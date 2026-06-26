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Животные Не просто сладкие булочки: как из корги делают пастухов. Видео

Не просто сладкие булочки: как из корги делают пастухов. Видео

Собаки кинолога Флай и Плюша с удовольствием гоняют баранов на специальной ферме-полигоне. Только посмотрите на их старания!

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Как из милых корги делают пастухов

Источник:

Городские медиа

Кинолог из Иркутска Эльвира Грачёва уже 9 лет обучает собак пастушьей службе. Она занимается со своими корги, а также с псами других пород на специальной ферме-полигоне, где есть стадо баранов.

Как Эльвира решила заняться этим необычным видом спорта, она уже и не помнит. Зато теперь ее питомцы Флай и Плюша задорно исполняют команды, не давая стаду разбежаться.

Корги изначально были выведены как пастушьи, но за многие годы порода видоизменилась, лапы стали короче, что осложняет им работу. Однако инстинкты остаются сильны, потому такие тренировки очень полезны для собак.

«Работа не природе с собаками, с их основными инстинктами — это какая-то особая энергетика», — считает Эльвира.

На тренировки сейчас приходят владельцы собак совершенно разных пород. Пастьбе можно обучить даже овчарку. Занятия обычно начинаются со щенками с 4 месяцев, а по времени многое зависит от собаки. Главное — разбудить желание работать.

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Алёна КашпароваАлёна Кашпарова
Алёна Кашпарова
журналист ИрСити
Пастух Корги Кинолог
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Комментарии
2
Гость
1 час
А кто пасет наших романовских овец?
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Гость
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