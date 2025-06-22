Где в Ярославской области можно встретить медведя? Список опасных территорий

В Ярославле заметили медведей Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











За период с мая по начало июня о появлении медведей на территории Ярославской области местные жители сообщали шесть раз. Об этом 76.RU рассказали в Министерстве лесного хозяйства Ярославской области:

«По факту количество случаев могло быть и больше, так как возможно жалобы направляются не всегда».



Оказывается, в данный период времени медведи в возрасте двух-трех лет, с приближением зрелого возраста, уходят от мам. Именно молодые особи обычно случайно захаживают на территорию людей.

«Обычно это происходит, когда молодой медведь может заботиться о себе сам. В этот период молодые звери перемещаются, в том числе, в поисках новых для себя территорий», — объяснили в Министерстве лесного хозяйство Ярославской области.

В каких районах Ярославской области видели медведей:

в Некоузском;

в Первомайском;

в Даниловском;

в Ярославском;

в Некрасовском;

в Переславском.