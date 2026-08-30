Билет на рейс не гарантирует место в самолете: Минтранс готовит новые правила для авиакомпаний

По задумке должно появиться больше возможностей для планирования поездок Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Минтранс России разрабатывает поправки в Воздушный кодекс, которые официально закрепят практику овербукинга на авиарейсах. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Никитин.

Овербукинг — это продажа билетов на рейс, но в большем количестве, чем есть мест в самолете. Такая практика существует во многих странах, но не в России. Она связана с тем, что небольшой процент пассажиров не является на рейс и их места остаются пустыми. Однако, если все являются на рейс, кого-то приходится оставлять в аэропорту.

«Для нас в гражданской авиации безусловный приоритет — это доступность полетов, повышение мобильности людей и, самое главное, защита прав и интересов пассажиров, обеспечение их безопасности. Задача Минтранса здесь как раз в том, чтобы прописать четкие, прозрачные правила игры для всей отрасли», — заявил Никитин.

Министр пояснил, что ведомство подробно изучило международную практику овербукинга. Этот инструмент, по его словам, изначально создавался для защиты интересов путешественников, поскольку на рейсах всегда есть неявившиеся пассажиры — те, кто опоздал, отложил поездку или передумал в день вылета. Овербукинг позволяет предложить места людям, которым необходимо улететь прямо сейчас.

Сейчас Минтранс совместно с общественностью и ведомствами, отвечающими за защиту прав потребителей, разрабатывает изменения в законодательство. Окончательные решения примут после обсуждения с учетом мнений всех заинтересованных сторон.

«Для нас важно, чтобы пассажиры с введением овербукинга получили не какие-то ограничения, а еще больше возможностей для планирования своих поездок», — подчеркнул глава Минтранса в беседе с РИА Новости.

Обновлено в 07:22 (мск): Минтранс РФ предлагает закрепить в законодательстве об овербукинге широкий выбор компенсаций для пассажира. Как уточнил Никитин, разрешить продавать билеты с запасом планируют только на направлениях с большим числом регулярных авиарейсов.