Где в Ярославле есть площадки для выгула собак: список адресов

В мэрии Ярославля утвердили официальный перечень площадок для выгула собак. Постановление с обновленным списком адресов было подписано мэром Артемом Молчановым 19 января 2026 года.
Специальные места для выгула домашних животных оборудованы в каждом районе города.
Площадки для выгула собак
В Ленинском районе:
улица Автозаводская, у дома № 29;
улица Автозаводская, у дома № 77;
улица Автозаводская, у дома № 95.
В Кировском районе:
улица Городской Вал, у дома № 1;
в районе парка 1000-летия Ярославля.
Во Фрунзенском районе:
улица Кривова, у дома № 41;
проспект Фрунзе, у дома № 59;
улица Звездная, у дома № 9, корпус 2;
улица Суздальская, у дома № 182;
улица 1-я Портовая, у дома № 21.
В Красноперекопском районе:
улица Маланова, у дома № 12;
улица Нефтяников, у дома № 25;
улица Павлова, у дома № 33;
улица Большие Полянки, у дома № 27/36.
В Заволжском районе:
улица Кавказская, у дома № 23;
улица Красноборская, у дома № 17;
улица Спартаковская, у дома № 8б.
В Дзержинском районе:
улица Батова, у дома № 26;
улица Громова, у домов № 12 и 38;
проспект Дзержинского, у домов № 2д, 3;
улица Елены Колесовой, у домов № 60, 62;
улица Строителей, напротив дома № 7.
А где вы выгуливаете своих собак?