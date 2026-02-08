Животные Обзор Цену себе знают! В Ярославле продают кошек за десятки тысяч рублей — показываем, как они выглядят

Это вам не Барсик и Муська…

В этой подборке — самые дорогие котята в Ярославле

Домашние питомцы делают нашу жизнь ярче и приятнее, становясь лучшими друзьями. Некоторые, ради породистого животного рядом готовы потратить немалые суммы. Давайте посмотрим, какие цены просят продавцы Ярославля за котят с родословной.

Коротколапый друг

Котенка породы Манчкин с возможностью племенного разведения продают за 100 тысяч рублей. По словам продавца, котик приучен к лотку и непривередлив к еде.

Манчкин — порода коротколапых кошек, зарегистрированная в 1995 году. Из-за природной генетической мутации лапы представителей породы намного короче, чем у остальных кошек.

Голубоглазые и пушистые

Котята породы рэгдолл выставлены на продажу в Ярославле за 70 тысяч рублей. Мс родословной, все производители питомника являются чемпионами международных выставок. Также продавец предлагает бережную доставку по всему миру.

Рэгдолл — порода крупных полудлинношерстных кошек, выведенная в США в 1960-х годах. Окрас питомцев полностью проявляется только к трем годам.

Бурма с высшими породными оценками

Кошку породы европейская бурма в Ярославле продают за 60 тысяч рублей. По словам продавца, девочка имеет высшие породные оценки и подходит для разведения. Малышка приучена к лотку и когтеточке. Помимо этой питомицы, есть и другие котята.

Европейская бурма — порода короткошерстных кошек среднего размера. Название связано с родиной породы — Бирмой (ныне Мьянма) в Юго-Восточной Азии. Бурмы делятся на две разновидности: европейская (британская) и американская.

Ушастый компаньон

Абиссинский котенок выставлен на продажу в Ярославле за 50 тысяч рублей. По словам заводчика, питомец имеет полный пакет документов.

Шестипалый мейн-кун

Котика породы мейн-кун в Ярославле отдают за 45 тысяч рублей. Продавец сообщает, что питомец — полидакт, на каждой из его лапок есть шестой палец, это считается редкостью. Малышу уже полгода, он кастрирован.

Мейн-кун — порода крупных кошек, выведенная в США в штате Мэн. В России мейн-куны стали популярны в 2000-х годах.

Кстати, недавно мы рассказывали, как устроен бизнес разведения породистых кошек.

Алёна Троицкая
корреспондент
Гость
8 февраля, 11:19
Все эти породистые очень уязвимы в плане здоровья. Живут, как правило, недолго. Мой а-ля уличный прожил 19 лет! При этом не кушал никаких кошачьих кормов из баночек и пакетов, а кушал просто сырую рыбку из магазина, молоко, сметану, иногда, если забывали купить рыбу, кушал сосиску или колбаску вареную. При этом был воспитанный и умный, ходил только на лоток, открывал сам двери (на защелках), отлично понимал что нельзя делать, ничего не драл, иногда баловался, но без порчи чего-либо.
Гость
8 февраля, 10:24
Поверьте, всё достойны внимания, и за дорого, и за бесплатно! Лишь бы их любили!
