В России животных могут продать за долги хозяина. Как защитить своих кошек (и собак)

По закону, ваши питомцы — это ваше имущество Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Эксперт предупредил, что в России домашних животных могут продавать за долги их хозяев. Рассказываем главное о таких случаях.

Юрист Людмила Александрова пояснила, что к животным, согласно 137-й статье Гражданского кодекса РФ, применяются общие правила об имуществе.

«Это значит, что питомцы могут быть объектом права собственности и иных вещных прав, могут передаваться другим лицам на основании гражданско-правовых сделок, их можно оставить в залог», — подчеркнула Александрова.

Однако у питомцев всё же есть ряд особенностей, которые отличают их от обычных объектов гражданских прав — вещей. Эти особенности отражаются в специальных законах, например, «Об ответственном обращении с животными» или «О животном мире».

«Принимая во внимание, что особенность правового режима выражается в основном в запрете жестокого обращения с животными, право собственности и иное право на животное подвергается существенному ограничению.

Итак, например, поскольку домашние животные считаются движимым имуществом, они подлежат разделу между супругами точно так же, как и иное движимое имущество — мотоцикл или автомобиль. Любимого кота или собаку можно включить в качестве имущества в текст брачного договора или в соглашение о разделе имущества», — подчеркнула Александрова.

Забрать животных за долги хозяина юридически возможно с 2021 года. Однако есть важный нюанс. Так делают, только если хозяева используют питомцев как инструмент для извлечения прибыли. Так сказано в 446-й статьей Гражданского процессуального кодекса.

«То есть, если у вас Мурзик, Барсик, Тузик или Бобик — их не заберут. А если занимаетесь разведением питомцев с последующей продажей котят и щенков — это уже предпринимательская деятельность.

Таким образом, в зоне риска находятся профессиональные заводчики. Если у них имеются большие долги, а страницы их соцсетей пестрят фото и объявлениями о продаже щенков и котят, то животных могут посчитать ценными и включить в опись имеющегося у должника имущества. Просто обладание породистым животным автоматически не означает, что вы обязательно извлекаете прибыль, — это должен доказать пристав. И действие пристава, который не прав, возможно обжаловать через суд», — пояснила юрист.

Юридически, если имущество (кот или собака) внесено в опись, пристав может наложить на это имущество арест без права отчуждения. То есть продать, подарить или вывезти питомцев будет нельзя. Однако они останутся у хозяина — на ответственном хранении. Так могут сделать, чтобы у должника появится стимул поскорее рассчитаться с кредитором. Тем не менее в реальности до продажи животного довести сложно.