Где в Ярославской области можно встретить медведя? Список опасных территорий

За период с мая по начало июня о появлении медведей на территории Ярославской области местные жители сообщали шесть раз. Об этом 76.RU рассказали в Министерстве лесного хозяйства Ярославской области:
«По факту количество случаев могло быть и больше, так как возможно жалобы направляются не всегда».
Оказывается, в данный период времени медведи в возрасте двух-трех лет, с приближением зрелого возраста, уходят от мам. Именно молодые особи обычно случайно захаживают на территорию людей.
«Обычно это происходит, когда молодой медведь может заботиться о себе сам. В этот период молодые звери перемещаются, в том числе, в поисках новых для себя территорий», — объяснили в Министерстве лесного хозяйство Ярославской области.
В каких районах Ярославской области видели медведей:
в Некоузском;
в Первомайском;
в Даниловском;
в Ярославском;
в Некрасовском;
в Переславском.
Ранее жители Ярославской области сообщили о медведе, который живет в лесу около села Диево-Городище в Некрасовском районе. Очевидцы рассказали о том, что животное разорило ульи.