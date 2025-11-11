«Это игра в бога»: ярославцы поспорили, надо ли кормить голубей в городе

Мнения горожан о том, надо ли подкармливать голубей, разделились Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцы поспорили, надо ли кормить голубей в городе. Кому-то жалко птиц. Другие считают голубей потенциальными разносчиками заразы, а значит подкармливать их, тем самым стимулируя размножение, опасно.

В телеграм-канале 76.RU защитники и противники кормления птиц обменялись аргументами. Публикуем позиции по этому вопросу.

«Дурость откровенная»

Многие считают, что подкармливать голубей не нужно.

«Мне кажется, что матушка природа позаботилась о том, чтобы голуби могли сами себя прокормить. А вот кормить голубей у остановок, парковок — дурость откровенная», — поделился мнением в нашем телеграм-канале Илья.

«Нас в детстве учили делать кормушки и подкармливать птиц зимой. Чтобы синички и снегири могли пережить морозы. Не помню, чтобы нам предлагали кормить голубей. Голуби в городе питаются отходами, — поддержал Ляксандер. — Бабулька держит батончик заплесневевший и, отламывая кусочки, кидает любимчику, а другому не даёт — наглый больно. Это игра в бога. Мелкая, почти безобидная».

«Подкармливает борщом и селедкой»

Многие недовольны антисанитарией, которая возникает на месте кормления птиц.

«В нашем дворе есть особо одаренный мужчина из соседнего дома. Он умудряется подкармливать голубей борщом, селедкой и остатками курицы. Никакие доводы и просьбы не кормить помоями не приносят результата», — возмутилась читательница Елена.

Подписчик под ником Иннсртц считает, что кормить голубей можно только на помойке.

«Пусть там кормят, а не в парках. Сейчас выйдут на площадь Труда к фонтанам, чтобы загадить там все скамейки голубями», — высказал свое мнение ярославец.

«Запретить на законодательном уровне»

Читатель Матвей Дмитриевич и вовсе призвал запретить кормление голубей на законодательном уровне.

«Все чердаки в домах по колено в трупах птиц. Бабки, которые кормят с балконов этих голубей, уже надоели. Я пешеход, но сочувствую автовладельцам», — объяснил он свои позицию.

«Находить варианты сосуществования»

При этом нашлись и защитники голубей.

«Голуби — это часть экосистемы и городской среды. Так же, как и бездомные животные. Призывать их уничтожать — это глупо и немилосердно. Надо находить такие варианты сосуществования, чтобы минимизировать отрицательное влияние друг на друга», — написала Ирина.

Также женщина убеждена, что подхватить инфекцию от другого человека гораздо проще, чем от голубя.

«Не спорю, голуби являются переносчиками некоторых инфекций. Но не нужно преувеличивать их влияние», — считает Ирина.

Кроме того, по словам женщины, голуби приносят и пользу для городской экосистемы.

«Да, голуби питаются отходами. Это помогает уменьшать объем органического мусора. Являются источником пищи для хищных птиц в городе. Голуби являются отличными биоиндикаторами. Изучая их здоровье, состав их перьев и помета можно отслеживать уровень загрязнения воздуха и воды. Голуби всегда жили рядом с человеком. Если вам они не нравятся, никто не заставляет вас их кормить. Но не надо мешать делать это другим. У нас в районе бабульки подкармливают голубей за домом на пустыре, никому не мешают», — заключила Ирина.

Мнение специалиста

Нужно ли подкармливать голубей — ответ биолога Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Старший преподаватель кафедры экологии и зоологии факультета биологии и экологии ЯрГУ им. П. Г. Демидова Александр Русинов считает, что подкармливание голубей больше зло, чем благо.

«По моему мнению, подкармливать голубей в городе не нужно, чтобы искусственно не увеличивать их популяцию. Дело в том, что эти птицы являются не только переносчиками ряда опасных для человека и домашней птицы инфекций, но и создают массу других проблем. Прежде всего, загрязняют пометом дома, чердаки, архитектурные объекты. Это не просто портит внешний вид строений, в том числе исторических памятников, но и создает дополнительную антисанитарию. При этом сами голуби не сильно страдают в городе от голода, они способны самостоятельно найти себе пропитание. А дополнительная подкормка только способствует увеличению их популяции. В результате городские голуби начинают размножаться несколько раз в год, включая зиму, хотя в норме они должны это делать один-два раза в год в летний период», — рассказал эксперт.

Есть и еще аргумент не в пользу подкармливания пернатых.

«Сама пища, которой люди кормят голубей, чаще всего им не подходит. Лучший корм для этих птиц — цельнозерновые крупы. А хлеб, который обычно используют для подкормки, при частом употреблении может вызвать у голубей кандидоз зоба, закупорку зоба, проблемы с кишечником», — объяснил зоолог.

Напомним, по словам орнитолога, голуби являются разносчиками более 20 опасных болезней, примерно пять из которых смертельны для человека. Ученый отметил, что, если вы видите голубя с выделениями из носа или клюва, с плохим пером, закрытыми глазами, то лучше не походить к такой птице и не брать ее домой.

Ранее мы публиковали разъяснение, чем опасны городские голуби.

А вы как считаете, надо ли подкармливать голубей? Да Нет Не знаю У меня особое мнение. Поделюсь им в комментариях