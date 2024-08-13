«Продемонстрируйте, что вы сильный самец»: опытный кинолог показала, как спастись при нападении собак

Кинолог рассказала, как вести себя при нападении собак Источник: Кирилл Поверинов











Нередко мы слышим истории о нападении собак на людей. Считается, что животные чаще набрасываются на тех, кто их боится. Так ли это и как спастись от бегущего на тебя пса, мы спросили у ярославского кинолога Елены Михеевой.



— Есть серия причин, по которым собака может укусить. Это происходит не только, когда мы выделяем адреналин страха. Причинами могут быть неконтролируемое эмоциональное возбуждение животного, пищевая агрессия — когда собака видит кусок и готова перекусать всех, чтобы он достался только ей. С этим нужно работать в том числе и с помощью кинологов, — рассказала Елена.

Повернуться боком и не отступать

Что же делать, если хозяин не проконтролировал своего питомца или владельца животного вообще нет рядом, а огромный пес несется на вас? В такой ситуации Елена посоветовала твердо встать и повернуться к собаке боком.



— Если вы стоите к псу передом, то ему будет гораздо легче прыгнуть на вас и укусить. А в позиции боком можно ногой пнуть собаку и защитить лицо, — объяснила Елена.



Корпус можно немного наклонить в сторону животного.



— Мы как будто сами наезжаем на собаку и при этом говорим: «Фу, нельзя!» Голос должен быть не истеричным и кричащим, а громким и уверенным. Мы должны продемонстрировать собаке, что сильные. Даже если вы девочка, покажите в этот момент, что вы сильный самец, сильный представитель своего класса. Часто, в 80% случаев, это работает. Если собака продолжит атаковать, можно кинуть в нее то, что найдется под рукой, — палку или камень. Не размахивать, а именно кинуть. Также можно сделать шаг вперед или какое-то движение, показывающее, что вы сами сейчас атакуете. В большинстве случаев это работает. Главное, не отступать. Потому что, если мы начнем отступать, то покажем собаке, что сдались, проиграли. И собака продолжит наступление, — рассказала кинолог.



Кинолог показала, как вести себя при нападении собаки Источник: Городские порталы

А если напала стая?

В случае, если собак несколько, Елена посоветовала вычислить вожака стаи.



— Если вас окружила стая, то есть несколько секунд, чтобы вычислить лидера — это тот, кто бежит впереди, задает темп движению остальных, лает. И именно в отношение него проделывайте все вышеописанные манипуляции. Если вожак испугается, то уведет всех остальных. Если рядом есть стена, забор или столб, лучше прижаться к ним спиной, чтобы не дать себя окружить, — рассказала специалист.

