Можно ли кормить голубей в городе: мэрия поставила точку в споре ярославцев

В мэрии Ярославля рассказали, почему нельзя кормить голубей Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Надо ли кормить голубей в городе? В телеграм-канале 76.RU развернулась битва мнений по этой теме. Одни считают, что подкармливать птиц и тем самым помогать им выживать необходимо. Другие уверены, что это лишь порождает антисанитарию.

Точку в вопросе поставили власти.

«Кормление голубей и других птиц в жилых зонах может привести к созданию санитарно-эпидемиологической угрозы. За это предусмотрена ответственность по статье 8.2 КоАП РФ „Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления“», — прокомментировали в пресс-службе мэрии Ярославля.

Нарушителям может грозить штраф: для граждан — 2-3 тысячи рублей, для должностных лиц — 10-30 тысяч рублей, для предпринимателей, работающих без образования юридического лица, — 30-50 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток, для юридических лиц — 100-250 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

За повторное нарушение в течение года штрафы еще выше.

А, если в результате этих действий будет причинен вред здоровью людей или окружающей среде, возникла эпидемия или эпизоотия, то штраф для граждан составит 5-7 тысяч рублей, для должностных лиц — 40-50 тысяч рублей; для предпринимателей, работающих без образования юридического лица, — 70-80 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток, для юридических лиц — 400-500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Эпизоотия — широкое распространение заразной болезни животных среди одного или многих видов животных на значительной территории.

Напомним, зоолог также выступил против кормления городских голубей. Одним из аргументов является то, что для самих птиц подкормка может навредить. Чаще всего люди крошат голубям хлеб, а он вызывает у пернатых проблемы со здоровьем.