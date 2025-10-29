В ярославских соцсетях завирусилось видео с медведем, гуляющим по дороге. Что об этом говорит егерь

Жители Ростовского района бьют тревогу Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В ярославских пабликах завирусилось видео с прогуливающимся по улице медведем. Авторы отметили, что кадры сделаны в поселке Ростовского округа.

«В Поречье-Рыбное, на улице Мологской, у домов 93 и 103, около 22 часов разгуливал медведь. Жители крайне обеспокоены своей безопасностью. Стоит особняком и вопрос уличного освещения: его толком нет», — указали авторы поста.

К посту прикрепили короткое видео. У некоторых пользователей кадры вызвали сомнения: многие сочли, что оно сгенерировано нейросетью.

Жители Ростовского района бьют тревогу из-за медведя Источник: «Жесть Ярославль» / T.me

В областном Министерстве лесного хозяйства и природопользования на запрос 76.RU уточнили, что егеря проверили лес вблизи поселка.

«Информация подтвердилась при выездном обследовании территории. В течение этого сезона охоты на медведя организована добыча этой особи», — сообщили специалисты.

В случае обнаружения медведя в населенном пункте или на его территории необходимо сообщить информацию по единому телефону экстренных служб 112 или ЕДДС района для оперативного принятия мер.

Напомним, что Ярославская область является традиционным местом обитания бурых медведей. По данным за 2025 год, в регионе насчитывается 1336 медведей.

«Не нужно пытаться подойти к медведю или отпугнуть его, лучше найти себе безопасное место. От зверя важно отходить медленно, не поворачиваться к нему спиной. После встречи с хищником следует обратиться в полицию или МЧС», — порекомендовали в министерстве.