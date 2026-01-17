НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Стоят десятки тысяч, а прибыли ноль? Заводчики рассказали, как устроен бизнес на породистых котах

Стоят десятки тысяч, а прибыли ноль? Заводчики рассказали, как устроен бизнес на породистых котах

Разбираемся, выгодно ли разводить котиков

Смотрим, кто участвовал в выставке кошек в Ярославле

Смотрим, кто участвовал в выставке кошек в Ярославле

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

В Ярославле в конце декабря прошла Международная выставка кошек. Мы посетили мероприятие для того, чтобы пообщаться с заводчиками пушистиков и узнать нюансы их работы.

Выставка дает возможность питомцам соревноваться друг с другом в конкурсах и рингах, получая призы. Хозяева в это время могут проверить представителей питомника на соответствие стандарту породы и представить котят на продажу.

Оказывается, рожденные котята питомников делятся на две категории: на разведение и в домашние любимцы. Первые стоят дороже, так как предполагается, что питомец станет представителем породы и будет давать потомство. Те, кто продается в любимцы, уже кастрированы/стерилизованы и не могут продолжать род.

Золотые британцы из Костромы

На руках у Сергея главный производитель питомника, домашние зовут его Джерри. По словам заводчика, котик немного трусоват, зато красив собой и неагрессивен. На данный момент Джерри имеет титул Большого международного чемпиона
Эти котята приехали на продажу. Их окрас называется «льняное золото». Характерные черты британцев: большие щечки, маленькие ушки, поставленные вперед, короткий толстый хвост и выраженные курдючки

Сергей приехал на выставку в Ярославль из соседней Костромы. Там мужчина является председателем клуба любителей кошек, основанного в 1989 году, и представителем питомника Brit pride, занимающегося кошками британской породы.

Основной род деятельности Сергея — ювелирное дело. Разведение кошек — его хобби, он не считает, что это можно называть бизнесом.

По словам заводчика, оценивать потенциал кошек на разведение лучше после года. По маленькому котенку тяжело определить, сможет ли он стать производителем породы.

— Бывает как в сказке у Андерсена «Гадкий утенок»: сначала без слёз не взглянешь на котенка, а потом вырастает красавец. Всегда просим хозяев присылать фото, как изменились питомцы, — рассказал костромич.

По словам Сергея, потомство коты могут вязать примерно до 10 лет, а вот кошки производить котят могут где-то до 6 лет. Британские питомцы в любимцы стоят от 30 тысяч рублей, в разведение — более 100 тысяч, цена зависит от племенных качеств.

— Те животные, которые идут в племенную работу, это, грубо говоря, звездочки, которые тщательно отбираются из многих. В этом заключается работа питомника. Чтобы получить классного котика, надо повязать двух классных животных. Очень жесткие требования всегда, особенно к папе, — объяснил Сергей.

Британских кошек часто считают недружелюбными и неласковыми. Как утверждает Сергей, это миф. По его словам, всё в руках хозяина, с питомцем нужно заниматься.

«Миссия в том, чтобы дарить счастье»

Этой бурманской девочке 6 месяцев. По родословной ее зовут Королевская Ромашка, но дома ее называют Медвежонкой
Порода очень сильно привязывается к хозяину. Вместе с ним будет делать все домашние дела, ходить по пятам

Мария из Ярославля занимается разведением кошек уже больше 10 лет. Порода европейская бурма заинтересовала ее 2,5 года назад. С тех пор заводчица очень хочет популяризовать ее.

— Продавать котят постарше всегда жалко, каждый раз плачу. Но знаю, что миссия заводчика состоит в том, чтобы дарить счастье, соединять человеческое и бурманское сердца. Без преувеличений, это самая ласковая и любвеобильная порода, — рассказала Мария.

Ярославна имеет свою строительную компанию, кошками занимается для души. Один бурманский котенок стоит около 80–90 тысяч. Потенциальные владельцы проходят строгий отбор, Мария не продает котиков тем, у кого есть дети младшего школьного возраста (до 10 лет), хотя порода хорошо с ними ладит.

Также Мария проводит уроки для питомцев: учит спокойно воспринимать купание в ванной, не бояться звуков и ловить птичек.

«Они мне напоминают собак»

На руках у заводчицы девочка Саломея, дома ее называют Софой. Кошка русской породы курильский бобтейл. Телосложение таких пушистиков отличается длинными задними лапами и коротким заломанным хвостом, котики с таким рождаются, это мутация
Представители породы — хорошие охотники, как и собаки, в обиду себя не дадут. Идеально подходят для людей, которые живут в своем доме на участке
«Красная» девочка с суровым взглядом

Заводчица Марина из Рыбинска всегда любила собак, но когда увидела котиков породы курильский бобтейл, поняла, что хочет разводить именно их. Так появился питомник Sea of Heat.

— Я влюбилась в них, они мне напоминают собак. Очень сильно привязываются к людям, очень компанейские, выбирают себе одного хозяина и остаются преданны ему всю жизнь, — объяснила заводчица.

Разведение бобтейлов — основной род деятельности Марины, однако большой прибыли это не приносит. Один котенок стоит около 35–40 тысяч рублей. Питомник для женщины больше означает любовь к животным.

«Забрали первые места»

Перед вами красотка Имельда, ей 3 месяца. Окрас кошки называется снежный минк
Некоторые из питомцев Анны заняли призовые места

Ярославна Анна по профессии ветеринарный врач, разведение породы бенгальских котов ее хобби. Котята стоят от 40 тысяч рублей. У породы есть несколько разновидностей по окрасу: снежный минк, снежный колор поинт, классический золотистый и серебристый.

— Порода очень активная, котики всегда требуют общения, не любят сидеть дома одни, — рассказала заводчица.

Кошки Анны забрали на выставке первые места среди Юниоров.

Юниоры — это один из возрастных классов кошек. К этой группе подходят питомцы от 6 до 10 месяцев. Также есть класс Котят (от 3 до 6 месяцев), Открытый класс (кошки старше 10 месяцев, впервые участвовавшие в выставке) и класс Кастратов (представители старше 10 месяцев, которые кастрированы/стерелизованы).

«На содержание денег уходит больше»

Этого котика зовут Ваня. Он занял второе место на конкурсе среди короткошерстных пород
На руках у Светланы победительница выставки Ивонна, сокращенно Ива. Ее признали лучшим животным всех пород и типов шерсти. Порода кошки — корниш-рекс

Светлана из Ярославля занимается разведением кошек около 8 лет. Ее выбор пал на породу корниш-рекс, так появился питомник Solrex. Питомцы Светланы стали лицом выставки и красовались на афише.

— Порода достаточно здоровая, редко бывают какие-то серьезные заболевания, поэтому и решила разводить. А еще мне не очень нравятся диванные кошки, я люблю энергичных, тех, кто любит поиграть, — объяснила Светлана.

По основной профессии ярославна заместитель финансового директора, разведение кошек для нее хобби. Представитель породы корниш-рекс стоит около 60 тысяч рублей. По словам Светланы, бизнес на этом не построишь.

— Я посмотрела анализ трат на маркетплейсе в разделе «Животные» и увидела сумму порядка 300 тысяч. Какой тут бизнес, на содержание питомцев денег уходит больше, — поделилась заводчица.

«Огромные вложения»

На фотографии вы видите Наутилуса, ему 7 месяцев

На фотографии вы видите Наутилуса, ему 7 месяцев

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Ольга из Ярославля работает администратором на охотничье-рыболовной базе, не так давно она решила разводить породу канадский сфинкс. Такие котята стоят около 130 тысяч рублей с возможностью продолжения потомства.

— Цена зависит от внешнего вида. Бизнес построить на этом сложно и затратно, требуются огромные вложения, — рассказала Ольга.

По словам заводчицы, канадские сфинксы очень дружелюбные, интересные и забавные, хорошо ладят с детьми. Именно поэтому она решила заниматься разведением конкретно этой породы.

Ранее мы публиковали умилительный фоторепортаж с выставки, который можно посмотреть здесь.

Алёна Троицкая
корреспондент
Алёна Троицкая
корреспондент
Заводчики кошек Порода Питомник Выставка
