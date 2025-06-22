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Где в Ярославской области можно встретить медведя? Список опасных территорий

Молодые звери стали появляться на территории людей

4 663
9 комментариев
В Ярославле заметили медведей | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUВ Ярославле заметили медведей | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

В Ярославле заметили медведей

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

За период с мая по начало июня о появлении медведей на территории Ярославской области местные жители сообщали шесть раз. Об этом 76.RU рассказали в Министерстве лесного хозяйства Ярославской области:

«По факту количество случаев могло быть и больше, так как возможно жалобы направляются не всегда».

Оказывается, в данный период времени медведи в возрасте двух-трех лет, с приближением зрелого возраста, уходят от мам. Именно молодые особи обычно случайно захаживают на территорию людей.

«Обычно это происходит, когда молодой медведь может заботиться о себе сам. В этот период молодые звери перемещаются, в том числе, в поисках новых для себя территорий», — объяснили в Министерстве лесного хозяйство Ярославской области.

В каких районах Ярославской области видели медведей:

  • в Некоузском;

  • в Первомайском;

  • в Даниловском;

  • в Ярославском;

  • в Некрасовском;

  • в Переславском.

Ранее жители Ярославской области сообщили о медведе, который живет в лесу около села Диево-Городище в Некрасовском районе. Очевидцы рассказали о том, что животное разорило ульи.

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Комментарии
9
Гость
22 июня, 14:44
Ничего удивительного ! У нас , весь Борисоглебский сосновый заповедник выпилили , до самой тверской обл. У каждого второго пилорама . Так-что куда животным идти ?
Гость
22 июня, 11:41
А каковы опасные территории, где велика вероятность столкнуться с несистемным оппозиционером - врагом России?
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