Цену себе знают! В Ярославле продают кошек за десятки тысяч рублей — показываем, как они выглядят

В этой подборке — самые дорогие котята в Ярославле Источник: avito.ru

Домашние питомцы делают нашу жизнь ярче и приятнее, становясь лучшими друзьями. Некоторые, ради породистого животного рядом готовы потратить немалые суммы. Давайте посмотрим, какие цены просят продавцы Ярославля за котят с родословной.

Коротколапый друг

Малышу сейчас около 9-ти месяцев Источник: avito.ru

Котенка породы Манчкин с возможностью племенного разведения продают за 100 тысяч рублей. По словам продавца, котик приучен к лотку и непривередлив к еде.

Манчкин — порода коротколапых кошек, зарегистрированная в 1995 году. Из-за природной генетической мутации лапы представителей породы намного короче, чем у остальных кошек.

Голубоглазые и пушистые

Порода отличается ярко-голубыми глазами Источник: avito.ru

Котята породы рэгдолл выставлены на продажу в Ярославле за 70 тысяч рублей. Мс родословной, все производители питомника являются чемпионами международных выставок. Также продавец предлагает бережную доставку по всему миру.

Рэгдолл — порода крупных полудлинношерстных кошек, выведенная в США в 1960-х годах. Окрас питомцев полностью проявляется только к трем годам.

Бурма с высшими породными оценками

Этой кошечке сейчас 3 месяца Источник: avito.ru

Кошку породы европейская бурма в Ярославле продают за 60 тысяч рублей. По словам продавца, девочка имеет высшие породные оценки и подходит для разведения. Малышка приучена к лотку и когтеточке. Помимо этой питомицы, есть и другие котята.

Европейская бурма — порода короткошерстных кошек среднего размера. Название связано с родиной породы — Бирмой (ныне Мьянма) в Юго-Восточной Азии. Бурмы делятся на две разновидности: европейская (британская) и американская.

Ушастый компаньон

Котик гипнотизирует вас через фотографию! Источник: avito.ru

Абиссинский котенок выставлен на продажу в Ярославле за 50 тысяч рублей. По словам заводчика, питомец имеет полный пакет документов.

Шестипалый мейн-кун

Котика породы мейн-кун в Ярославле отдают за 45 тысяч рублей. Продавец сообщает, что питомец — полидакт, на каждой из его лапок есть шестой палец, это считается редкостью. Малышу уже полгода, он кастрирован.

Мейн-кун — порода крупных кошек, выведенная в США в штате Мэн. В России мейн-куны стали популярны в 2000-х годах.