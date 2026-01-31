НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
Животные Где в Ярославле есть площадки для выгула собак: список адресов

Где в Ярославле есть площадки для выгула собак: список адресов

Специальные места оборудованы в каждом районе города

174
Публикуем адреса площадок для выгула собак | Источник: Артем Бауман / 76.RUПубликуем адреса площадок для выгула собак | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Публикуем адреса площадок для выгула собак

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

В мэрии Ярославля утвердили официальный перечень площадок для выгула собак. Постановление с обновленным списком адресов было подписано мэром Артемом Молчановым 19 января 2026 года.

Специальные места для выгула домашних животных оборудованы в каждом районе города.

Площадки для выгула собак

В Ленинском районе:

В Ленинском районе три площадки для выгула собак | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиаВ Ленинском районе три площадки для выгула собак | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

В Ленинском районе три площадки для выгула собак

Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

  • улица Автозаводская, у дома № 29;

  • улица Автозаводская, у дома № 77;

  • улица Автозаводская, у дома № 95.

В Кировском районе:

В Кировском районе&nbsp;— две площадки | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиаВ Кировском районе&nbsp;— две площадки | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

В Кировском районе — две площадки

Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

  • улица Городской Вал, у дома № 1;

  • в районе парка 1000-летия Ярославля.

Во Фрунзенском районе:

Во Фрунзенском районе всего пять таких специализированных мест | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиаВо Фрунзенском районе всего пять таких специализированных мест | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Во Фрунзенском районе всего пять таких специализированных мест

Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

  • улица Кривова, у дома № 41;

  • проспект Фрунзе, у дома № 59;

  • улица Звездная, у дома № 9, корпус 2;

  • улица Суздальская, у дома № 182;

  • улица 1-я Портовая, у дома № 21.

В Красноперекопском районе:

Четыре площадки оборудованы в Красноперекопском районе | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиаЧетыре площадки оборудованы в Красноперекопском районе | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Четыре площадки оборудованы в Красноперекопском районе

Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

  • улица Маланова, у дома № 12;

  • улица Нефтяников, у дома № 25;

  • улица Павлова, у дома № 33;

  • улица Большие Полянки, у дома № 27/36.

В Заволжском районе:

В Заволжском районе есть три площадки для выгула собак | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиаВ Заволжском районе есть три площадки для выгула собак | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

В Заволжском районе есть три площадки для выгула собак

Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

  • улица Кавказская, у дома № 23;

  • улица Красноборская, у дома № 17;

  • улица Спартаковская, у дома № 8б.

В Дзержинском районе:

Больше всего мест для выгула собак в Дзержинском районе | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиаБольше всего мест для выгула собак в Дзержинском районе | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Больше всего мест для выгула собак в Дзержинском районе

Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

  • улица Батова, у дома № 26;

  • улица Громова, у домов № 12 и 38;

  • проспект Дзержинского, у домов № 2д, 3;

  • улица Елены Колесовой, у домов № 60, 62;

  • улица Строителей, напротив дома № 7.

А где вы выгуливаете своих собак?

Прямо у дома
В парках
На специальной площадке
Свой вариант напишу в комментариях
