24 человека были доставлены в медицинские учреждения города Пятигорска для оказания необходимой помощи. Среди пострадавших — пятеро детей», — сообщили в областной ГИБДД.

Состояние четырех детей, попавших в больницу, оценивают как удовлетворительное, передали автоинспекторы. Один ребенок находится в реанимации.

«В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Подробные обстоятельства ДТП уточняются», — сообщили в ГИБДД по Ставропольскому краю.