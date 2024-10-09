Депутат Госдумы РФ — об охране зоопарков после похищения кенгуру: «Животные стоят больших денег»

Депутат Госдумы РФ попросил тщательнее охранять зоопарки Источник: duma.gov.ru, пресс-служба Ярославского зоопарка











Депутат Государственной Думы РФ, первый заместитель председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов после похищения кенгурят в Ярославле и Калужской области просит усилить охрану зоопарков.

— Это факт, что зоопарки надо лучше охранять. Факт, что их надо лучше контролировать, это очень серьезные звоночки для надзорных органов. Потому что у нас зоопарки — это лицензируемый вид деятельности, и получить эту лицензию крайне трудно. Надо соответствовать очень большому количеству требований. Я считаю, что одним из таких требований должны быть меры безопасности. Потому что эти животные стоят больших денег. На черном рынке можно за несколько сотен тысяч продать такого кенгуренка, — рассказал в беседе с 76.RU Владимир Бурматов.

Он отметил: «Сам факт проникновения, а затем похищения экзотического животного вызывает вопросы о мерах безопасности».

Владимир Бурматов обратил внимание, что вольеры в зоопарках должны быть закрыты на замки. Напомним, по некоторым данным, клетка кенгуренка Кроша в Ярославском зоопарке была замотана на проволоку.

Ладно, это кенгурята, безобидные животные. А если это более серьезные животные? А если это хищники, они тоже на проволоку замотаны? Владимир Бурматов депутат Государственной Думы РФ, первый заместитель председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды

«На рожон лезть никто не захочет»

Депутат Госдумы РФ обратил внимание, что из зоопарков крайне редко похищают животных.

— Это серьезная история, на нее надо было максимально жестко реагировать, это факт. Мы отреагировали, направили депутатский запрос в ОВД. Полиция эффективно отработала. Поймала, арестовала. Уголовный срок, конечно же, грозит. Я не думаю, что [кража животных] будет повторяться. Потому что дураков мало. На рожон лезть никто не захочет, если будет нормальный и справедливый приговор. В моём понимании, справедливый приговор — это года 3−4 ему светит. В пределах 5 лет, — добавил Владимир Бурматов.

Эту историю обсуждали по всей России Источник: 76.RU

На данный момент обвиняемым по статье о краже с проникновением проходит 31-летний житель Вологодской области Иван Некрасов, он имеет особенности — детскую внешность и невысокий рост. Как ранее объясняла его адвокат Екатерина Сентищева, Иван ранее был судим, имеет психическое заболевание, а также пытался отправиться на СВО, но был комиссован по здоровью.

— Надо проверить, не действовал ли он в составе группы лиц по предварительному сговору. Плюс он рецидивист, он уже привлекался до этого. Он собрал себе букет отягчающих обстоятельств. На самом деле, серьезный приговор может быть, — считает депутат Госдумы РФ. — Каждым таким случаем буду заниматься лично. Мы просто так не оставим. И я уверен, что сильно много желающих [организовывать похищение животных] не будет, а если будут, то снова вместе с МВД мы отработаем, добьемся того, чтобы их поймали, а дальше — суд и приговор. Не надо в эти игры играть.

«Богатый хочет кенгуру»

По версии Владимира Бурматова, похищение кенгурят могло быть частным заказом. Ранее аналогичное мнение озвучивал дрессировщик, народный артист России Эдгард Запашный.

— Разброс цен на кенгуру на черном рынке — от 120 до 400 тысяч рублей, смотря кому продают, и сколько этот человек готов заплатить. Просто богатый человек хочет, чтобы у него на лужайке прыгал кенгуру перед домом. Вот приспичило, вот и покупает, — пояснил депутат. — В контактных зоопарках их не используют, у нас контактные зоопарки вообще запрещены. Там только сельскохозяйственные животные могут использоваться, к которым кенгуру не относятся. Условно говоря, овечки могут быть, куры, барашек или козлик.

[Экзотических животных покупают] богатые люди из прихоти — вот у меня всё есть, теперь у меня есть кенгуру. Кенгуру Кроша, вроде как, кто-то купил себе для потехи. Это пусть следствие разбирается. Владимир Бурматов депутат Государственной Думы РФ, первый заместитель председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды