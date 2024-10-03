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Происшествия Похищение кенгурят эксклюзив «Животных очень любит»: серийным похитителем кенгурят оказался «странный мальчик» — что о нём известно

«Животных очень любит»: серийным похитителем кенгурят оказался «странный мальчик» — что о нём известно

76.RU публикует подробности резонансной истории

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5 комментариев

Похитителя задержали

Вечером 3 октября в подмосковном городе Королёве обнаружили последнего пропавшего кенгуренка, Кроша. За судьбой пушистика следили по всей стране. Кареглазый малыш исчез из зоопарка в Ярославле в ночь на 27 сентября, через три дня еще двое кенгурят пропали из парка птиц в Калужской области.

Похитителем называют 31-летнего Ивана Некрасова из Вологодской области. Во время задержания выяснилось: это мужчина с необычной внешностью, у него низкий рост, моложавое лицо и высокий голос. Портал 76.RU публикует эксклюзивные подробности.

Видео допроса Ивана

«Странный мальчик» 

По данным нашего источника в вологодской полиции, Иван — тихий, почти нелюдимый человек. В последние годы он поселился в бабушкином деревянном доме в селе Тарногский Городок Вологодской области. Жил один — ни родителей, ни жены.

— Молодой человек необщительный, на своей волне, сотрудников полиции всегда избегал. В местах антиобщественных элементов не появлялся, алкоголем не злоупотребляет, не курит. Он стоит на учете у психиатра, — поделился инсайдер 76.RU.

Местные в селе привыкли к особенностям внешности Ивана: между собой его называют карликом.

— Странный мальчик, родители есть, но с ним не проживают. У него особенности роста, он детской внешности. Он выглядит как ребенок.

31 год, а выглядит как ребенок.

Соседка Ивана в беседе с 76.RU рассказала, что похититель не работал и, вероятно, не имел образования.

Сумка с крокодилом

Четыре года назад молодой человек напугал полицию крокодилом Гошей: Иван принес в отдел сумку с рептилией. На тот момент он был под условно-досрочным освобождением, поэтому просил у полиции перевода в другой регион.

— Он попросил письменного разрешения на перемену места жительства. Полицейским мужчина пояснил, что хочет переехать в Сочи. <…> Со слов мужчины, в связи с наступлением холодов он озаботился состоянием рептилии. Условий для содержания крокодила в неволе тарножанин обеспечить не мог, — сообщали в местной полиции в 2020-м.

Иван удивил полицейских сумкой с крокодилом

Правда, рептилию изъяли

По данным полицейских, Иван был судим за кражи.

«Собак выгуливал вечерами»

По словам местных сотрудников полиции, у мужчины с детской внешностью было много животных, в основном кошек и собак, породистых и дворняг. Кого-то из питомцев он даже приносил на лечение в местную ветеринарную станцию.

— Животных на самом деле любит, у него собака недавно бойцовской породы была, неоднократно граждане обращались, что он ходит с этой собакой по Тарноге, — рассказали в полиции.

Односельчане поговаривают, что Иван не всегда был ласков с животными.

— Насчет кошек слышала — [топил], про собак не могу утверждать. Он собак выгуливал вечерами, команды старался какие-то давать. Я не видела, чтобы он кого-то сильно обижал. Но люди говорят, что да, бывало, — рассказала в беседе с 76.RU соседка Ивана.

Тем не менее, по словам жителей села, с животными Иван был ближе, чем с людьми. Он здоровался с соседями, но разговоров не вел.

Массовое исчезновение кенгурят

В ночь на 27 сентября из вольера исчез любимец горожан — кенгуренок Крош. В ярославском зоопарке заявили, что пушистый малыш сам выбраться не мог, случившееся может быть похищением.

Спустя три дня в полиции возбудили уголовное дело по статье о краже с проникновением. Подробностей расследования журналистам раскрывать не стали. По данным источника 76.RU, неизвестный перерезал провод, чтобы отключить видеокамеры, а затем проник на территорию зоопарка, открыл вольер, забрал малыша и был таков.

Через три дня в парке птиц «Воробьи» в Калужской области исчезли еще двое детенышей кенгуру — им даже не успели дать имена. Народный артист России, дрессировщик Эдгард Запашный предположил, что случаи связаны и могут быть частным заказом.

Вечером 2 октября стало известно о задержании подозреваемого. Его поймали с поличным на вокзале в Александрове Владимирской области. В полиции сообщили, что 31-летний вологжанин вез экзотических животных в клетчатой дорожной сумке — челноке. Это были кенгурята из калужского парка.

—  В его сумке обнаружено одно из животных, похищенных в калужском зоопарке, второй детеныш погиб. Оперативники устанавливают местонахождение третьего кенгуру, который украден в Ярославле, — сообщила представитель МВД Ирина Волк.

В ближайшее время Ивану должны избрать меру пресечения. Он проходит по делу о краже с проникновением, в полиции подозревают его в краже Кроша и двух кенгурят из Калужской области.

Ярославцы и жители других областей внимательно следили за поисками малыша. Все подробности можно узнать в онлайн-репортаже, также мы публиковали хронику случившегося.

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Комментарии
5
Гость
39 минут
Вот интересно как он попал на территорию зоопарка ? Явно это было уже нерабочее время. А так же на что он жил , перемещался по городам, посещал зоопарки что бы всё осмотреть и спланировать ? Всё это стоит не малых денег. В нашем городе прогуляться, сходить в зоопарк, покушать, я уж молчу чтоб переночевать , стоит не дёшево, тысячи 2-3 минимум. Явно всё было спланировано не им , он просто исполнитель
Гость
9 минут
И опять псих. Сколько можно? Когда законы поправят?
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